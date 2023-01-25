İyimser zıt anlamlısı nedir? İyimser kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Türk Dil Kurumuna göre iyimser sözcüğü yapıca türemiş olan bir kelimedir. İyi kelimesinden türeyen iyimser kelimesi, kök kelimenin anlamından çok da uzaklaşmadan yeni bir anlam kazanır. Yalnızca bir tane anlamı bulunan iyimser kelimesi cümle içinde yalnızca gerçek anlamıyla kullanılır. Mecaz anlamı bulunmayan iyimser kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı şu şekildedir:

Genellikle her düşünce ve işi iyi olarak değerlendiren

İyimser kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Cümle içinde sıfat olarak kullanılan iyimser kelimesi bir ismin önüne gelir ve onu niteler. İyimser kelimesinin anlam dağarcığı incelendiği zaman geniş kapsamlı bir kelime olmadığı görülür. İyimser sözcüğünün genel bir anlamdan ziyade daha özel bir anlamı barındırır. İyimser kelimesi, ekseriyetle her işi ve düşünceyi iyi olarak değerlendiren kişiler için kullanılır.

Zıt anlamlı kelimeler dilimizde karşıt anlamı ifade eden kelimeler olarak adlandırılır. Türkçede birçok sözcüğün karşıt anlamı bulunur. Bunlardan biri de iyimser kelimesidir. İyimserin zıt anlamlısı olan kelime, anlam olarak iyimser ile çelişkilidir. İyimser sözcüğü cümle içinde "ekseriyetle her düşünce ve işi iyi olarak değerlendiren" anlamında kullanılır. İyimser zıt anlamlısı olan sözcük ise tam iyimsere tam karşıt olarak kullanılan kelimedir. İyimser kelimesinin zıt anlamı:

Kötümser

İyimserin zıt anlamları ile örnek cümleler

Türkçede bulunan zıt anlamlı kelimeler konusu dil bilgisi dersinde de öğretilen önemli konulardan biridir. Bütün kelimelerin olmasa da dilimizde birçok kelimenin zıt anlamlısı bulunur. İyimserin zıt anlamlısı olan kelime de "kötümser" kelimesidir. Kötümser sözcüğü anlam olarak dünyada iyi şeylerden ziyade kötü şeyler olduğuna inan ve gelecekten umudunu kesen kimse anlamında kullanılır. Zıt anlamlı kelimeler cümle içinde örneklendiği zaman konuyu anlamak daha kolay bir hâle gelir. İyimserin zıt anlamlısı ile örnek cümleler: