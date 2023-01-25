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Övmek zıt anlamlısı nedir? Övmek kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

19.01.2023 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son derece zengin bir dil olan Türkçede neredeyse 78 bin adet ana sözcük vardır. Dolayısıyla Türkçede yer alan sözcüklerin eş anlamlıları oldukça çeşitli olsa da zıt anlamlılar bu kadar çeşitli değildir. Övmek ise Türkçede yer alan sözcükler arasında yalnızca bir adet zıt anlamlısı olan kelimelerdendir. Bu nedenle övmek sözcüğünün zıt anlamlısı ile bu kelimenin kullanıldığı örnek cümleler pek çok kişi tarafından araştırılır. Peki, övmenin zıddı nedir?

Övmek zıt anlamlısı nedir? Övmek kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Zıt anlamlısı sıklıkla sorgulanan Türkçe sözcükler arasında övmek de yer alır. Bu sözcüğün anlamına bakıldığı zaman bir şeyin ya da birinin üstünlüklerini belirterek değerini yüceltmeyi ifade ettiği görülür. Günlük hayatta da sıklıkla kullanılan övmek sözcüğünün zıt anlamı ise birden fazla kelime ile karşılanamaz. Yani övmek sözcüğünün yalnızca bir adet zıt anlamlısı bulunduğu için bu kelimenin öğrenilmesi önemlidir. Böylelikle iki karşıt anlamdaki sözcüğün temel anlamları da daha iyi bir şekilde anlaşılabilir.

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Övmek zıt anlamlısı nedir?

Yalnızca bir adet zıt anlamlısı olan övmek sözcüğü günlük hayatta pek çok cümlenin içerisinde kullanılır. Dolayısıyla övmenin zıt anlamlısı açıklanmadan önce bu sözcüğün ne anlama geldiğinin hatırlatılmasında fayda vardır. Övmek bir şeyin ya da birinin üstünlüklerini ya da iyiliklerini belirterek değerini yüceltmektir. Aynı zamanda methetmek ve sena etmek olarak da bilinen övmek kelimesinin zıt anlamı:

  • Yermek

Yermek kelimesi övmenin zıt anlamlısı olan kelimedir. "Birinin veya bir şeyin kusurlarını ortaya koymak, hicvetmek" anlamı doğrultusunda yermek kelimesi övmenin zıt anlamlısı olarak kullanılabilir.

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Övmenin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Yermek yani övmek sözcüğünün zıt anlamlısı ile pek çok örnek cümle kurulabilir. Ancak bu sözcük ile çeşitli cümleler oluşturulmadan önce yermek kelimesinin anlamı da tam olarak açıklanmalıdır. Övmek sözcüğünün karşıtı olan yermek, kusurlarını ortaya koymak ve hicvetmek anlamı doğrultusunda övmekle zıtlık oluşturur. Sadece bu anlam doğrultusunda kullanılırsa övmek kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük olur. Övmenin zıt anlamlısı ile örnek cümleler ise şu şekilde sıralanabilir:

  • Değerli bir eseri yermek, bu eseri oluşturan sanatçının emeğini ve bilgisini hiçe saymaktır.
  • Son zamanlarda beni sıklıkla yerdiğini öğrendiğim için onunla bu konu hakkında konuşmaya karar verdim.
  • Bir ürünü incelemeden ya da kullanmadan yermek ile bu ürünü olumlu veya olumsuz olarak eleştirmek aynı şey değildir.
  • Dönemin edebiyat akımını hiçe saydığı için yerilen şairin eserlerinde aslında seneler sonra popüler olacak nüanslar barınıyordu.
  • Sürekli olarak aynı hataları yapan arkadaşını acımasızca yerdi.
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