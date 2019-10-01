Doğu Karadeniz'de atmaca avcılığı geleneği

Doğu Karadeniz’de, Rize ve Artvin’de avcılar, atmacaların geçiş güzergâhı üzerinde kurdukları tuzaklarla avcılık yapıyor. Karadeniz’de türkülere de konu olan atmacalar, yöre insanın da vazgeçilmez tutkusu olmayı sürdürüyor. Tutkunları, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortak düzenlediği atmaca kurslarından sertifika alıp atmaca avına çıkıyor.

Her yıl ağustos-kasım aylarında yapılan atmaca avı, bu yıl da renkli görüntülere sahne oluyor. Kuzeyden güneye göç etmeye başlayan atmacaları takibe alan avcılar, özel ağ düzenekleri kuruyor, ağaç dalları ve yapraklarla kamufle olarak atmaca avlıyor. Çekirge, danaburnu gibi böceklerle önce serçe yakalayan avcılar, bu kuşlar vasıtasıyla da atmacaları tuzağa çekip yakalıyor. Avcılar, yakaladıkları ve gözü gibi bakarak besledikleri atmacaları bir süre sonra doğaya salıyor. Karadenizlilerin atmaca sevgisi asırlardır babadan oğula gelenek halinde sürüyor.

'ATMACA AVCILIĞI EMEKLİ ADAMIN İŞİ'



Atalarından öğrendiği atmaca avcılığını devam ettiren Turan Eskiçırak, Rize'nin Ardeşen ilçesi Işıklı köyü Karadağ mevkiinde atmaca avlıyor. Bu işin emekli adamın yapabileceği bir iş olduğunu söyleyen Eskiçırak, "Sabahtan geliyoruz akşama kadar sabırla kurduğumuz düzenekte atmacanın gelmesini bekliyoruz. Bol zaman gerektiren bir kültürü yaşatıyoruz. Atmaca çok iyi gören bir kuş. İyi kamufle olarak sessizce onun gelmesini bekliyoruz. Bazen saatler sürüyor, o yüzden bu işi emekli adam yapmalı, bol zamanı olmalı. Ben emekliyim geliyorum keyifle atmacayı bekliyorum. Dedemden babamdan bizlere kalan bir gelenek. Atmacaları tutuyoruz, bıldırcına alıştırarak atmacayla bıldırcın tutuyoruz” dedi.