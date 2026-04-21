  2. YEMEK
Doğada kendiliğinden yetişiyor: Baharın müjdecisi körmen otu nasıl pişirilir?

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte doğada kendiliğinden yetişen körmen otu, mutfaklarda giderek daha fazla ilgi gören aromatik bir bitkidir. Yabani sarımsak olarak da bilinen bu ot, sarımsak ve soğanı andıran keskin ama dengeli kokusuyla yemeklere karakter kazandırır.

Doğada kendiliğinden yetişiyor: Baharın müjdecisi körmen otu nasıl pişirilir?
Sedef Karatay Bingül

Ege ve Anadolu mutfağında yer bulan körmen, doğru tekniklerle pişirildiğinde hem sade tariflerde hem de kompleks yemeklerde fark yaratır.

Doğada kendiliğinden yetişiyor: Baharın müjdecisi körmen otu nasıl pişirilir? 1

KÖRMEN OTU NASIL TEMİZLENİR?

Körmen otu yabani bir bitki olduğu için temizliği oldukça önemlidir. Öncelikle kök kısmındaki püsküller kesilir ve dış yüzeydeki ince kabuk nazikçe soyulur. Yaprak aralarında biriken toprak ve kumdan arındırmak için sirkeli suda birkaç dakika bekletmek önerilir. Ardından bol suyla durulanıp süzülür ve tarifinize uygun şekilde doğranır. Bu aşama, yemeğin hem lezzetini hem de dokusunu doğrudan etkiler.

YUMURTALI KÖRMEN KAVURMASI TARİFİ

Körmen otunun en pratik ve sevilen hali yumurtalı kavurmadır. Zeytinyağında hafifçe sotelenen ince doğranmış körmenler, kısa sürede aromasını ortaya çıkarır.

Üzerine kırılan yumurtalarla birleştiğinde ortaya doyurucu ve lezzetli bir kahvaltılık çıkar. Pul biber ve karabiberle tatlandırılan bu tarifte önemli nokta, otun çok fazla pişirilmemesidir.

Hafif diri kalması, lezzetini daha belirgin hale getirir.

HAMUR İŞLERİNDE KÖRMEN KULLANIMI

Körmen otu, börek ve çöreklerde adeta yıldız malzemedir. İnce doğranmış körmen; lor, çökelek ya da beyaz peynirle karıştırılarak iç harç hazırlanır. Fırında pişerken körmenin aroması hamura geçer ve klasik tariflere göre daha yoğun bir lezzet sunar. Özellikle otlu böreklerde kullanıldığında sofraya farklı ve gurme bir dokunuş katar.

Doğada kendiliğinden yetişiyor: Baharın müjdecisi körmen otu nasıl pişirilir? 2

ET VE SEBZE YEMEKLERİNDE KÖRMEN

Körmen otu sadece tek başına değil, farklı yemeklerde tamamlayıcı olarak da kullanılır. Özellikle kuzu ve oğlak etiyle uyumu oldukça başarılıdır. Sebze yemeklerinde ise pırasa veya enginar gibi tariflere eklendiğinde yemeğin lezzetini derinleştirir. Isıya dayanıklı yapısı sayesinde uzun pişirme sürelerinde bile aromasını kaybetmez.

DOĞAL BİR LEZZET ARTIRICI

Körmen otu, mutfakta doğal bir aroma güçlendirici olarak öne çıkar. Hem pratik hem de çok yönlü kullanımı sayesinde geleneksel tariflere modern bir dokunuş kazandırır. Baharın sunduğu bu özel lezzeti mutfağınıza dahil ederek, sofralarınıza farklı bir tat katabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
sarımsak antibiyotik
