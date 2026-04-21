Horoz karası dondurmaya dönüştü: Dünyada ilklerden biri

Kilis'in tescilli horoz karası üzümünden yapılan dondurma vatandaşların beğenisine sunuldu.

Gökçen Kökden

Kilis'in coğrafi işaretli horoz karası üzümü, bu kez dondurma olarak sofralara taşındı. Üç kuşaktır dondurma ustalığı yapan Sinan Gözüuykulu'nun geliştirdiği özel tarif, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Tatlı ustası Sinan Gözüuykulu, dedesinden devraldığı mesleği daha ileri taşımak amacıyla farklı bir ürün ortaya koyduklarını belirterek, "Hem çocukların hem gençlerin sevebileceği bir ürün yapmak istedik. Kilis'imizin tescilli horoz karası üzümünü dondurma haline getirdik" dedi.

'KENDİMİZE AİT ÖZEL BİR REÇETE OLUŞTURDUK'

Üretimde tamamen doğal ürünler kullandıklarını vurgulayan Gözüuykulu, "Kilis keçisinin sütü, şeker, salep ve horoz karası üzümüyle kendimize ait özel bir reçete oluşturduk. Yapımı ortalama 1-1,5 saat sürüyor" şeklinde konuştu.

'ANTİOKSİDAN ÖZELLİĞİ VAR, SİNDİRİMİ VE BAĞIŞIKLIĞI DESTEKLİYOR'

Horoz karası üzümünün sağlık açısından da önemli faydaları bulunduğunu ifade eden Gözüuykulu, "Antioksidan özelliği var, kan yapıcıdır, sindirim ve bağışıklık sistemini destekler. Üzüm sevmeyen çocuklar dondurma şeklinde rahatlıkla tüketebiliyor" ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü bir İtalyan şeften eğitim aldığını da belirten Gözüuykulu, geliştirdiği ürünün özgün olduğunu savunarak, "Türkiye'de ve dünyada siyah üzümle dondurma yapan ilk kişilerden biri olduğumu düşünüyorum. Bunun tescilini almak için çalışmalarım olacak" dedi.

Doğal üretimin önemine dikkat çeken Gözüuykulu, "Kendi dondurmasını yapan ustalar tercih edilmeli. Doğal dondurma şifadır, yanlış dondurma ise zararlıdır" şeklinde konuştu. Öte yandan dondurmayı tadan vatandaşlar da ürünün lezzetinden memnun olduklarını dile getirdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünyanın en iyi sarımsağı belli oldu! Türkiye'den 2 çeşit listedeDünyanın en iyi sarımsağı belli oldu! Türkiye'den 2 çeşit listede
İsraftan doğdu, 250 TL’ye satılıyor! Gaziantep’te yeni tatlı akımıİsraftan doğdu, 250 TL’ye satılıyor! Gaziantep’te yeni tatlı akımı

En Çok Okunan Haberler
62 kez müebbet hapis cezası almıştı! Cezası 22 yıla düşürüldü

62 kez müebbet hapis cezası almıştı! Cezası 22 yıla düşürüldü

Eski Tunceli Valisi Sonel, adliyeye sevk edildi

Eski Tunceli Valisi Sonel, adliyeye sevk edildi

Son düdük çaldı Arda Turan gözyaşlarını tutamadı

Son düdük çaldı Arda Turan gözyaşlarını tutamadı

Süper mini elbisesiyle poz verdi! Beğeni yağdı

Süper mini elbisesiyle poz verdi! Beğeni yağdı

Silah ve bıçak satışına sıkı takip! 7 milyondan fazla ceza...

Silah ve bıçak satışına sıkı takip! 7 milyondan fazla ceza...

İşte çeyrek altın fiyatı!

İşte çeyrek altın fiyatı!

