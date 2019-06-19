Doğal görünümde dudak tasarımı önemli!

Dolgun dudaklar, güzel bir gülümsemenin temelini oluştururken mimik ve yüz ifadelerinin de ortaya çıkmasını sağlar. Dudak dolgusu yardımıyla yüzün karakteristik yapısını çok fazla değiştirmeden sağlıklı, çekici, mutlu ve sıcak bir ifadeye kavuşmak mümkün. Antik Yunan ve Roma mitolojilerinin güzellikle özdeşleşen tanrıçalarından aldıkları isimlerle estetikte Afrodit, Venüs, Hera ve Eros isimleri ile dört tip dudak dolgusu ön plana çıkıyor. Estetikte bütün operasyonlar bazı referans ölçülere göre yapılır. Estetik kavramı kültürlere ve kişilere göre farklılık gösterebilen sübjektif bir kavram olduğu için farklılıklar gösterir. Yine de estetik tasarımında genellikle altın oran hesaplamalarından faydalanılır.
DUDAK DOLGUSUYLA DAHA GENÇ GÖRÜNÜM MÜMKÜN
Hyalüronik asit dolgu maddesi ile şekil, yapı ve hacim açısından dudağın görünümü yüz ile orantılı ve daha uyumlu hale getirilebilir. Kullanılan dolgu malzemesinin türüne ve kişisel özelliklere göre farklılık gösterse de enjeksiyonun etkisi 6 ile 1 yıl arasında sürebilir. Bu sürenin sonunda operasyonun tekrarlanması gerekir. Öğle arası estetiği olarak isimlendirilen bu operasyon ortalama 10 dakika içinde tamamlanır. Enjeksiyon öncesi dudaklardaki hissi azaltmak için topikal veya lokal uyuşturucu madde uygulanabilir. Enjekte edilecek alanlar belirlendikten sonra, çok ince uçlu iğnelerde dolgu malzemesi enjekte edilir. Dudaklarınızdaki şekil değişikliği hemen fark edilebilir. Dudakta herhangi bir şekilde iz oluşmaz, hassasiyeti azaltmak için ufak önlemler almak yeterlidir. Enjeksiyondan sonra rahatlama için soğuk kompres yapılabilir. Ancak, dudaklara sert bir baskı uygulanmamalı. İşlemden hemen sonra ruj veya diğer dudak ürünleri kullanılmamalı.
DOĞAL GÖRÜNÜM İÇİN TASARIM ÇOK ÖNEMLİ
Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk; dudak estetiğinde ana hedef var olan dudak yapısında en az noktaya, en düşük miktarda dolgu malzemesi enjekte edilerek doğal görünümü bozmayacak şekilde hacim kazandırmaktır. Bunu en iyi şekilde yapabilmek için altın oran hesaplamalarından faydalanılır. Bunun dışında mutlaka kaliteli dolgu malzemesi seçilmesi gerekir. Doğal görünüm için dolgu malzemesinin miktarı doğru bir şekilde belirlenmelidir. Ve en önemlisi dudak tasarımı kişinin yüzüne uyacak şekilde dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Tüm bunların bir arada olabilmesi için ise dudak dolgusu estetiğinin mutlaka alanında uzman cerrahlara yaptırılması gerekir.
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