Doğa yürüyüşünde kaybolmuştu! Böyle bulundu

Datça’da yerleşik olarak yaşamını sürdüren Tschudin saat 15.00 sıraları evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Kendisinden üç saat süreyle haber alamayan ailesi, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek, kayıp ihbarında bulundu.

Polis arama çalışmalarını başlatırken, olayla ilgili jandarmayı da bilgilendirdi. Jandarma ekipleri de arama çalışmalarına katılırken, yaşlı adamın, ilçe merkezine 10 kilometre mesafede Karaköy Mahallesi dağlık alanda doğa yürüyüşleri yaptığı belirlendi. Bu bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştıran jandarma, saat 19.00 sıraları yaşlı adamı Karaköy Mahallesi Körmen limanı patika kayalıklarında buldu.

Tek başına doğa yürüyüşüne çıktığı öğrenilen Tshudin'in, yolunu şaşırınca ters yöne gittiği öğrenildi. Susuzluktan bitap düşen Marcel Emil Tschudin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



