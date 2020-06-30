Doğu Ekspresi Rehberi (Bilet Nasıl Alınır, Bilet Fiyatları ve Tüm Detaylar)

1. Dünya savaşı yıllarını anlatan filmlere konu olan Şark Ekspresi'nin, Roma'da başlayan güzergahı İstanbul Sirkeci'de sonlanırdı. Ardından bu özel hat ismini, yakın zamana kadar Haydarpaşa Garı'ndan başladığı yolculuğu Kars'ta nihayetlendiren ve buram buram ismi gibi "doğu" kokan tren yolculuğuna bıraktı. Günümüzde yoluna Ankara'dan başlayan Doğu Ekspresi, olanca heybetiyle her gün doğuya doğru yol alıp geri dönerek, uzakları yakınlaştırmaya devam ediyor. Doğu Ekspresi Güzergahı Yolculuk Ankara'da başlayarak Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum'da hemen hemen sadece yolcu indirip bindirme süresinde bekleme yaparak Kars'ta nihayete eriyor. Ankara kalkış saati 17:55 olan ekspres tren, 00:48'de Kayseri'ye, 04:19'da Sivas'a, 10:32'de Erzincan'a 14:32'de Erzurum'a ve nihayet 18:30'da Kars'a ulaşıyor. Güzergah toplamda 24 saat 35 dakika sürüyor. Kars'tan kalkış saati 08:00 olup, 12:10'da Erzurum'da, 16:06'da Erzincan'da, 22:18'de Sivas'ta, 01:48'de Kayseri'de ve saat 08:30'da Ankara'da durmayı planlıyor ve çok yüksek yüzde ile bu planlamaya sadık kalınıyor.

Seyahat Seçenekleri Doğu Ekspresi'nde, kompartmanlı, pulman, örtülü kuşet, yataklı ve yemekli vagonlar bulunuyor. Pulman vagonlarda, her sırada 2 çiftli ve 1 tekli olmak üzere standart prizsiz koltuklar bulunuyor. Örtülü kuşetli vagonlar, istendiği takdirde nevresimli ranzaya dönüşebilen, 4 kişilik koltuklu odalardan oluşuyor. Yataklı vagonlar 2 kişilik olup buzdolabı, masa ve lavaboya sahip. Yemekli vagon ise, dört sandalyeli masalardan oluşan trenin restoran bölümünü oluşturuyor. Doğu Ekspresi Bilet Fiyatları Pulman, örtülü kuşetli ve Doğu Ekspresi yataklı vagon fiyatları; gişelerden satın alınması halinde Aralık 2018 itibarıyla şöyledir: Pulman (1 kişi) 48 Türk Lirası

Örtülü kuşetli (1 kişi) 64,5 Türk Lirası

Yataklı vagon (2 kişi / kişi başı) 118 Türk Lirası

Yataklı vagon (bir vagon / tek kişi) 188 Türk Lirası İnternetten bilet satın almanız durumunda tüm biletlerde 1 lira eksik ödemeniz söz konusu olup, bunun dışında çok sayıda yaş indirimi ve meslek indirimleri de bulunuyor. Bu indirim şartları şu şekilde sıralanabilir: Aynı istasyonlar arasında gidiş - dönüş biletinize %20 indirim (Ankara - Kars ve Kars - Ankara, gidiş dönüş bileti almanız gibi)

13 ila 26 yaş arasında iseniz %20 indirim

Resmi ve özel okullarda, yükseköğretim kurumlarında ve yabancı ülkelerde çalışan Türk uyruklu tüm öğretmenlere %20 indirim

TSK mensubu subay, astsubay ve askeri memurlar ile NATO askeri görevlilerine %20 indirim

12 kişinin üzerindeki gruplara %20 oranında indirim

60 ila 65 yaşlar arasındaki yolcular için %20 oranında indirim

65 yaşının üzerindeki yolculara %50 oranında indirim

Yerli ve yabancı basın kartı sahiplerine kartlarını ibraz etmeleri halinde %20 indirim

Halen görevde olan TCDD personeli ve ailelerine (eş ve çocuklar olmak üzere), TCDD emeklisi ve eşlerine %20 indirim

7 - 12 yaş arasındaki çocuklara %50 oranında indirim

Ayrı bir koltuk istenmediği sürece 7 yaşına kadar çocuklar ücretsiz seyahat edebilmektedir. Doğu Ekspresi Bileti Nasıl Alınır? Biletinizi TCDD gişelerinden satın almak istiyorsanız, size en yakın gişenin adres, telefon ve çalışma saati bilgilerini bu bağlantıdan öğrenebilirsiniz. İnternetten bilet satın almak istediğiniz takdirde, TCDD e-bilet sayfasından işleminizi gerçekleştirmeniz mümkün.

