Doğru sandığımız bir yanlış daha! Asla aynı anda yememelisiniz...

Bazı malzemeler salatada beraber kullanılmaya uygun değildir, örneğin domates ve salatalık kombinasyonu gibi. Bu sebzelerin her biri farklı sindirim süresine sahiptir ve malzemeleri bir araya getirmeden önce yediğimiz her gıdanın tam sindirim süresini bilmemiz gerekir.

Hızlı ve yavaş sindirime sahip malzemeleri birlikte kullanmak iyi bir fikir değil; çünkü diğeri tamamen sindirildiğinde, daha hafif malzemeler olduğu gibi bağırsaktan geçecektir. Bu, karnınızda, tüm vücudu zehirleyebilecek yiyecek fermantasyonu ile sonuçlanır. Şekerlerin ve nişastaların yavaş sindirimine ve fermantasyonuna neden olur ve yemeğinizin gerektiği gibi keyfine varmanıza izin vermez. Bunun yanı sıra fermantasyon süreci, bağırsak problemlerinin yanısıra midede gaz, şişkinlik ve ağrıya neden olabilir.

Salatalıklar ve domatesler birbirleriyle uyumlu değildir ve asla bir arada tüketilmemelidir. Mideye ulaştıklarında fermantasyon süreci başlar, karın boşluğunda sindirim için salınan asit birçok sindirim problemine neden olabilir. İşte asla denememeniz gereken diğer yiyecek kombinasyonları: