Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Doğu Ekspresi Rehberi (Bilet Nasıl Alınır, Bilet Fiyatları ve Tüm Detaylar)

Doğu Ekspresi Rehberi (Bilet Nasıl Alınır, Bilet Fiyatları ve Tüm Detaylar)

sebboy sebboy
SEYAHAT  | Son Güncelleme

1.

Doğu Ekspresi Rehberi (Bilet Nasıl Alınır, Bilet Fiyatları ve Tüm Detaylar)

1. Dünya savaşı yıllarını anlatan filmlere konu olan Şark Ekspresi'nin, Roma'da başlayan güzergahı İstanbul Sirkeci'de sonlanırdı. Ardından bu özel hat ismini, yakın zamana kadar Haydarpaşa Garı'ndan başladığı yolculuğu Kars'ta nihayetlendiren ve buram buram ismi gibi "doğu" kokan tren yolculuğuna bıraktı. Günümüzde yoluna Ankara'dan başlayan Doğu Ekspresi, olanca heybetiyle her gün doğuya doğru yol alıp geri dönerek, uzakları yakınlaştırmaya devam ediyor.

Doğu Ekspresi Güzergahı

Yolculuk Ankara'da başlayarak Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum'da hemen hemen sadece yolcu indirip bindirme süresinde bekleme yaparak Kars'ta nihayete eriyor.

Ankara kalkış saati 17:55 olan ekspres tren, 00:48'de Kayseri'ye, 04:19'da Sivas'a, 10:32'de Erzincan'a 14:32'de Erzurum'a ve nihayet 18:30'da Kars'a ulaşıyor. Güzergah toplamda 24 saat 35 dakika sürüyor.

Kars'tan kalkış saati 08:00 olup, 12:10'da Erzurum'da, 16:06'da Erzincan'da, 22:18'de Sivas'ta, 01:48'de Kayseri'de ve saat 08:30'da Ankara'da durmayı planlıyor ve çok yüksek yüzde ile bu planlamaya sadık kalınıyor.

Seyahat Seçenekleri

Doğu Ekspresi'nde, kompartmanlı, pulman, örtülü kuşet, yataklı ve yemekli vagonlar bulunuyor. Pulman vagonlarda, her sırada 2 çiftli ve 1 tekli olmak üzere standart prizsiz koltuklar bulunuyor. Örtülü kuşetli vagonlar, istendiği takdirde nevresimli ranzaya dönüşebilen, 4 kişilik koltuklu odalardan oluşuyor. Yataklı vagonlar 2 kişilik olup buzdolabı, masa ve lavaboya sahip. Yemekli vagon ise, dört sandalyeli masalardan oluşan trenin restoran bölümünü oluşturuyor.

Doğu Ekspresi Bilet Fiyatları

Pulman, örtülü kuşetli ve Doğu Ekspresi yataklı vagon fiyatları; gişelerden satın alınması halinde Aralık 2018 itibarıyla şöyledir:

  • Pulman (1 kişi) 48 Türk Lirası
  • Örtülü kuşetli (1 kişi) 64,5 Türk Lirası
  • Yataklı vagon (2 kişi / kişi başı) 118 Türk Lirası
  • Yataklı vagon (bir vagon / tek kişi) 188 Türk Lirası

İnternetten bilet satın almanız durumunda tüm biletlerde 1 lira eksik ödemeniz söz konusu olup, bunun dışında çok sayıda yaş indirimi ve meslek indirimleri de bulunuyor. Bu indirim şartları şu şekilde sıralanabilir:

  • Aynı istasyonlar arasında gidiş - dönüş biletinize %20 indirim (Ankara - Kars ve Kars - Ankara, gidiş dönüş bileti almanız gibi)
  • 13 ila 26 yaş arasında iseniz %20 indirim
  • Resmi ve özel okullarda, yükseköğretim kurumlarında ve yabancı ülkelerde çalışan Türk uyruklu tüm öğretmenlere %20 indirim
  • TSK mensubu subay, astsubay ve askeri memurlar ile NATO askeri görevlilerine %20 indirim
  • 12 kişinin üzerindeki gruplara %20 oranında indirim
  • 60 ila 65 yaşlar arasındaki yolcular için %20 oranında indirim
  • 65 yaşının üzerindeki yolculara %50 oranında indirim
  • Yerli ve yabancı basın kartı sahiplerine kartlarını ibraz etmeleri halinde %20 indirim
  • Halen görevde olan TCDD personeli ve ailelerine (eş ve çocuklar olmak üzere), TCDD emeklisi ve eşlerine %20 indirim
  • 7 - 12 yaş arasındaki çocuklara %50 oranında indirim
  • Ayrı bir koltuk istenmediği sürece 7 yaşına kadar çocuklar ücretsiz seyahat edebilmektedir.

