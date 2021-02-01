Doğru köpek seçimi için nelere dikkat edilmeli? Köpek sahiplenirken bunları göz ardı etmeyin!

Günün birkaç saatini koşarak, spor yaparak aktif bir şekilde geçiriyorsanız da tembel ırklar veya çok küçük ırklar sizin için uygun olmayacaktır. Çünkü bir köpek aldığınızda hayatınızda bir takım değişiklikler yapmanız gerekecek.
Bu değişiklikleri yapıp yapamayacağınızı da kendinize şu soruları sorarak belirleyebilirsiniz: Sabahları ne kadar erken kalkabilirim? Köpeğimle her hava koşulunda dışarıda ne kadar kalıp onunla ne kadar süre oyun oynayabilirim? Eğitimine her gün ne kadar zaman ayırabilirim?
Eğer bu sorulara olumlu yanıtlar verebiliyorsanız, zamanınız çoksa, köpeğinizle gerçekten bir bağ, bir ilişki kurmak istiyorsanız her ırktan köpeği alabilirsiniz. Ama size önerim bir uzmanla karar vermek yönünde. Aklınızdaki ırkı, karakteri ve kendi hayat koşullarınızı bir uzman anlatırsanız o da size uygun köpek ırkını söyleyecektir ve biraz daha bilinçli bir köpek seçim yapmış olursunuz. Dolayısıyla köpeklerin alınıp o tatlılık hali geçtikten sonra barınaklara verilme riski de düşük olacaktır.
Kendileri köpek seçmek isteyenler için birkaç ip ucu verecek olursak; bütün kardeşleri beraber gördüğünüzde yavrular arasında en baskın yavru, diğer kardeşleri üzerinde üstünlük kurmaya çalışan yavru genelde ileride sahibiyle liderlik savaşı verebilir. O yüzden ilk kez köpek sahibi olacaklar için çok uygun değil biraz daha profesyonel olan insanlar için uygundur.
Yine buna karşın sürüde en korkak olan, en çekingen olan, oyunlara katılmayan, insanlardan çekinen yavrularda travmatik bazı sorunlar olabileceği için eğitimi biraz daha uzun olabilir ve biraz daha sabır isteyebilir, zor olabilir. Bu tür yavrulardan da uzak durmak gerekir.
Bunun dışında çok baskın olmayan, kardeşleriyle oyuna katılan, pozitif, sevecen, insanlardan çekinmeyen köpekler doğru eğitildikleri zaman genellikle sevecen ve uyumlu köpekler olurlar.
Okuyucu Yorumları 0 yorum