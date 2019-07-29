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Doğal antibiyotik sarımsakla hazırlanan şifalı anneanne tarifleri

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 29.07.2019 05:12 | Son Güncelleme

Yüzyıllar boyunca antibiyotik niyetine kullanılan sarımsak büyüklerimizin ilacıydı. Eğer siz de ilaç almak istemiyorsanız şifayı bu tariflerde arayabilirsiniz.

Doğal antibiyotik sarımsakla hazırlanan şifalı anneanne tarifleri

Üç şifalı anneanne tarifi için buyursunlar;
Sarımsaklı öksürük kürü
Bir adet orta boy soğan
2 diş çiğ sarımsak
2 bardak su

Suyu tencereye alın ve kaynatın. Kaynayan suyun içine doğradığınız sarımsak ve soğanları katın ve 15 dakika kaynatın ve süzün. Günde 3,4 kez olabildiğince sıcak içmeye çalışın.

Kansere karşı koruma sağlayan kür

500 gr çiğ sarımsak
1,5 litre su
1 kg taze limon suyu
Sarımsakları robottan geçirin ve cam kavanozun içine alın. Limon suyu ve 1,5 litre suyu karıştırın. Ardından bu karışımı cam kavanozun içine ekleyin. Kavanozun ağzını kapatın ve ışık almayan bir yerde 3 gün saklayın. Günde 3, 4 yemek kaşığı tüketin.

Sarımsaklı antibiyotik krem

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
1 çay bardağı sızma zeytinyağı
Bir avuç doğranmış taze sarımsak.
Hindistan cevizi yağını tavada eritin. Eridikten sonra üzerine zeytinyağını ilave edin. Bir iki dakika sonra sarımsakları da tavaya alın. Üç dakika kavurduktan sonra bir kaba alın ve blender’dan geçirin. Karışımı ağzı kapalı bir kaba koyun. Hazırladığınız kremi küçük yaralar için kullanabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Doğal antibiyotik sarımsak

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