Doğal hareket ortamı bulamayan çocuklarda hastalık riski artıyor

Prof. Dr. Arıca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların sağlıklı büyümesi, bedensel ve ruhsal açıdan sağlıklı olabilmesi için doğal ortamlara ihtiyaçları olduğunu hatırlatarak, günümüzde ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 78'inin kentlerde yaşadığını söyledi. Hızlı ve düzensiz kentleşme nedeniyle çocukların kendilerine oyun alanı bulamadığına işaret eden Arıca, çocukların izole şekilde evlere hapsolduğunu aktardı.

Arıca, "Çocuklar hem tatil hem okul döneminde kapalı alanda kalmaya mecbur ediliyor. Yeterince hareket özgürlüğü bulamayan çocuklarda, beraberinde obezite, D vitamini eksikliği, bağışıklık sisteminin baskılanması, internet bağımlılığı, öz güven eksikliği ve pek çok ruhsal problem görülebiliyor." dedi.

Çocukların sağlıklı şekilde büyümesi ve gelişmesi için bol bol güneşten faydalanmaları gerektiğine dikkati çeken Arıca, şunları kaydetti:

"D vitamini vücudumuzda güneş ışınlarına maruz kaldığımız zaman sentezlenen bir hormondur. Halk arasında güneş vitamini olarak bilinir. Vücutta depolanabilen bir hormondur. D vitamini kemik mineral yapısını güçlendirerek aynı zamanda vücudun kalsiyum oranını düzenlemektedir. D vitamini eksikliği, uzun dönemde çocuklarda raşitizme sebep olmaktadır. D vitamini eksikliği olan çocuklarda bağışıklık sistemi baskılanmakta ve daha sık enfeksiyon görülmektedir. Çocuklar hareket etmek için yaratılmışlardır. Günün çoğunluğunu kapalı ortamda geçirme, beraberinde fiziksel aktivite azlığına ve çocuklarda obeziteye sebep olmaktadır."