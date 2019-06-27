Doğrudan kutudan içecek içenlere kötü haber

Kutu içecek içmemeniz için 4 önemli neden;

Tat

Kutu içeceklerden aldığınız tat ile şişe içeceklerden aldığını tat bir değildir. Kutudan içtiğiniz zaman metalik tat almanız mümkün.

Bisfenol A

Bisfenol A, naylon, plastik, polyester gibi maddelerin üretim aşamasında kullanılır. Bisfenol A, hormonal dengesizliğe yol açabilecek tehlikeli bir maddedir. Bisfenol A, alüminyum kutularda da kendisine yer bulur. Bu sindi maddenin etkileri ise küçümsenemeyecek kadar büyük. Yapılan araştırmalar sonucunda, Bisfenol A'nın tansiyon ve kalp rahatsızlığına neden olduğu ortaya çıktı.

Koli basili

Kutu içecekleri siz alana kadar kaç kişinin ellediğini tahmin edebilir misiniz? Dilediğiniz kadar ağız kısmını silseniz de bakterileri tamamını yok edemezsiniz. Bu konuda yapılan incelemeler sonucunda içecek kutularında koli basili bakterisi bulunmuştur. Son derece tehlikeli olan koli basili; zatürre, ishal ve solunum problemlerine neden olabilir.

Haşere

Depolanan kutu içecekler çoğu zaman çeşitli haşerelere maruz kalabilirler. Fare ve böcek gibi haşerelerin idrar ve dışkıları içeceğin ağız kısmına temas edebilir. Eğer böyle bir kutu içeceğe denk gelirseniz hastalık kaçınılmazdır.

