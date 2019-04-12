Doğanın en güzel renklerini bir arada görebildiğiniz eşsiz gezi noktası: Yedigöller

Canım ülkemin her yeri ayrı bir cennet. Karadeniz’i, Akdeniz’i Marmara’sı Anadolu’su hepsi birbirinden güzel yerler. Benim çok sevdiğim Yedigöller’de bu coğrafya da huzur bulduğum yerlerden olduğunu söyleyebilirim.. Nefis bir manzaraya sahip aynı zaman kamp için doğa harikası bir yer burası. Yolcu360’ın Bolu araç kiralama yaparak ulaşabilirsiniz.

Yedigöller havzası 1965 yılında “Milli Park“ olarak koruma altına alınmış. Havza kayan kütlelerin vadilerin önlerini kapatması sonucu ise oluşan yüzeysel akışlarla birbirine bağlı 7 gölden oluşmuş. Yedigöller ise Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl’den oluşmaktadır. Bunlardan en büyüğü ise adı üstünde Büyükgöl’dür. Göller arasında bulunan şelale ve göllerin oluşturduğu doğa güzellikleri ziyaretçilerine yürüyüş, fotoğrafçılık, kampçılık gibi aktiviteler sunmakta.

Bolu’ya 42 kilometre uzaklıkta ve Milli Parklar içerisinde bulunan Yedigöller özellikle hafta sonu olması sebebiyle ziyaret akınına uğruyor. Yedigöller’e ulaşmanız için üç alternatifiniz var. Bolu merkezden Hamzabey yolunu takip ederek 42 Kilometre sonra ulaşabilir, isterseniz Mengen - Yazıcık arasındaki 50 Kilometrelik yolu kullanarak ya da 72 kilometrelik Düzce - Yığılca yolunu tercih ederek Yedigöllere ulaşabilirsiniz. Milli Park ise Düzce ve Zonguldak arasındaki üçgendeki ormanlık alanında kalmaktadır. Bu kadar kalabalık ziyaretçi topluluğuna rağmen çevrenin temiz olması beni çok mutlu etti.