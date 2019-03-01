Doğru sandığımız bir yanlış daha! Asla aynı anda yememelisiniz...

Bazı malzemeler salatada beraber kullanılmaya uygun değildir, örneğin domates ve salatalık kombinasyonu gibi. Bu sebzelerin her biri farklı sindirim süresine sahiptir ve malzemeleri bir araya getirmeden önce yediğimiz her gıdanın tam sindirim süresini bilmemiz gerekir.
Hızlı ve yavaş sindirime sahip malzemeleri birlikte kullanmak iyi bir fikir değil; çünkü diğeri tamamen sindirildiğinde, daha hafif malzemeler olduğu gibi bağırsaktan geçecektir. Bu, karnınızda, tüm vücudu zehirleyebilecek yiyecek fermantasyonu ile sonuçlanır. Şekerlerin ve nişastaların yavaş sindirimine ve fermantasyonuna neden olur ve yemeğinizin gerektiği gibi keyfine varmanıza izin vermez. Bunun yanı sıra fermantasyon süreci, bağırsak problemlerinin yanısıra midede gaz, şişkinlik ve ağrıya neden olabilir.
Salatalıklar ve domatesler birbirleriyle uyumlu değildir ve asla bir arada tüketilmemelidir. Mideye ulaştıklarında fermantasyon süreci başlar, karın boşluğunda sindirim için salınan asit birçok sindirim problemine neden olabilir. İşte asla denememeniz gereken diğer yiyecek kombinasyonları:
Yemeklerden sonra meyve yemek iyi bir fikir değildir - meyvelerin sindirimi çok zaman gerektirir ve midede asla uzun süre kalmamalıdırlar. Yemekten sonra meyve yerseniz, midenizde asit reflüsü ve diğer sindirim sorunlarına neden olabilecek "mey" oluşur.
Peynirli makarna popüler bir yemektir, ancak yine de uzak durulmalıdır. Makarna, proteinden farklı bir sindirim süresine sahip olan nişastalar açısından zengindir; bu nedenle bu gecikme kaçınılmaz olarak fermantasyona ve sindirim problemlerine yol açar. Makarna ve et için de aynı şey geçerli.
Et ve peynirli omlet, milyonlarca kişinin favori yemeklerinden biri, ancak aynı tabağa çok fazla protein koymaktan kaçınmalısınız. Yemek başına yalnızca bir protein çeşidi seçin.
Portakal suyunu sindirmek için gereken asit miktarı, nişasta sindiriminden sorumlu enzimi yok edebileceğinden, ekmek veya erişte ile portakal suyunu birlikte tüketmemelisiniz.
Sebzeler ve peynir başka bir uygunsuz kombinasyon ve ikisini beraber tüketmek sadece şişkinlik ile sonuçlanır.
Kavun ve karpuzu asla birlikte yememelisiniz, çünkü bu meyveler başka meyvelerle birlikte değil yalnız başına tüketilmelidir.
Birçok kişi muz ve süte bayılır, ancak bu kombinasyon sindiriminizi önemli derecede yavaşlatacaktır.
Bazen kahvaltı için yoğurt kasesine meyve katılır, ancak bu kombinasyon sindiriminizi yavaşlatır ve bağırsak florasına zarar verir. Bu, özellikle de gıda zehirlenmesine neden olabilem aktif maddelerin miktarını artıran, yoğurda ananas eklenmesi durumu için geçerlidir.
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