Doğu Ekspresi Bileti Nasıl Alınır?

Biletinizi TCDD gişelerinden satın almak istiyorsanız, size en yakın gişenin adres, telefon ve çalışma saati bilgilerini bu bağlantıdan öğrenebilirsiniz. İnternetten bilet satın almak istediğiniz takdirde, TCDD e-bilet sayfasından işleminizi gerçekleştirmeniz mümkün.

Danışmak istediğiniz konular için, 06:00-23:30 saatleri arasında hizmet veren aşağıdaki danışma hatlarını arayabilirsiniz. Doğu Ekspresi bilet rezervasyonu için kullanabileceğiniz internet adresine ise buradan ulaşabilirsiniz.

  • Ankara: 0312 309 05 15
  • İstanbul: 0216 348 80 20
  • İzmir: 0232 484 86 38
  • TCDD Taşımacılık A.Ş. Yolcu Taşımacılığı Dairesi Başkanlığı Faks numarası: 0312 311 13 06

Doğu Ekspresi Hakkında Merak Edilenler

Doğu Ekspresi nereden kalkıyor?

Hareket noktaları Ankara Garı ve Kars Garı.

Doğu Ekspresi bilet fiyatları nasıl?

48 ilâ 188 lira arasında değişiyor.

Neden Doğu Ekspresi'ne pulman hariç bilet bulamıyorum?

Biletlerin satışa çıkması ile tur şirketleri tarafından toplu olarak alınması bir oluyor. Ancak sıkı bir takiple internet üzerinden bilet alınması mümkün.

Gezi amacıyla Doğu Ekspresi yolculuğu yapmak için en uygun dönem hangisi?

Kar manzaraları ve kayak amacı ile Ocak ve Şubat ayları, yemyeşil yaylaları izleyerek sakin bir yolculuk için ise Mayıs ve Haziran dönemi tercih edilebilir.

Yaşa dayalı bir indirimden yararlanmak için doğduğum ay önemli mi?

Yaş ile ilgili indirimlerde doğum yılı esas alınıyor.

Doğu Ekspresi evcil hayvan kabul ediyor mu?

Evcil hayvanlarınızı %50 indirimli bilet almanız koşuluyla Doğu Ekspresi ile taşıyabilirsiniz. Ancak bazı net kurallara uygunluğu sağlamanız gerekir. Örneğin, taşınacak hayvanın kimlik kartı ve veterinerden ya da belediyeden alınmış sağlık raporu yanınızda bulunmalıdır. Örtülü kuşet ve yataklı vagonların dışında kalan vagonlarda; evcil hayvanınız kafesi içinde olmalı, seyahat süresince hiçbir hasar ve kirliliğe sebep olmamalı, koku ve gürültü gibi faktörler ile diğer yolcuları rahatsız etmemelidir.

Yolculuk süresince yemek konusunda hizmet alabilecek miyim?

Restoran olarak kullanılan yemekli vagon bölümü, gerek ızgara ve zeytinyağlılar ağırlıklı menüsü, gerek fiyat uygunluğu bakımından yol boyunca hizmet alabileceğiniz durumdadır. Yataklı vagonda kalırsanız buzdolabında kendi yiyeceklerinizi bulundurmak gibi bir kolaylığa da sahip olabilirsiniz. Trene binmeden önce Ankara Garı içinde bir Migros şubesi olduğunu da belirtelim.

Doğu Ekspresi'nde tuvalet yeterliliği ve hijyeni nasıl?

Her vagonda tuvalet bulunmakta ve temizliği sağlanıyor. Ancak yolculuk başladıktan sonra komşu yolcuların hijyen anlayışı durumu değiştirebiliyor. Yataklı vagonda seyahat ediyorsanız tabii ki sizin için hijyen oranı yükselmiş oluyor. Ancak yanınızda tuvalet kağıdı ve sabun bulundurabilirsiniz.

Yataklı yolculukların hijyeni yeterli mi?

Her yolculuktan sonra vagon temizliği yapılıyor. Nevresimler yıkanmış ve ütülenmiş olarak teslim ediliyor. Yine de kendi yastık kılıfını yanında bulundurmak iyi bir tercih olabilir.

Valizlerim nasıl taşınacak?

Valizler her yolcunun kendi inisiyatifinde. Herkes kendi valizini yanında bulundurarak yolculuk ediyor.

Yazın sıcaktan, kışın soğuktan rahatsız olur muyum?

