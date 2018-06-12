Birçok işlemde yeri geldiğinde güzellik bölümünde yeri geldiğinde sağlıkta doğal yağlar kullanılıyor.

Doğal yağlar ne işe yarar?

Gün içerisinde sık sık duyduğumuz birçok doğal yağın ne işe yaradığını bilmiyor olabiliriz. Öyleyse doğal yağlar ne işe yararmış, faydaları nelermiş bunun hakkında biraz bilgi edinelim.

1 / 7 Acıbadem yağı Saçların beslenmesine yardımcı olan acıbadem yağı saç ve cilt bakımında nemlendirici özellik gösterir. Bağırsak kurutucu ve gaz giderici olma özelliğiyle de sağlık alanında ki rahatsızlıklarda kullanılabilinmektedir.

2 / 7 Aloe vera yağı Ciltte oluşan kırışıklıklarda, lekelerde ve yaralarda iyileştirici özelliğe sahiptir. Cilt hücrelerini yeniler ve sağlıklı bir görünüm kazandırır.

3 / 7 Adaçayı yağı Kadınlarda menopoz dönemlerinde görülen sıcak basması ve terleme olaylarına iyi gelir. Hazımsızlığa karşı korur hazım sistemini düzenli çalıştırır. Saç derisinin fazla yağlanmasını ve kepek oluşumunu engeller.

4 / 7 Argan yağı Saç ve tırnaklarda daha sağlıklı ve canlı bir görünüm sağlar. Akne ve yağlı ciltlerin bakımlarında kullanılır. Tedavi niteliğindedir.

5 / 7 Ceviz yağı Sindirim sistemini düzenlemede kullanılan ceviz yağı yaz aylarında oluşan güneş yanıklarını tedavi etmede de kullanılmaktadır.

6 / 7 Çörekotu yağı Bağışıklık ve sindirim sistemini desteklemede rol alır. Romatizma ağrılarına, astım ve bronşit tedavilerine kullanılmaktadır. Diyabet hastalarının tedavilerinde destekleyicidir. Vücut enerjisinin arttırılmasında ve kilo kontrolünde etkili olmaktadır.