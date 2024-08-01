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  4. Doğal gaza yüzde 38 zam geldi! Şahan Gökbakar tepki gösterdi

Doğal gaza yüzde 38 zam geldi! Şahan Gökbakar tepki gösterdi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
01.08.2024 07:49
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Konutlarda kullanılan doğal gaza 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 38 zam yapılınca bu zam sosyal medyada çok konuşuldu. Şahan Gökbakar da tepkisini gizlemedi.

Doğal gaza yüzde 38 zam geldi! Şahan Gökbakar tepki gösterdi

Konutlarda kullanılan doğal gaza gelen yüzde 38 zam gündemde. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ)'ın internet sitesinde ağustosta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, ağustos itibarıyla konutlarda kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatı yüzde 38, yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğal gazın satış fiyatı ise yüzde 33,1 arttı.

Açıklamada yüzde 38'lik zamlı tarifenin 1 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Enerji Bakanlığı da doğal gazda devletin yüzde 60 sübvansiyon uyguladığını, bu sayede fiyat artışının nihai tüketiciye yansımasının Türkiye ortalamasında yüzde 24-25 olacağını duyurdu.

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Zam sonrası sosyal medyada tepkiler de vardı. Komedyen Şahan Gökbakar da tepki gösterenlerden biriydi.

Şahan Gökbakar sosyal medya paylaşımında şunları yazdı:

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Anahtar Kelimeler:
Şahan Gökbakar doğal gaz
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