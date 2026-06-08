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Doğada kendiliğinden yetişiyor! Şifa deposu olarak biliniyor

Doğal olarak yetişen ve halk arasında 'yayla muzu' olarak bilinen uçkun, baharın gelmesiyle birlikte vatandaşların gözdesi haline geldi. Şifa deposu olarak bilinen uçkunu toplamak isteyenler sabahın erken saatlerinde dağlık alanlara akın ederken, hem doğayla iç içe vakit geçiriyor hem de doğal lezzetin tadını çıkarıyor.

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Şifa deposu olarak biliniyor

Van'ın yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen ve halk arasında ‘yayla muzu’ olarak bilinen uçkun, vatandaşların yoğun ilgisini görüyor.

Dağlık alanlarda yetişen uçkun, hem lezzeti hem de doğal yapısıyla bölge halkının vazgeçilmez yiyecekler, arasında yer alıyor.

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Şifa deposu olarak biliniyor 1

KİMİ SATIYOR, KİMİ AİLESİYLE TÜKETİYOR

Özellikle Van'ın yüksek rakımlı bölgelerinde yetişen uçkunu toplamak için vatandaşlar sabahın erken saatlerinde dağların yolunu tutuyor.

Kendiliğinden yetişen ve herhangi bir tarımsal işlem görmeyen uçkun, ekşimsi tadıyla dikkat çekiyor. Bölge halkı tarafından yıllardır tüketilen uçkun bu yıl da yoğun talep görüyor. Kimi vatandaşlar topladıkları uçkunu aileleri ile tüketirken kimileri ise satıyor.

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Şifa deposu olarak biliniyor 2

"BU SENE YOĞUN BİR UÇKUN VAR"

Arkadaşı ile pikniğe giden Muhammed Türken, "Şu an Erek Dağı'nın arka tarafındayız. Burası Gölardı (Toni) diye geçiyor. İleride Keşiş Gölü var. Görülmesi gereken bir yer ki bizim şu an rotamızda zaten orası var. Gelmişken kısmetimizi de alalım dedik. Özellikle topladığımız uçkunların yapraklarını tekrar doğaya atacağız. Bu sene sanki yoğun bir uçkun var. Özellikle yağışların bolluğundan ve ilkbaharın geç gelmesinden dolayı uçkunlar çok fazla. Önceki yıllarda geldiğimizde tek tük buluyorduk" dedi.

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Şifa deposu olarak biliniyor 3

IŞKIN OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Işkın otu (uçkun), halk arasında 'yayla muzu' olarak bilinen ve geleneksel kullanımı yaygın olan şifalı bitkiler arasında yer alır.

Uzmanlara göre antioksidan, antienflamatuar ve antimikrobiyal özellikleriyle dikkat çeken ışkın otu; bağışıklık sistemini destekleyebilir, sindirime yardımcı olabilir ve vücudu serbest radikallere karşı koruyabilir.

Uzmanlar ayrıca içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde cilt sağlığına katkı sağlayabileceğini, kemik yapısını destekleyebileceğini ve genel vücut direncini artırabileceğini belirtmektedir.

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Şifa deposu olarak biliniyor 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Van yayla ışkın otu
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