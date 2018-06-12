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Doğal yağlar ne işe yarar?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 12.06.2018 09:27 | Son Güncelleme

Birçok işlemde yeri geldiğinde güzellik bölümünde yeri geldiğinde sağlıkta doğal yağlar kullanılıyor.

Birçok işlemde yeri geldiğinde güzellik bölümünde yeri geldiğinde sağlıkta doğal yağlar kullanılıyor.

Doğal yağlar ne işe yarar?

Gün içerisinde sık sık duyduğumuz birçok doğal yağın ne işe yaradığını bilmiyor olabiliriz. Öyleyse doğal yağlar ne işe yararmış, faydaları nelermiş bunun hakkında biraz bilgi edinelim.

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Acıbadem yağı

Acıbadem yağı
Saçların beslenmesine yardımcı olan acıbadem yağı saç ve cilt bakımında nemlendirici özellik gösterir. Bağırsak kurutucu ve gaz giderici olma özelliğiyle de sağlık alanında ki rahatsızlıklarda kullanılabilinmektedir.
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Aloe vera yağı

Aloe vera yağı
Ciltte oluşan kırışıklıklarda, lekelerde ve yaralarda iyileştirici özelliğe sahiptir. Cilt hücrelerini yeniler ve sağlıklı bir görünüm kazandırır.
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Adaçayı yağı

Adaçayı yağı
Kadınlarda menopoz dönemlerinde görülen sıcak basması ve terleme olaylarına iyi gelir. Hazımsızlığa karşı korur hazım sistemini düzenli çalıştırır. Saç derisinin fazla yağlanmasını ve kepek oluşumunu engeller.
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Argan yağı

Argan yağı
Saç ve tırnaklarda daha sağlıklı ve canlı bir görünüm sağlar. Akne ve yağlı ciltlerin bakımlarında kullanılır. Tedavi niteliğindedir.
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Ceviz yağı

Ceviz yağı
Sindirim sistemini düzenlemede kullanılan ceviz yağı yaz aylarında oluşan güneş yanıklarını tedavi etmede de kullanılmaktadır.
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Çörekotu yağı

Çörekotu yağı
Bağışıklık ve sindirim sistemini desteklemede rol alır. Romatizma ağrılarına, astım ve bronşit tedavilerine kullanılmaktadır. Diyabet hastalarının tedavilerinde destekleyicidir. Vücut enerjisinin arttırılmasında ve kilo kontrolünde etkili olmaktadır.
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Fındık yağı

Fındık yağı
Kuru cilt tipine sahip kişilerde cilde nem verme özelliğiyle işe yaramaktadır. Kırışıklıklara da fayda sağlamaktadır. Böbrek ağrısı çeken kişilerde ve taş, kum düşürme olaylarında yardımcı görev görmektedir.
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