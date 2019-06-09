Mynet Trend

Doğa yürüyüşünde kaybolmuştu! Böyle bulundu

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 09.06.2019 22:26 | Son Güncelleme

Muğla'nın Datça ilçesinde, doğa yürüyüşü yaparken kaybolan İsveçli Marcel Emil Tshudin (75), yaklaşık 4 saat sonra jandarma tarafından bulundu.

Doğa yürüyüşünde kaybolmuştu! Böyle bulundu

Datça’da yerleşik olarak yaşamını sürdüren Tschudin saat 15.00 sıraları evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Kendisinden üç saat süreyle haber alamayan ailesi, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek, kayıp ihbarında bulundu.

Polis arama çalışmalarını başlatırken, olayla ilgili jandarmayı da bilgilendirdi. Jandarma ekipleri de arama çalışmalarına katılırken, yaşlı adamın, ilçe merkezine 10 kilometre mesafede Karaköy Mahallesi dağlık alanda doğa yürüyüşleri yaptığı belirlendi. Bu bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştıran jandarma, saat 19.00 sıraları yaşlı adamı Karaköy Mahallesi Körmen limanı patika kayalıklarında buldu.

Tek başına doğa yürüyüşüne çıktığı öğrenilen Tshudin'in, yolunu şaşırınca ters yöne gittiği öğrenildi. Susuzluktan bitap düşen Marcel Emil Tschudin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Şoke eden anlar! Metrelerce yükseklikte... Şoke eden anlar! Metrelerce yükseklikte...
İspanya değil Muğla! 130 boğa güreştiİspanya değil Muğla! 130 boğa güreşti
Yağmurda köpeğin üzerine hırka örttülerYağmurda köpeğin üzerine hırka örttüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Muğla datça turist

En Çok Okunan Trend Haberler

Almanya'dan Beşiktaş için seks skandalı iddiası!

Almanya'dan Beşiktaş için seks skandalı iddiası!

Çarşı iznindeki asker kurtardı! Korku dolu dakikalar

Çarşı iznindeki asker kurtardı! Korku dolu dakikalar

8 gündür kayıptı! Acı haber geldi

8 gündür kayıptı! Acı haber geldi

Konserdeki o kare sosyal medyanın diline düştü

Konserdeki o kare sosyal medyanın diline düştü

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Tedirgin eden görüntü! Depremin habercisi mi? Uzman açıkladı

Tedirgin eden görüntü! Depremin habercisi mi? Uzman açıkladı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İlginç olay: Düğün yaptığı eşi evli çıkınca...

İlginç olay: Düğün yaptığı eşi evli çıkınca...

İlahi Rap görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

İlahi Rap görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla'da boğa güreşine yoğun ilgi

İspanya değil Muğla! 130 boğa güreşti

Yağmurda köpeğin üzerine hırka örttüler

Yağmurda köpeğin üzerine hırka örttüler

Miss International 2013 Filipinler güzeli Bea Santiago besin tozları yüzünden zor durumda!

Güzel modelin zor günleri! Takviye besin tozları yüzünden...

Çarşı iznindeki asker kurtardı! Korku dolu dakikalar

Çarşı iznindeki asker kurtardı! Korku dolu dakikalar

8 gündür kayıptı! Acı haber geldi

8 gündür kayıptı! Acı haber geldi

Pendik sahiline at cesedi vurdu

Pendik sahilinde akılalmaz görüntü! Kayalıklara vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.