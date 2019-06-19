Mynet Trend

Doğal görünümde dudak tasarımı önemli!

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 19.06.2019 14:21 | Son Güncelleme

Doğuştan ince ya da zamanla hacmini kaybetmiş dudaklara sahip olanlar daha enerjik, daha genç ve daha çekici görünmek için dudak dolgusu yaptırabilir. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, dudak dolgusunun doğal görünümle sonuçlanması için tasarımın doğru bir şekilde yapılması gerektiğini belirtti.

Doğal görünümde dudak tasarımı önemli!

Dolgun dudaklar, güzel bir gülümsemenin temelini oluştururken mimik ve yüz ifadelerinin de ortaya çıkmasını sağlar. Dudak dolgusu yardımıyla yüzün karakteristik yapısını çok fazla değiştirmeden sağlıklı, çekici, mutlu ve sıcak bir ifadeye kavuşmak mümkün. Antik Yunan ve Roma mitolojilerinin güzellikle özdeşleşen tanrıçalarından aldıkları isimlerle estetikte Afrodit, Venüs, Hera ve Eros isimleri ile dört tip dudak dolgusu ön plana çıkıyor. Estetikte bütün operasyonlar bazı referans ölçülere göre yapılır. Estetik kavramı kültürlere ve kişilere göre farklılık gösterebilen sübjektif bir kavram olduğu için farklılıklar gösterir. Yine de estetik tasarımında genellikle altın oran hesaplamalarından faydalanılır.

DUDAK DOLGUSUYLA DAHA GENÇ GÖRÜNÜM MÜMKÜN

Hyalüronik asit dolgu maddesi ile şekil, yapı ve hacim açısından dudağın görünümü yüz ile orantılı ve daha uyumlu hale getirilebilir. Kullanılan dolgu malzemesinin türüne ve kişisel özelliklere göre farklılık gösterse de enjeksiyonun etkisi 6 ile 1 yıl arasında sürebilir. Bu sürenin sonunda operasyonun tekrarlanması gerekir. Öğle arası estetiği olarak isimlendirilen bu operasyon ortalama 10 dakika içinde tamamlanır. Enjeksiyon öncesi dudaklardaki hissi azaltmak için topikal veya lokal uyuşturucu madde uygulanabilir. Enjekte edilecek alanlar belirlendikten sonra, çok ince uçlu iğnelerde dolgu malzemesi enjekte edilir. Dudaklarınızdaki şekil değişikliği hemen fark edilebilir. Dudakta herhangi bir şekilde iz oluşmaz, hassasiyeti azaltmak için ufak önlemler almak yeterlidir. Enjeksiyondan sonra rahatlama için soğuk kompres yapılabilir. Ancak, dudaklara sert bir baskı uygulanmamalı. İşlemden hemen sonra ruj veya diğer dudak ürünleri kullanılmamalı.

DOĞAL GÖRÜNÜM İÇİN TASARIM ÇOK ÖNEMLİ

Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk; dudak estetiğinde ana hedef var olan dudak yapısında en az noktaya, en düşük miktarda dolgu malzemesi enjekte edilerek doğal görünümü bozmayacak şekilde hacim kazandırmaktır. Bunu en iyi şekilde yapabilmek için altın oran hesaplamalarından faydalanılır. Bunun dışında mutlaka kaliteli dolgu malzemesi seçilmesi gerekir. Doğal görünüm için dolgu malzemesinin miktarı doğru bir şekilde belirlenmelidir. Ve en önemlisi dudak tasarımı kişinin yüzüne uyacak şekilde dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Tüm bunların bir arada olabilmesi için ise dudak dolgusu estetiğinin mutlaka alanında uzman cerrahlara yaptırılması gerekir.

PARTNERÜnlülerin bu halini gören şoke oluyor!Ünlülerin bu halini gören şoke oluyor!
70 yaşında gibi hissediyordu! Onu bir de şimdi görün70 yaşında gibi hissediyordu! Onu bir de şimdi görün
Dikkat! Bu hastalıkta ilk atak 20 yaş öncesinde oluyorDikkat! Bu hastalıkta ilk atak 20 yaş öncesinde oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dudak dolgusu dudak estetiği dolgun dudaklar

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini

Öz babası tarafından bakın ne için öldürüldü!

Öz babası tarafından bakın ne için öldürüldü!

Apple'da Lightning kablo devri sona eriyor

Apple'da Lightning kablo devri sona eriyor

İhbara gelen polis vahşetle karşılaştı!

İhbara gelen polis vahşetle karşılaştı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Parmaklarını yemesi engellenemiyor

Parmaklarını yemesi engellenemiyor

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

'Gizli' hastalığa dikkat! Bu belirtiler sizde de varsa...

'Gizli' hastalığa dikkat! Bu belirtiler sizde de varsa...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Saç ekimi hakkında bilinmesi gerekenler

Bilgisayarda tasarlanmadan yaptırmayın!

63 kilo verdi! Şimdi görenler tanıyamıyor

70 yaşında gibi hissediyordu! Onu bir de şimdi görün

Alopesi areata nedir? Kimler görülür? Tedavi seçenekleri nelerdir?

Dikkat! Bu hastalıkta ilk atak 20 yaş öncesinde oluyor

Yıllar sonra ilk defa sırt üstü yatabildi

Yıllar sonra ilk defa sırt üstü yatabildi

Sinsi tehlike aort anevrizmasına karşı hipertansiyon hastaları dikkatli olmalı

Hipertansiyon hastaları sinsi tehlikeye dikkat!

Bilgisayar başında çalışanlar dikkat! Boyun ağrısı nasıl geçer?

Masa başında çalışanlar dikkat! Boyun ağrısından kurtulmak için...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.