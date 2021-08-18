SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Kayserispor
  4. Doğan Alemdar, Rennes'e transfer oldu

Doğan Alemdar, Rennes'e transfer oldu

18.08.2021 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor, genç kalecisi Doğan Alemdar'ın transferi için Rennes ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Doğan Alemdar, Rennes'e transfer oldu

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar'ın, Fransa'nın Rennes takımına transferi için anlaşma sağlandı.

Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Altyapımızdan yetişen Profesyonel futbolcumuz Doğan Alemdar'ın Fransa Ligue 1 takımlarımdan Rennes Kulübüne transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Anlaşmanın kulübümüze, Doğan Alemdar'a ve Rennes Kulübüne hayırlı olmasını diliyoruz." denildi.

BONSERVİSİ 3,5 MİLYON EURO

181629316551

Rennes, 18 yaşındaki kaleci için Kayserispor'a 3,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Fransız ekibi, Doğan Alemdar ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

"KAYSERİSPOR'UN GURURU OLACAK"

Transferin ardından açıklama yapan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı "Ülkemizi yurtdışında başarıyla temsil edeceğine; Kayserimizin gururu olacağına inancım tam. Evladımız, Doğan Alemdar'ımız Rennes'e hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş'a stopere dünya yıldızıBeşiktaş'a stopere dünya yıldızı
Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…
Hikmet Karaman resmen açıklandıHikmet Karaman resmen açıklandı
Anahtar Kelimeler:
Kayserispor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Taliban tüm dünyaya böyle seslendi! Tarihi anlar

Taliban tüm dünyaya böyle seslendi! Tarihi anlar

Küçükçekmece'de mide bulandıran olay! Mahalle karıştı

Küçükçekmece'de mide bulandıran olay! Mahalle karıştı

Canlı yayında transferi açıkladı

Canlı yayında transferi açıkladı

Sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı

Sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı

Takım arkadaşına saldırmıştı! Yeni gelişme

Takım arkadaşına saldırmıştı! Yeni gelişme

Marcao: Kerem'den çok özür diliyorum

Marcao: Kerem'den çok özür diliyorum

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Ozan Tufan'ın görüştüğü kulübü açıkladı

Ozan Tufan'ın görüştüğü kulübü açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İpler koptu! Bugün oynanan maçta...

İpler koptu! Bugün oynanan maçta...

5 milyon euro! Yeni adresi şaşırttı

5 milyon euro! Yeni adresi şaşırttı

Canlı yayında transferi açıkladı

Canlı yayında transferi açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.