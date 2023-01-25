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Ölü zıt anlamlısı nedir? Ölü kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

18.01.2023 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zıt anlamlı kelimeler en basit tanımı ile bir sözcüğün anlamının karşıtıdır. Anlamı bakımından birbirine karşıt olan sözcüklere zıt anlamlı sözcükler denilir. Dolayısıyla bir sözcüğün zıt anlamlısı belirtilirken, mutlaka bu sözcüğün tam olarak karşıt anlamında kullanılan kelimeden söz edilmelidir. Örneğin ölünün zıt anlamlısı olarak halk arasında birden fazla sözcük kullanılır. Peki, ölü kelimesinin zıt anlamlısı olan kelime nedir?

Ölü zıt anlamlısı nedir? Ölü kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Ölü kelimesi Eski Türkçe döneminden beri varlığını korumakla birlikte "ölmüş" anlamına gelen "ölüg" kelimesinden evrilmiştir. Ölü kelimesi günümüzde benzer bir anlamda kullanılsa da zaman içerisinde kullanım alanının genişlemesiyle daha farklı anlamlar da kazanmıştır. Ölü kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Hayatı sona ermiş, artık yaşamıyor olan
  • Ölmüş insan, mevta
  • Hayvan leşi
  • (mecaz) Gücü az, zayıf
  • (mecaz) Çok durgun, hareketsiz
  • (mecaz) Etkileme gücü olmayan, canlılığı olmayan
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Ölü kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Ölü kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük olarak canlı kelimesini kullanılsa da bu doğru değildir. Ölü kelimesinin zıt anlamı olarak TDK tarafından belirtilen kelime farklıdır. Bu doğrultuda da ilk olarak ölü kelimesinin anlamına değinilmesi yerinde olacaktır. Morto, meyyit, artık yaşamıyor olan ve hayatı sona ermiş şeklinde tanımlanan ölü sözcüğü müteveffa, mevta ve ölmüş insan olarak da bilinir. Bu sözcük insan, hayvan, bitki veya diğer canlı mikroorganizmalar için kullanılabilir. Ölü sözcüğünün gerçek anlamından yola çıkılarak bu sözcüğün zıt anlamlısı da ölünün bu anlamına yönelik olmalıdır. Ölü zıt anlamlısı olan kelime:

  • Diri

Ölü kelimesi zıt anlamı olarak halk arasında canlı veya sağ sözcüklerinin de kullanıldığı görülür. Ancak canlı ve sağ kelimeleri ölünün zıt anlamlısı değildir. Ölünün zıt anlamlısı olan "diri" kelimesi, ölünün "hayatı sona ermiş" anlamına karşıtlık oluşturur.

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Ölünün zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Diri kelimesi ölü kelimesinin zıt anlamı olarak kullanılır. Bu bağlamda ölünün zıt anlamlısı olan kelimeyi tanımlanırken bu sözcüğün zıt anlamlılarından olan diri kelimesinin anlamı açıklanabilir. Diri sözcüğünün TDK kapsamında yer alan tanımı "Ölü karşıtı, yaşamakta olan, canlı ve yaşayan" şeklindedir. Bu sözcüğün anlamının tam olarak anlaşılır kılınabilmesi için ise cümle içerisinde kullanılması mümkündür. Ölü zıt anlamlısı olan diri kelimesiyle örnek cümleler:

  • Onun öldüğünü söyleyenler olsa da hâlâ diri olduğunu biliyoruz.
  • Bir hayvana diriyken acı çektiren kişiler, gereken cezayı mutlaka almalıdır.
  • Seyahate çıkarken evde unuttuğum çiçeğimin eve döndüğümde diri olduğunu görünce çok sevindim.
  • Halk, savaşta diri kalan askerleri evlerine döndükleri zaman büyük bir gurur ve minnetle karşıladı.
  • Bu kadar talihsiz bir kaza geçirmesine rağmen diri kalan yolcuya herkes şaşırdı.
  • Teknesiyle denizin açıklarında kaybolan Ahmet'in diri olarak bulunması mucize gibiydi.
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