Tüm vagonlar kalorifer sistemi ile yeterince ısınıyor ve klimalar da çalışır vaziyette. Odalarda bulunan ısı panelleri sıcaklığı ayarlamanıza izin veriyor. Yaz mevsiminde ise çoğu yolcu pencere açık yolculuk etmeyi tercih ediyor.

Yolculuğum süresince elektrik bağlantısı kullanabilecek miyim?

Yataklı vagonda iki, örtülü kuşetlilerde ise tek priz bulunuyor. Yanında üçlü priz bulundurmak iyi bir fikir olabilir. Pulmanlarda maalesef priz yok.

İnternet bağlantım olacak mı?

Doğu Ekspresinin Wi-Fi hizmeti yok. Kendinize ait şebekenin internet bağlantısının bile her yerde çekme garantisi yok.

Nakit mi, ATM mi?

Yanında yeterli nakit para bulundurmak önemli olabiliyor, çünkü POS makineleri her zaman çalışmayabiliyor.

Kars'ta Kaldığım Sürece Nereleri Görebilirim?

Şehir merkezi ile olsun, ilçe belediye ve köyleri ile olsun Kars; bir tarih cennetidir. Doğal güzelliklerinin arasına serpiştirilmiş köprü, hamam, kale, türbe, kilise ve özellikle şehir dokusuna sinmiş Rus mimarisi etkileri beklediğinizin üzerinde bir zamanınızı Kars'a ayırmak istemenize neden olabilir.

Gezilmesi gereken yerleri sadece başlık olarak özetlemek istersek;

  • Ani Harabeleri,
  • Çıldır Gölü,
  • Kars Kalesi,
  • Taşköprü,
  • Ebul Hasan-ı Harakani Türbesi,
  • 12 Havari Kilisesi (güncel ismiyle Kümbet Camii),
  • Boğatepe Köyü Peynir Müzesi,
  • Kars Müzesi,
  • Dedesi Kars Valisi olan Namık Kemal'in çocukluğunun geçtiği ev
  • Şehir merkezindeki eski Rus mimarisi izlerini taşıyan Cheltikov Otel,
  • Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuvarı,
  • Kars İl Sağlık Müdürlüğü,
  • Kars Sanayi ve Ticaret Odası,
  • İsmet Paşa İlköğretim Okulu,
  • Eski Rus Konsolosluğu,
  • Eski Vali Konağı,
  • Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı görülmeye değer güzelliklerdir.
    GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Karan tatilde Karan tatilde
PARTNER Tatil sezonunu açtı! Ünlü oyuncudan cesur pozlar Tatil sezonunu açtı! Ünlü oyuncudan cesur pozlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Trend Haberler

Hayat kolaylaştıran bu uygulamalar mutlaka her telefonda olmalı!

Hayat kolaylaştıran bu uygulamalar mutlaka her telefonda olmalı!

Bunları ihmal ederseniz yavaş internet kullanmak zorunda kalırsınız! İşte 7 önemli tavsiye...

Bunları ihmal ederseniz yavaş internet kullanmak zorunda kalırsınız! İşte 7 önemli tavsiye...

Bu ölümlerin sırrı hala çözülemedi! Amerikan başkanından ünlü şarkıcıya...

Bu ölümlerin sırrı hala çözülemedi! Amerikan başkanından ünlü şarkıcıya...

Aşk, entrika, ihanet... İşte sinemanın en iyileri!

Aşk, entrika, ihanet... İşte sinemanın en iyileri!

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyanın en ilginç metro istasyonları sizi çok şaşırtacak! İçinde düğün bile yapılıyor...

Dünyanın en ilginç metro istasyonları sizi çok şaşırtacak! İçinde düğün bile yapılıyor...

Büyük Giza Piramidi’ni inşa ederken kaç kişi çalıştı

Büyük Piramit’le ilgili bir gizem daha çözüldü

Japonya, tatile çıkacaklara günlük 20 bin yen finansal destek verecek

Tatile çıkacakların masrafların yarısını devlet karşılayacak

White Lines dizisini beğendiyseniz çekildiği villada kalabilirsiniz

Bu diziyi beğendiyseniz çekildiği villada kalabilirsiniz

İspanya, koronavirüs tedbirleri kapsamında plajlar için hazırladıkları önlem planını açıkladı

Bu yaz plajlar nasıl olacak? İşte olağanüstü önlemler

Restoranlarda sosyal mesafe uygulamalarını gösteren fotoğraflar

Dünya dönüşüme hazırlanıyor! Yeni 'normal' artık böyle olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.