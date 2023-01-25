Övmek zıt anlamlısı nedir? Övmek kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Zıt anlamlısı sıklıkla sorgulanan Türkçe sözcükler arasında övmek de yer alır. Bu sözcüğün anlamına bakıldığı zaman bir şeyin ya da birinin üstünlüklerini belirterek değerini yüceltmeyi ifade ettiği görülür. Günlük hayatta da sıklıkla kullanılan övmek sözcüğünün zıt anlamı ise birden fazla kelime ile karşılanamaz. Yani övmek sözcüğünün yalnızca bir adet zıt anlamlısı bulunduğu için bu kelimenin öğrenilmesi önemlidir. Böylelikle iki karşıt anlamdaki sözcüğün temel anlamları da daha iyi bir şekilde anlaşılabilir.

Övmek zıt anlamlısı nedir?

Yalnızca bir adet zıt anlamlısı olan övmek sözcüğü günlük hayatta pek çok cümlenin içerisinde kullanılır. Dolayısıyla övmenin zıt anlamlısı açıklanmadan önce bu sözcüğün ne anlama geldiğinin hatırlatılmasında fayda vardır. Övmek bir şeyin ya da birinin üstünlüklerini ya da iyiliklerini belirterek değerini yüceltmektir. Aynı zamanda methetmek ve sena etmek olarak da bilinen övmek kelimesinin zıt anlamı:

Yermek

Yermek kelimesi övmenin zıt anlamlısı olan kelimedir. "Birinin veya bir şeyin kusurlarını ortaya koymak, hicvetmek" anlamı doğrultusunda yermek kelimesi övmenin zıt anlamlısı olarak kullanılabilir.

Övmenin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Yermek yani övmek sözcüğünün zıt anlamlısı ile pek çok örnek cümle kurulabilir. Ancak bu sözcük ile çeşitli cümleler oluşturulmadan önce yermek kelimesinin anlamı da tam olarak açıklanmalıdır. Övmek sözcüğünün karşıtı olan yermek, kusurlarını ortaya koymak ve hicvetmek anlamı doğrultusunda övmekle zıtlık oluşturur. Sadece bu anlam doğrultusunda kullanılırsa övmek kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük olur. Övmenin zıt anlamlısı ile örnek cümleler ise şu şekilde sıralanabilir: