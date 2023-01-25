EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Zıt Anlamlı Kelimeler
  4. Doğru zıt anlamlısı nedir? Doğru kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Doğru zıt anlamlısı nedir? Doğru kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

20.01.2023 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçemiz oldukça zengin bir dildir. Bazı kelimelerin zıt anlamlısı mevcutken bazılarının ise karşılığı bulunmayabilir. İki kelime arasındaki bağlantının karşıt olması zıt anlamlı olarak tabir edilir. Sözcükler arasındaki anlam ilişkileri konularından biri zıt anlamlı sözcüklerdir. Karşıt anlamlı olarak da ifade edilen bu zıt anlamlılar, birbirinin tam tersini ifade eden kelimeleri içermektedir. Peki, doğru sözcüğünün zıt anlamlısı olan kelime nedir?

Doğru zıt anlamlısı nedir? Doğru kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Doğru kelimesi hem günlük konuşma dilinde hem de yazışmalarda oldukça sık kullanılır. Doğru zıt anlamlısı olan birden fazla sözcük mevcuttur. Eski Türkçeden günümüze kadar korunmuş olan bu sözcüğün Türk Dil Kurumuna göre birden fazla manası vardır. Bu manalar şu şekildedir:

  • (Sıfat) Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen
  • (Sıfat) Gerçek, yalan olmayan
  • (Sıfat) Akla, mantığa, gerçeğe veya kurala uygun
  • (İsim) Gerçek, hakikat
  • (İsim) İki nokta arasındaki en kısa çizgi
  • (Zarf) Yanlışsız, eksiksiz bir biçimde
  • (Zarf) Hiçbir yöne sapmadan, dosdoğru, doğruca
  • (Zarf) Yakın, yakınlarında
  • (Edat) Karşı yönünce
  • (Mecaz) Yasa, yöntem ve ahlaka bağlı, dürüst, namuslu

Ayrıca doğru sözcüğünün içerisinde geçtiği “doğru açı", "sabaha doğru", "yarım doğru", "ana doğrusu", "doğru parçası", "doğru yol” gibi birleşik kelimeler bulunur. Ayrıca “doğru bildiğin yoldan şaşmamak ya da ayrılmamak", "doğrunun yardımcısı Allah’tır", "doğru durmak", "doğru söz yemin istemez", "doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar” gibi deyim ve atasözleri de bulunur.

Övmek zıt anlamlısı nedir? Övmek zıt anlamlısı nedir?

Doğru kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçemiz kelime bakımından çok zengin bir dil olduğundan duygu ve düşüncelerimi belirtirken bu kelimelerden yararlanırız. Doğru sözcüğü de çok sık karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Doğru kelimesinin anlam bakımından tam tersini ifade eden yani doğrunun zıt anlamlısı olan toplam iki sözcük mevcuttur. Doğru zıt anlamlısı olan sözcükler:

  • Eğri
  • Çarpık

Eğri ve çarpık sözcükleri doğru sözcüğünün mana yönünden tam aksini belirtir. Bu yüzden doğru kelimesinin zıddını kullanmak istediğimizde bu iki sözcükten faydalanırız. Eğri ve çarpık kelimeleri "Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen" anlam doğrultusunda doğru kelimesinin zıt anlamı özelliğini taşırlar.

İyimser zıt anlamlısı nedir? İyimser zıt anlamlısı nedir?

Doğrunun zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Günümüzde doğru sözcüğü kadar zıt anlamlı karşılığı olan kelimelerde çok sık kullanılmaktadır. Doğru kelimesinin zıt anlamı olan sözcüklerle ilgili bazı örnek cümleler kurmamız gerekirse:

  • Dükkâna dün getirdiğimiz masayı düz beklerken eğri olarak bulduk.
  • Matematik dersinde düz çizgi yerine eğri çizgi çizince öğretmenden azar işittim.
  • Gittiğimiz yol çok çarpık gözüküyordu.
  • Bahçedeki bütün eğri ağaçlar bir bir kesilmişti.
  • İyice eskimiş çarpık kapı artık kapanmıyordu.
Ölü zıt anlamlısı nedir? Ölü zıt anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EKPSS 2023 tercih sonuçları açıklandı mı? EKPSS 2023 tercih sonuçları açıklandı mı?
AÖF soruları ve cevapları açıklandı mı? AÖF soruları ve cevapları açıklandı mı?
Anahtar Kelimeler:
zıt anlamlı zıt anlamlı kelimeler zıt anlamlısı

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

MSÜ sınav başvurusu ne zaman?

MSÜ sınav başvurusu ne zaman?

2023 KPSS başvuru tarihi nedir?

2023 KPSS başvuru tarihi nedir?

2023 öğretmen atamasında rehber öğretmen detayı!

2023 öğretmen atamasında rehber öğretmen detayı!

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Flaş fırsat: Çok satan o şişme yelekte 130 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: Çok satan o şişme yelekte 130 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.