Doğadan gelen zenginlik: Karadeniz mutfağı

Karadeniz'in tatlıları da meyvelerden yapılıyor. Armut tatlısı, kokulu üzüm tatlısı ve kabak tatlısı gibi çeşitler genellikle tüketilen gıdalar arasında yer alıyor. Anadolu Halk Mutfakları Derneği Başkanı Adnan Şahin yaptığı açıklamada, Karadeniz'in her bölümünün çok özel bir mutfağa sahip olduğunu söyledi.

Kara lahana, sakarca, fasulye diblesi, ısırgan otu, mısır ekmeği, muhlama ve kuymak gibi çeşitler bölgede sıklıkla tüketilen yemekler arasında yer alıyor. Bölgeye gelen ziyaretçiler, farklı lezzetleri ilk kez tatma imkanı bulabiliyor. Kiraz ve kara yemişin soğanla kavrulması, turşu çeşitlerinin kavrularak tüketilmesi bölgeye gelen ziyaretçilerde şaşkınlık yaratıyor.

Sebze, meyve ve ot ağırlıklı yemekler Karadeniz'i özellikle vejetaryen mutfağıyla ön plana çıkarıyor. Karadeniz'in doğusunda yer alan Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin gibi şehirlerin mutfağında tespit edilmiş 150-200 çeşit yemek bulunuyor. Bu yemekler birbirleriyle benzerlik gösterebiliyor.

Coğrafyanın verdikleriyle gelişilebileceğini ifade eden Şahin, "Her ne kadar global dünyada artık ürün devşirmeleri ya da değişimleri çok yoğun olsa da yine aslında geriye dönüş var, kendi bölgesine has ürünlerin pazarlandığı bir yaklaşım dünyanın şu andaki en ciddiye aldığı yaklaşım." dedi.

Şahin, Karadeniz'in orman yapısı, denizi ve tarım arazilerinden oluşan zenginliği aynı anda tutabilen bir bölge olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bir Güneydoğu ve Doğu Anadolu'ya gittiğinizde denizden bahsedemezsiniz, Ege'ye gittiğinizde bu denli geniş ormandan bahsedemezsiniz. Doğal olarak geriye bir bölge kalıyor. Yani hem deniz hem yayla hem ova tüm bu çeşitlilikleri içerisinde barındıran ve aslında içerisindeki varlıkları da bulunduğu şartlarla koruyabilmiş bir coğrafya olduğu için Karadeniz gelecek vadediyor."

KARADENİZ MUTFAĞI TÜM VARLIKLARIYLA BİRLEŞİYOR

Şahin, Karadeniz mutfağının coğrafyanın getirdiği şartlarla oluştuğunu anlatarak, "Adamın elinde sadece kara lahana varsa, sadece mısır unu varsa ne bekliyorsunuz? Kara lahana çorbasından başka ne yapabilir?" diye konuştu.