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Doğanın en güzel renklerini bir arada görebildiğiniz eşsiz gezi noktası: Yedigöller

yolcu360 yolcu360
SEYAHAT  | 12.04.2019 07:04 | Son Güncelleme

Özellikle sonbaharda birbirinden farklı renk tonları ile adeta görsel şölen yaşatan Yedigöller’i Gezgininayakizleri – Cüneyt Durhan gezip gördü ve bu yazısında tüm detayları ile anlatıyor. Keyifli okumalar!

Doğanın en güzel renklerini bir arada görebildiğiniz eşsiz gezi noktası: Yedigöller

Canım ülkemin her yeri ayrı bir cennet. Karadeniz’i, Akdeniz’i Marmara’sı Anadolu’su hepsi birbirinden güzel yerler. Benim çok sevdiğim Yedigöller’de bu coğrafya da huzur bulduğum yerlerden olduğunu söyleyebilirim.. Nefis bir manzaraya sahip aynı zaman kamp için doğa harikası bir yer burası. Yolcu360’ın Bolu araç kiralama yaparak ulaşabilirsiniz.

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Yedigöller havzası 1965 yılında “Milli Park“ olarak koruma altına alınmış. Havza kayan kütlelerin vadilerin önlerini kapatması sonucu ise oluşan yüzeysel akışlarla birbirine bağlı 7 gölden oluşmuş. Yedigöller ise Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl’den oluşmaktadır. Bunlardan en büyüğü ise adı üstünde Büyükgöl’dür. Göller arasında bulunan şelale ve göllerin oluşturduğu doğa güzellikleri ziyaretçilerine yürüyüş, fotoğrafçılık, kampçılık gibi aktiviteler sunmakta.

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Bolu’ya 42 kilometre uzaklıkta ve Milli Parklar içerisinde bulunan Yedigöller özellikle hafta sonu olması sebebiyle ziyaret akınına uğruyor. Yedigöller’e ulaşmanız için üç alternatifiniz var. Bolu merkezden Hamzabey yolunu takip ederek 42 Kilometre sonra ulaşabilir, isterseniz Mengen - Yazıcık arasındaki 50 Kilometrelik yolu kullanarak ya da 72 kilometrelik Düzce - Yığılca yolunu tercih ederek Yedigöllere ulaşabilirsiniz. Milli Park ise Düzce ve Zonguldak arasındaki üçgendeki ormanlık alanında kalmaktadır. Bu kadar kalabalık ziyaretçi topluluğuna rağmen çevrenin temiz olması beni çok mutlu etti.

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Sonbaharda geldiğim için inanılmaz bir renk cümbüşü var, tek kelime ile büyülendim. Ağaçların birbirinden güzel renk tonları arasındaki görünümü ile bu cennet doğasında dolaşmak ise çok keyifliydi. Eğer burada kamp haricinde konaklama isterseniz Milli Parklara ait Bungolav’larda ve oradaki kiralık karavanlarda konaklayabilirsiniz. Sonbaharın verdiği mükemmel renk tonları bu eşsiz yerde görmenizi çok isterim.

Unutmayın;

• Virajlı yolu biraz yorsa da sonbahardaki muhteşem görüntüsü eminim sizi büyüleyecektir.
• Kamp kurarak doğa ile biraz daha yakın olabilirsiniz.
• Burada zamanı unutun, bol bol yürüyün, bitki ve ağaçları tanıyın.
• Buradaki muhteşem doğa fotoğraf konusunda size cömert davranacaktır.
• Burada telefon çekmesi için mobil istasyon bulunsa da telefonu kapatın, doğa ile bütünleşin.
• Daha temiz bir çevre için lütfen çöpünüzü yanınızda götürün.
• Tuvalet ihtiyacınızı karşılayabilecek Wc’ler bulunmakta.
• Uzun yürüyüşler yapacaksanız ayakkabı tercihinize dikkat edin.
• Özellikle hafta sonları burada park bir sorun ilk bulduğunuz ama trafiği aksatmayacak yere park edin.

Keşfetmeniz dileğiyle.


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Anahtar Kelimeler:
Yedigöller doğa Gezi Seyahat

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