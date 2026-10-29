Trump’tan 'yapay zekâ' çıkışı: "Resmen yasaklayacağız"

ABD Başkanı Donald Trump, bilgisayar bilimcileri ve teknoloji sektörü tarafından yaygın olarak kullanılan "yapay zekâ" (Artificial Intelligence, AI) terimine karşı çıktı. Trump, 70 yılı aşkın süre önce ortaya atılan bu terimin çok kötü ve gerçeği yansıtmayan bir adlandırma olduğunu belirterek yerine "süper zekâ" (Super Intelligence, SI) ifadesinin kullanılmasını istedi.

ABD'deki ara seçimlere az bir süre kala, salı günü Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, özellikle The Wall Street Journal gazetesini hedef alarak gazetenin "yapay zekâ" ifadesini kullanmasını eleştirdi.

TRUMP: YAPAY ZEKÂ TERİMİNİ RESMEN YASAKLAYACAĞIZ

Trump, paylaşımında The Wall Street Journal'a seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"The Wall Street Journal, çok kötü ve gerçeği yansıtmayan bir isim olan Yapay Zekâ (AI) yerine, neredeyse herkesin kullandığı ya da yakında kullanacağı Süper Zekâ (SI) adını ne zaman kullanmaya başlayacak?"

Trump, söz konusu terimi yasaklamayı planladığını da belirterek açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Gerçeği yansıtmadığı için çok yakında 'AI/Yapay Zekâ' terimini ilgili tüm belgelerde ve diğer her yerde resmen YASAKLAYACAĞIZ. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Başkan DONALD J. TRUMP."

29 EYLÜL'DE BAŞKANLIK KARARNAMESİ ÇIKARMIŞTI

Trump, eylül ayının sonlarında Washington'da yapay zekâ sektörünün liderleriyle düzenlenen zirvenin ardından, federal hükümet belgelerinde kullanılan terminolojiyi değiştirmeye yönelik bir başkanlık kararnamesi yayımlamıştı.

29 Eylül tarihli kararname, yürütme organının bundan sonraki belgelerinde "yapay zekâ" ve "AI" yerine "süper zekâ" ve "SI" ifadelerini kullanmasını öngörüyordu.

Kararnamede, "Süper Zekâ" teriminin bu teknolojilerin vaatlerini, potansiyelini ve hızla gelişen yeteneklerini daha uygun biçimde yansıttığı savunuldu.

Ayrıca Trump yönetiminin, yasaların izin verdiği azami ölçüde, yürütme organında "Artificial Intelligence" ve "AI" yerine "Super Intelligence" ve "SI" terimlerini kullanacağı ve ilgili bağlamlarda eski terimlerin kullanımını kabul etmeyeceği belirtildi.

ELON MUSK, TRUMP'IN ÖNERİSİNİ BENİMSEDİ

Trump'ın isim değişikliği girişimine rağmen, OpenAI ve Anthropic dâhil olmak üzere yapay zekâ şirketlerinin büyük bölümü kendilerini tanımlamak için "artificial intelligence" ve "AI" ifadelerini kullanmaya devam ediyor.

Ancak Trump'a yakınlığıyla bilinen milyarder Elon Musk, yeni adlandırmayı benimseyen isimler arasında yer aldı.

Musk, bu ayın başlarında sahibi olduğu X platformunda yaptığı paylaşımda, "Artık AI yok / SI / Daha iyi" ifadelerini kullandı.

Bir X kullanıcısının, bu değişiklik kapsamında yapay zekâ şirketinin adını "SpaceXSI" olarak değiştirip değiştirmeyeceğini sorması üzerine Musk, "Evet, bu değişikliği yapacağız" yanıtını verdi.

Söz konusu birim artık "SpaceX Super Intelligence" ve "SpaceXSI" adlarıyla anılıyor. Buna karşın internet sitesinin adresi hâlâ "x.ai" olarak kullanılıyor.

Microsoft CEO'su Satya Nadella da Trump'ın tercih ettiği "süper zekâ" ifadesini kullanan isimler arasında bulunuyor. Ancak Microsoft, ürünlerinin adlarında buna karşılık gelen herhangi bir değişiklik açıklamadı.

TRUMP'IN DİĞER İSİM DEĞİŞİKLİĞİ GİRİŞİMLERİ

Trump'ın isim değişikliği girişimleri yalnızca yapay zekâ teknolojisiyle sınırlı değil.

ABD Başkanı daha önce de bazı yerlerin adını değiştiren kararlar çıkarmıştı. Bu kapsamda Meksika Körfezi'nin "Amerika Körfezi" olarak anılması öngörülmüş, Trump Ontario Gölü'nün de "Amerika Gölü" olarak bilinmesini istemişti.

Trump, yakın zamanda Atlas Okyanusu'nun adını da değiştirmek istediğini ancak Google CEO'sunun bu değişikliği Google Haritalar'a yansıtmayı kabul etmediğini söylemişti.

Öte yandan Trump'ın müttefikleri, Kennedy Center'ın adını "The Donald J. Trump and John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts" olarak değiştirmişti.

Ancak bir federal mahkeme, bu isim değişikliğinin yasa dışı olduğuna hükmederek değişikliği geri almıştı.

Kaynak: Variety