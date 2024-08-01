Yusuf Yazıcı ile sessiz sedasız evlenen Melisa Aslı Pamuk hamileymiş

2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk ile Fransa'nın Lille takımında forma giyen futbolcu Yusuf Yazıcı sessiz sedasız evlenmişti.

Melisa Aslı Pamuk düğün fotoğraflarını da zamana yayarak yayınlamıştı.

Düğününe ait detayları gizleyen Pamuk geçen günlerde de eşinin Trabzon Çaykara’daki aile yakınlarını ziyarete gitmişti. Birsen Altuntaş''ın haberine gçre; Pamuk’un bebek beklediği, mutlu haberi de Yazıcı ailesiyle paylaştığı öğrenildi.

TEKLİFLERİ KABUL ETMİYOR

Gelen dizi ve film tekliflerini de bebek nedeniyle kabul etmeyen ünlü oyuncu, düğün makyajını da yapan makyaj sanatçısı Serhat Şen’in Bakü’deki tanıtımında da bol elbiseler giyerek büyüyen karnını kamufle etti.