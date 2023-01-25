Doğru zıt anlamlısı nedir? Doğru kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Doğru kelimesi hem günlük konuşma dilinde hem de yazışmalarda oldukça sık kullanılır. Doğru zıt anlamlısı olan birden fazla sözcük mevcuttur. Eski Türkçeden günümüze kadar korunmuş olan bu sözcüğün Türk Dil Kurumuna göre birden fazla manası vardır. Bu manalar şu şekildedir:

(Sıfat) Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen

(Sıfat) Gerçek, yalan olmayan

(Sıfat) Akla, mantığa, gerçeğe veya kurala uygun

(İsim) Gerçek, hakikat

(İsim) İki nokta arasındaki en kısa çizgi

(Zarf) Yanlışsız, eksiksiz bir biçimde

(Zarf) Hiçbir yöne sapmadan, dosdoğru, doğruca

(Zarf) Yakın, yakınlarında

(Edat) Karşı yönünce

(Mecaz) Yasa, yöntem ve ahlaka bağlı, dürüst, namuslu

Ayrıca doğru sözcüğünün içerisinde geçtiği “doğru açı", "sabaha doğru", "yarım doğru", "ana doğrusu", "doğru parçası", "doğru yol” gibi birleşik kelimeler bulunur. Ayrıca “doğru bildiğin yoldan şaşmamak ya da ayrılmamak", "doğrunun yardımcısı Allah’tır", "doğru durmak", "doğru söz yemin istemez", "doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar” gibi deyim ve atasözleri de bulunur.

Doğru kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçemiz kelime bakımından çok zengin bir dil olduğundan duygu ve düşüncelerimi belirtirken bu kelimelerden yararlanırız. Doğru sözcüğü de çok sık karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Doğru kelimesinin anlam bakımından tam tersini ifade eden yani doğrunun zıt anlamlısı olan toplam iki sözcük mevcuttur. Doğru zıt anlamlısı olan sözcükler:

Eğri

Çarpık

Eğri ve çarpık sözcükleri doğru sözcüğünün mana yönünden tam aksini belirtir. Bu yüzden doğru kelimesinin zıddını kullanmak istediğimizde bu iki sözcükten faydalanırız. Eğri ve çarpık kelimeleri "Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen" anlam doğrultusunda doğru kelimesinin zıt anlamı özelliğini taşırlar.

Doğrunun zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Günümüzde doğru sözcüğü kadar zıt anlamlı karşılığı olan kelimelerde çok sık kullanılmaktadır. Doğru kelimesinin zıt anlamı olan sözcüklerle ilgili bazı örnek cümleler kurmamız gerekirse: