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Doğru köpek seçimi için nelere dikkat edilmeli? Köpek sahiplenirken bunları göz ardı etmeyin!

Betül Songur Betül Songur 01.02.2021 17:35 | Son Güncelleme:
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Bir köpeği alırken bakmanız gereken özellikler görünüşü değil daha çok karakteristik özellikleri, yetenekleri, sizin hayatınızla uyum içerisinde yaşayabilecek mi, enerjisini doğru yerlere atabilecek mi olmalıdır. Eğer siz günün 10-12 saatini dışarıda geçiriyorsanız, çalışıyorsanız ama Husky'lerin görünüşünü çok seviyorsanız bir Husky alıp mutsuz etmemek için Husky'lere fotoğraflardan bakmanızı öneririm.

Günün birkaç saatini koşarak, spor yaparak aktif bir şekilde geçiriyorsanız da tembel ırklar veya çok küçük ırklar sizin için uygun olmayacaktır. Çünkü bir köpek aldığınızda hayatınızda bir takım değişiklikler yapmanız gerekecek.

Bu değişiklikleri yapıp yapamayacağınızı da kendinize şu soruları sorarak belirleyebilirsiniz: Sabahları ne kadar erken kalkabilirim? Köpeğimle her hava koşulunda dışarıda ne kadar kalıp onunla ne kadar süre oyun oynayabilirim? Eğitimine her gün ne kadar zaman ayırabilirim?

Eğer bu sorulara olumlu yanıtlar verebiliyorsanız, zamanınız çoksa, köpeğinizle gerçekten bir bağ, bir ilişki kurmak istiyorsanız her ırktan köpeği alabilirsiniz. Ama size önerim bir uzmanla karar vermek yönünde. Aklınızdaki ırkı, karakteri ve kendi hayat koşullarınızı bir uzman anlatırsanız o da size uygun köpek ırkını söyleyecektir ve biraz daha bilinçli bir köpek seçim yapmış olursunuz. Dolayısıyla köpeklerin alınıp o tatlılık hali geçtikten sonra barınaklara verilme riski de düşük olacaktır.

İLK KEZ KÖPEK SAHİPLENECEKLER HANGİ YAVRULARI TERCİH ETMELİ?

Kendileri köpek seçmek isteyenler için birkaç ip ucu verecek olursak; bütün kardeşleri beraber gördüğünüzde yavrular arasında en baskın yavru, diğer kardeşleri üzerinde üstünlük kurmaya çalışan yavru genelde ileride sahibiyle liderlik savaşı verebilir. O yüzden ilk kez köpek sahibi olacaklar için çok uygun değil biraz daha profesyonel olan insanlar için uygundur.

TRAVMATİK SORUNLARI OLAN HAYVANLARIN EĞİTİMİ DAHA UZUN SÜREBİLİR

Yine buna karşın sürüde en korkak olan, en çekingen olan, oyunlara katılmayan, insanlardan çekinen yavrularda travmatik bazı sorunlar olabileceği için eğitimi biraz daha uzun olabilir ve biraz daha sabır isteyebilir, zor olabilir. Bu tür yavrulardan da uzak durmak gerekir.

DOĞRU EĞİTİM İLE SEVECEN VE UYUMLU OLACAKLAR

Bunun dışında çok baskın olmayan, kardeşleriyle oyuna katılan, pozitif, sevecen, insanlardan çekinmeyen köpekler doğru eğitildikleri zaman genellikle sevecen ve uyumlu köpekler olurlar.

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