Danışmak istediğiniz konular için, 06:00-23:30 saatleri arasında hizmet veren aşağıdaki danışma hatlarını arayabilirsiniz. Doğu Ekspresi bilet rezervasyonu için kullanabileceğiniz internet adresine ise buradan ulaşabilirsiniz. Ankara: 0312 309 05 15

İstanbul: 0216 348 80 20

İzmir: 0232 484 86 38

TCDD Taşımacılık A.Ş. Yolcu Taşımacılığı Dairesi Başkanlığı Faks numarası: 0312 311 13 06 Doğu Ekspresi Hakkında Merak Edilenler Doğu Ekspresi nereden kalkıyor? Hareket noktaları Ankara Garı ve Kars Garı. Doğu Ekspresi bilet fiyatları nasıl? 48 ilâ 188 lira arasında değişiyor. Neden Doğu Ekspresi'ne pulman hariç bilet bulamıyorum? Biletlerin satışa çıkması ile tur şirketleri tarafından toplu olarak alınması bir oluyor. Ancak sıkı bir takiple internet üzerinden bilet alınması mümkün. Gezi amacıyla Doğu Ekspresi yolculuğu yapmak için en uygun dönem hangisi? Kar manzaraları ve kayak amacı ile Ocak ve Şubat ayları, yemyeşil yaylaları izleyerek sakin bir yolculuk için ise Mayıs ve Haziran dönemi tercih edilebilir. Yaşa dayalı bir indirimden yararlanmak için doğduğum ay önemli mi? Yaş ile ilgili indirimlerde doğum yılı esas alınıyor. Doğu Ekspresi evcil hayvan kabul ediyor mu? Evcil hayvanlarınızı %50 indirimli bilet almanız koşuluyla Doğu Ekspresi ile taşıyabilirsiniz. Ancak bazı net kurallara uygunluğu sağlamanız gerekir. Örneğin, taşınacak hayvanın kimlik kartı ve veterinerden ya da belediyeden alınmış sağlık raporu yanınızda bulunmalıdır. Örtülü kuşet ve yataklı vagonların dışında kalan vagonlarda; evcil hayvanınız kafesi içinde olmalı, seyahat süresince hiçbir hasar ve kirliliğe sebep olmamalı, koku ve gürültü gibi faktörler ile diğer yolcuları rahatsız etmemelidir.

Yolculuk süresince yemek konusunda hizmet alabilecek miyim? Restoran olarak kullanılan yemekli vagon bölümü, gerek ızgara ve zeytinyağlılar ağırlıklı menüsü, gerek fiyat uygunluğu bakımından yol boyunca hizmet alabileceğiniz durumdadır. Yataklı vagonda kalırsanız buzdolabında kendi yiyeceklerinizi bulundurmak gibi bir kolaylığa da sahip olabilirsiniz. Trene binmeden önce Ankara Garı içinde bir Migros şubesi olduğunu da belirtelim. Doğu Ekspresi'nde tuvalet yeterliliği ve hijyeni nasıl? Her vagonda tuvalet bulunmakta ve temizliği sağlanıyor. Ancak yolculuk başladıktan sonra komşu yolcuların hijyen anlayışı durumu değiştirebiliyor. Yataklı vagonda seyahat ediyorsanız tabii ki sizin için hijyen oranı yükselmiş oluyor. Ancak yanınızda tuvalet kağıdı ve sabun bulundurabilirsiniz. Yataklı yolculukların hijyeni yeterli mi? Her yolculuktan sonra vagon temizliği yapılıyor. Nevresimler yıkanmış ve ütülenmiş olarak teslim ediliyor. Yine de kendi yastık kılıfını yanında bulundurmak iyi bir tercih olabilir. Valizlerim nasıl taşınacak? Valizler her yolcunun kendi inisiyatifinde. Herkes kendi valizini yanında bulundurarak yolculuk ediyor. Yazın sıcaktan, kışın soğuktan rahatsız olur muyum? Tüm vagonlar kalorifer sistemi ile yeterince ısınıyor ve klimalar da çalışır vaziyette. Odalarda bulunan ısı panelleri sıcaklığı ayarlamanıza izin veriyor. Yaz mevsiminde ise çoğu yolcu pencere açık yolculuk etmeyi tercih ediyor.