İlker Kaleli İspanyol yapımı Türk Tutkusu dizisinde başrol oynayacak! Güzel oyuncu Maggie Civantos partneri oldu

Uzun zamandır yapacağı proje merakla beklenen ünlü oyuncu İlker Kaleli önümüzdeki ay çekimleri başlayacak İspanyol dizisinin başrol oyuncusu olarak kamera karşısına geçecek. İspanyol profesör Olivia ile Türk sevgilisi Yaman'ın aşk ve tutku hikayesini konu alan, çekimleri ay sonunda İstanbul'da başlayacak olan dizide Kaleli'ye Maggie Civantos eşlik edecek.

İLKER KALELİ'YE İSPANYOL GÜZEL EŞLİK EDECEK

İspanyol basının yer alan habere göre, Antenna 3 kanalının ‘La Pasion Turca’ adıyla çekeceği altı bölümlük dizinin çekimleri, Ekim'in son haftasında İstanbul'da başlayıp Madrid'de devam edecek. İlker Kaleli’nin Yaman adında bir antikacıyı, Maggi Civantos’un güzel sanatlar öğretmeni ve sanat tarihi araştırmacısı Olivia’yı oynadığı dizi Türkiye İspanya hattında geçen meacera, aksiyon ve tutkulu aşk konularını işliyor.

İlk etapta Avrupa ve tüm Amerika ülkelerinde yayınlanacak dizinin daha sonra dijital platformlar aracılığı ile diğer ülkelere ulaşması planlanıyor.

"MEVZU ÇIKTI YİNE"

Dizinin çekimleri için Madrid'de bulunan ünlü oyuncu Kaleli de Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Madrid sokaklarında fotoğraflar çektiren Kaleli, "Mevzu çıktı yine" notunu düştü.

"MUHTEŞEM OYUNCUYLA OYNAMAK İÇİN HEYECANLIYIM"

Türk Tutkusu dizisinin başrol oyuncusu Maggie Civantos da Instagram'dan yaptığı paylaşımla heyecanını dile getirdi. 37 yaşındaki güzel oyuncu "Bu proje için çok heyecanlıyım. Bu muhteşem oyuncuyla oynamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

TÜRK TUTKUSU DİZİSİ HAKKINDA

'Türk tutkusu', ünlü yazar Antonio Gala'nın 1993 yılında yazdığı popüler aynı adlı oyunun uyarlamasıdır. Her biri 50 dakikalık altı bölümden oluşacak olan kurgu, İspanyol Güzel Sanatlar profesörü Olivia ve onun Türk sevgilisi Yaman'ın çılgın bir aşk ve tutku hikayesini iki aşamada anlatacak.

İSTANBUL'DA BAŞLAYIP MADRİD'DE DEVAM EDEN HİKAYE

Parlak bir profesyonel kariyere sahip İspanyolca Güzel Sanatlar öğretmeni Olivia, intihara teşebbüs ettikten sonra İstanbul'daki bir hastanede komadan uyanır. Orada, Olivia'nın Türk sevgilisi Yaman ile bir sanat kaçakçılığı ağında yaptığı işbirliğini araştıran bir müfettişin sorularını yanıtlar.



Kahramanın hikayesi, Yaman'la yaşadığı ve İspanya'daki yaşam projesini terk etmesine neden olan ezici tutkuyu iki aşamada yeniden kurguluyor. Olivia'nın her zaman doğruyu söylemediği, Türkiye'de kalışını ve adamın tehlikeli işine katılımını çevreleyen gizemi körükleyen ışıklar ve gölgelerle dolu bir hikaye.

Hapisten çıkmak ve yetkililerden korunmak için Olivia, Yaman'a dönmeli ve polise hareketlerini bildirmelidir. Cesur olduğu kadar umutsuz bir hareket: Olivia kendini kurtarmak için mi yoksa Yamam'ı ve aşk hikayesini kurtarmak için mi hareket ediyor?



