Doğal antibiyotikler soğuk kış günlerinde popüler oldu

Günlerdir etkili olan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle hastalıkların artması vatandaşları doğal antibiyotiklere yönlendirdi. Özellikle gribe ve soğuk algınlığına karşı tedbir almak isteyen vatandaşlar vücut direncini arttırmak ve vitamin takviyesi yapmak için taze sıkılmış meyve sularına ilgi gösteriyor. Kentte bu işi yapan esnaflar yoğun ilgiyle karşılaşırken vatandaşlar özellikle portakal, elma, limon, nar ve greyfurt suyu ile ballı karışım atomu tercih ediyor.

Vatandaşların doğal içeceklere özellikle bu havalarda yoğun ilgi gösterdiğini belirten işletme çalışanı Mustafa Toraman, "Özellikle bu kış havaların aşırı yağışlı ve soğuk geçmesi taze sıkılmış meyve sularına ilgiyi arttırdı. Özellikle soğuk algınlığı ve grip olan vatandaşlar taze sıkılmış içecekleri tercih ediyor. Gelip bu içecekleri içince de faydasını görüyorlar. Çünkü taze sıkılmış meyve sularımızda C, D ve E vitaminleri var. Bunlar vücudun direncini arttırıyor. Bir de vatandaşların gözlerinin önünde yaptığımız için gönül rahatlığıyla tüketebiliyorlar. Bir de vatandaşlara atom diye tabir ettiğimiz bir karışım yapıyoruz. Bu da vücudu dinç tutuyor. Atomun içinde de muz, fındık, fıstık, bal, süt ve pekmez mevcut" dedi.