Doğal görünümde dudak tasarımı önemli!

Dolgun dudaklar, güzel bir gülümsemenin temelini oluştururken mimik ve yüz ifadelerinin de ortaya çıkmasını sağlar. Dudak dolgusu yardımıyla yüzün karakteristik yapısını çok fazla değiştirmeden sağlıklı, çekici, mutlu ve sıcak bir ifadeye kavuşmak mümkün. Antik Yunan ve Roma mitolojilerinin güzellikle özdeşleşen tanrıçalarından aldıkları isimlerle estetikte Afrodit, Venüs, Hera ve Eros isimleri ile dört tip dudak dolgusu ön plana çıkıyor. Estetikte bütün operasyonlar bazı referans ölçülere göre yapılır. Estetik kavramı kültürlere ve kişilere göre farklılık gösterebilen sübjektif bir kavram olduğu için farklılıklar gösterir. Yine de estetik tasarımında genellikle altın oran hesaplamalarından faydalanılır.

DUDAK DOLGUSUYLA DAHA GENÇ GÖRÜNÜM MÜMKÜN

Hyalüronik asit dolgu maddesi ile şekil, yapı ve hacim açısından dudağın görünümü yüz ile orantılı ve daha uyumlu hale getirilebilir. Kullanılan dolgu malzemesinin türüne ve kişisel özelliklere göre farklılık gösterse de enjeksiyonun etkisi 6 ile 1 yıl arasında sürebilir. Bu sürenin sonunda operasyonun tekrarlanması gerekir. Öğle arası estetiği olarak isimlendirilen bu operasyon ortalama 10 dakika içinde tamamlanır. Enjeksiyon öncesi dudaklardaki hissi azaltmak için topikal veya lokal uyuşturucu madde uygulanabilir. Enjekte edilecek alanlar belirlendikten sonra, çok ince uçlu iğnelerde dolgu malzemesi enjekte edilir. Dudaklarınızdaki şekil değişikliği hemen fark edilebilir. Dudakta herhangi bir şekilde iz oluşmaz, hassasiyeti azaltmak için ufak önlemler almak yeterlidir. Enjeksiyondan sonra rahatlama için soğuk kompres yapılabilir. Ancak, dudaklara sert bir baskı uygulanmamalı. İşlemden hemen sonra ruj veya diğer dudak ürünleri kullanılmamalı.