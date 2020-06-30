Doğu Ekspresi Rehberi (Bilet Nasıl Alınır, Bilet Fiyatları ve Tüm Detaylar)

1. Dünya savaşı yıllarını anlatan filmlere konu olan Şark Ekspresi'nin, Roma'da başlayan güzergahı İstanbul Sirkeci'de sonlanırdı. Ardından bu özel hat ismini, yakın zamana kadar Haydarpaşa Garı'ndan başladığı yolculuğu Kars'ta nihayetlendiren ve buram buram ismi gibi "doğu" kokan tren yolculuğuna bıraktı. Günümüzde yoluna Ankara'dan başlayan Doğu Ekspresi, olanca heybetiyle her gün doğuya doğru yol alıp geri dönerek, uzakları yakınlaştırmaya devam ediyor.
Yolculuk Ankara'da başlayarak Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum'da hemen hemen sadece yolcu indirip bindirme süresinde bekleme yaparak Kars'ta nihayete eriyor.
Ankara kalkış saati 17:55 olan ekspres tren, 00:48'de Kayseri'ye, 04:19'da Sivas'a, 10:32'de Erzincan'a 14:32'de Erzurum'a ve nihayet 18:30'da Kars'a ulaşıyor. Güzergah toplamda 24 saat 35 dakika sürüyor.
Kars'tan kalkış saati 08:00 olup, 12:10'da Erzurum'da, 16:06'da Erzincan'da, 22:18'de Sivas'ta, 01:48'de Kayseri'de ve saat 08:30'da Ankara'da durmayı planlıyor ve çok yüksek yüzde ile bu planlamaya sadık kalınıyor.
Doğu Ekspresi'nde, kompartmanlı, pulman, örtülü kuşet, yataklı ve yemekli vagonlar bulunuyor. Pulman vagonlarda, her sırada 2 çiftli ve 1 tekli olmak üzere standart prizsiz koltuklar bulunuyor. Örtülü kuşetli vagonlar, istendiği takdirde nevresimli ranzaya dönüşebilen, 4 kişilik koltuklu odalardan oluşuyor. Yataklı vagonlar 2 kişilik olup buzdolabı, masa ve lavaboya sahip. Yemekli vagon ise, dört sandalyeli masalardan oluşan trenin restoran bölümünü oluşturuyor.
Pulman, örtülü kuşetli ve Doğu Ekspresi yataklı vagon fiyatları; gişelerden satın alınması halinde Aralık 2018 itibarıyla şöyledir:
İnternetten bilet satın almanız durumunda tüm biletlerde 1 lira eksik ödemeniz söz konusu olup, bunun dışında çok sayıda yaş indirimi ve meslek indirimleri de bulunuyor. Bu indirim şartları şu şekilde sıralanabilir:
Biletinizi TCDD gişelerinden satın almak istiyorsanız, size en yakın gişenin adres, telefon ve çalışma saati bilgilerini bu bağlantıdan öğrenebilirsiniz. İnternetten bilet satın almak istediğiniz takdirde, TCDD e-bilet sayfasından işleminizi gerçekleştirmeniz mümkün.
Danışmak istediğiniz konular için, 06:00-23:30 saatleri arasında hizmet veren aşağıdaki danışma hatlarını arayabilirsiniz. Doğu Ekspresi bilet rezervasyonu için kullanabileceğiniz internet adresine ise buradan ulaşabilirsiniz.
Hareket noktaları Ankara Garı ve Kars Garı.
48 ilâ 188 lira arasında değişiyor.
Biletlerin satışa çıkması ile tur şirketleri tarafından toplu olarak alınması bir oluyor. Ancak sıkı bir takiple internet üzerinden bilet alınması mümkün.
Kar manzaraları ve kayak amacı ile Ocak ve Şubat ayları, yemyeşil yaylaları izleyerek sakin bir yolculuk için ise Mayıs ve Haziran dönemi tercih edilebilir.
Yaş ile ilgili indirimlerde doğum yılı esas alınıyor.
Evcil hayvanlarınızı %50 indirimli bilet almanız koşuluyla Doğu Ekspresi ile taşıyabilirsiniz. Ancak bazı net kurallara uygunluğu sağlamanız gerekir. Örneğin, taşınacak hayvanın kimlik kartı ve veterinerden ya da belediyeden alınmış sağlık raporu yanınızda bulunmalıdır. Örtülü kuşet ve yataklı vagonların dışında kalan vagonlarda; evcil hayvanınız kafesi içinde olmalı, seyahat süresince hiçbir hasar ve kirliliğe sebep olmamalı, koku ve gürültü gibi faktörler ile diğer yolcuları rahatsız etmemelidir.
Restoran olarak kullanılan yemekli vagon bölümü, gerek ızgara ve zeytinyağlılar ağırlıklı menüsü, gerek fiyat uygunluğu bakımından yol boyunca hizmet alabileceğiniz durumdadır. Yataklı vagonda kalırsanız buzdolabında kendi yiyeceklerinizi bulundurmak gibi bir kolaylığa da sahip olabilirsiniz. Trene binmeden önce Ankara Garı içinde bir Migros şubesi olduğunu da belirtelim.
Her vagonda tuvalet bulunmakta ve temizliği sağlanıyor. Ancak yolculuk başladıktan sonra komşu yolcuların hijyen anlayışı durumu değiştirebiliyor. Yataklı vagonda seyahat ediyorsanız tabii ki sizin için hijyen oranı yükselmiş oluyor. Ancak yanınızda tuvalet kağıdı ve sabun bulundurabilirsiniz.
Her yolculuktan sonra vagon temizliği yapılıyor. Nevresimler yıkanmış ve ütülenmiş olarak teslim ediliyor. Yine de kendi yastık kılıfını yanında bulundurmak iyi bir tercih olabilir.
Valizler her yolcunun kendi inisiyatifinde. Herkes kendi valizini yanında bulundurarak yolculuk ediyor.
Tüm vagonlar kalorifer sistemi ile yeterince ısınıyor ve klimalar da çalışır vaziyette. Odalarda bulunan ısı panelleri sıcaklığı ayarlamanıza izin veriyor. Yaz mevsiminde ise çoğu yolcu pencere açık yolculuk etmeyi tercih ediyor.
Yataklı vagonda iki, örtülü kuşetlilerde ise tek priz bulunuyor. Yanında üçlü priz bulundurmak iyi bir fikir olabilir. Pulmanlarda maalesef priz yok.
Doğu Ekspresinin Wi-Fi hizmeti yok. Kendinize ait şebekenin internet bağlantısının bile her yerde çekme garantisi yok.
Yanında yeterli nakit para bulundurmak önemli olabiliyor, çünkü POS makineleri her zaman çalışmayabiliyor.
Şehir merkezi ile olsun, ilçe belediye ve köyleri ile olsun Kars; bir tarih cennetidir. Doğal güzelliklerinin arasına serpiştirilmiş köprü, hamam, kale, türbe, kilise ve özellikle şehir dokusuna sinmiş Rus mimarisi etkileri beklediğinizin üzerinde bir zamanınızı Kars'a ayırmak istemenize neden olabilir.
Gezilmesi gereken yerleri sadece başlık olarak özetlemek istersek;
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