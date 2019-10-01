Mynet Trend

Doğu Karadeniz'de atmaca avcılığı geleneği

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
TÜRKİYE GÜNCEL  | 01.10.2019 11:09 | Son Güncelleme

Doğu Karadeniz'de, Rize ve Artvin'de kültürel yaşamın bir parçası haline gelen atmaca avı sezonu başladı. Avcılar, özel düzeneklerle yakaladıkları ve bıldırcın avına yardımcı olan atmacaları bir süre besledikten sonra doğaya salıyor.

Doğu Karadeniz’de, Rize ve Artvin’de avcılar, atmacaların geçiş güzergâhı üzerinde kurdukları tuzaklarla avcılık yapıyor. Karadeniz’de türkülere de konu olan atmacalar, yöre insanın da vazgeçilmez tutkusu olmayı sürdürüyor. Tutkunları, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortak düzenlediği atmaca kurslarından sertifika alıp atmaca avına çıkıyor.

Her yıl ağustos-kasım aylarında yapılan atmaca avı, bu yıl da renkli görüntülere sahne oluyor. Kuzeyden güneye göç etmeye başlayan atmacaları takibe alan avcılar, özel ağ düzenekleri kuruyor, ağaç dalları ve yapraklarla kamufle olarak atmaca avlıyor. Çekirge, danaburnu gibi böceklerle önce serçe yakalayan avcılar, bu kuşlar vasıtasıyla da atmacaları tuzağa çekip yakalıyor. Avcılar, yakaladıkları ve gözü gibi bakarak besledikleri atmacaları bir süre sonra doğaya salıyor. Karadenizlilerin atmaca sevgisi asırlardır babadan oğula gelenek halinde sürüyor.

'ATMACA AVCILIĞI EMEKLİ ADAMIN İŞİ'

Atalarından öğrendiği atmaca avcılığını devam ettiren Turan Eskiçırak, Rize'nin Ardeşen ilçesi Işıklı köyü Karadağ mevkiinde atmaca avlıyor. Bu işin emekli adamın yapabileceği bir iş olduğunu söyleyen Eskiçırak, "Sabahtan geliyoruz akşama kadar sabırla kurduğumuz düzenekte atmacanın gelmesini bekliyoruz. Bol zaman gerektiren bir kültürü yaşatıyoruz. Atmaca çok iyi gören bir kuş. İyi kamufle olarak sessizce onun gelmesini bekliyoruz. Bazen saatler sürüyor, o yüzden bu işi emekli adam yapmalı, bol zamanı olmalı. Ben emekliyim geliyorum keyifle atmacayı bekliyorum. Dedemden babamdan bizlere kalan bir gelenek. Atmacaları tutuyoruz, bıldırcına alıştırarak atmacayla bıldırcın tutuyoruz” dedi.

'SAATLERCE GELİŞİNİ BEKLİYORUZ'

Atmaca sezonunda sabah 7’de pusuya yattığını anlatan Eskiçırak, "Gün geliyor hiç görmediğimiz oluyor, yine de sabırla bekliyoruz, bazen de ardı arkası gelmiyor peş peşe bir sürü avlayabiliyoruz. Bu müthiş bir duygu, anlatmakla olmuyor, burada bunu yaşamak gerekiyor. Atmacayı yakaladıktan sonra 1 hafta 10 gün kadar yumurta ve etle besleyerek bize alışmasını sağlıyoruz. Sonrasında da bıldırcın avına gidiyoruz. Bizden uzaklaşınca ıslıkla çağırıyoruz ve yanımıza geliyor. Doğada çok vahşi bir hayvan ama yakalanınca 10 güne kadar insana adapte oluyor. Hatta bazen bıraktığımızda eve geri bile geliyor. Evlerde kuş olarak atmaca da besleniyor” diye konuştu.

'KAMUFLAJ ÇOK ÖNEMLİ'

Atmaca avcılığını anlatan Eskiçırak “Bulunduğumuz nokta atmacaların geçiş güzergahı. Kurulu düzenek ise bana dedemden kalan bir yer. ‘Tehta’ dediğimiz bu yer yaklaşık 150 yıllık. Etrafı ağlarla çevrelenen bu tuzağın içine bizim de kamufle olabileceğimiz bir alan oluşturuyoruz. Saklanacağımız yeri yeşilliklerle, dallarla kaplayarak bizim görünemeyeceğimiz bir hale getiriyoruz. Atmacadan önce gelen göçmen bir kuş olan ‘ğaço’ diye bildiğimiz bu kuşu yakalayarak atmacayı tuzağa çekiyoruz. Bu kuşun da atmacayı görüp korkmaması için gözlerinin üst kısmını deri ile kapatıyoruz, sezon bitince de açıyoruz. Düzeneğin ortasında çubuk üzerine yerleştirdiğimiz kuşun hareketlerini gören atmaca ise hızla kuşa doğru gelirken ağa takılıyor. Sezon bitince de gözlerini açıp doğaya salıyoruz. Bu kültürü gelecek nesillere de aktarmak istiyoruz. Görüyorum ki gençlerimizin de ilgisi var, atmacacılar lokaline gittiğimde elinde atmacasıyla gelen çok sayıda genç oluyor“ dedi.

ATMACACILIK KÜLTÜRÜ

Doğu Karadeniz’de, gururlu, asil bir atmacayı kolunda taşımak ayrıcalıktır. Atmacalar bu yüzden pek çok kişiyi uzun yıllardır peşinden sürüklüyor. Ağustos ayının sonunda, atmaca göçü başlar. Bu göçün başladığı ağustos sonları ile bittiği kasım ortalarına kadar devam eden atmacacılık bir gelenek olarak uzun yıllardır uygulanıyor. Atmaca avı için, ormanlık alandaki küçük açıklıkta ağaç dallarını kullanarak gizlenebilecek bir ortam hazırlanır. Hazırlanan ortam, atmacaların göç sırasında geçtikleri bir nokta olmalıdır. Atmaca yakalarken kullanacak ağ gerilir. Sopanın ucundaki tuzak, kuş ağın önünde oynatılır. Oynayan kuşu kapmak için gelen atmaca bu ağa takılır. Ağdaki atmaca incitmeden çıkarılır. Yakalanan atmacanın genç bir dişi olması tercih edilir. Çünkü genç kuşlar daha kolay eğitilebilir ve erkeklere oranla daha iri bıldırcın avlarlar. Atmacaların çok azı iyi eğitilebiliyor ve atmacacılar yakalanan bir atmacanın eğitilip eğitilemeyeceğini davranışlarından hemen anlaşılabiliyor. Eğer huyları beğenilmez ise, tekrar doğaya geri bırakılır. Ekim ayı bittiğinde bıldırcın geçişi biter. Bu atmaca ile atmacacı arasındaki beraberliğin de sona ermesi demektir. Atmacacı birkaç aydır yanından ayırmadığı atmacasını ve kızıl sırtlı örümcek kuşunu tekrar doğaya salar. Onlar da göçlerine devam eder.

Kaynak: DHA


Turistlere uyarı: Oraya sakın girmeyin Turistlere uyarı: Oraya sakın girmeyin
Kocasını öldürmüştü! İddianamedeki detaylar kan dondurduKocasını öldürmüştü! İddianamedeki detaylar kan dondurdu
Yer: Metrobüs... Kadın ile erkek yolcu birbirine girdiYer: Metrobüs... Kadın ile erkek yolcu birbirine girdi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
atmaca avcılığı Doğu Karadeniz

En Çok Okunan Trend Haberler

Durdurulamıyorlar! 'Derenin içinde de varlar'

Durdurulamıyorlar! 'Derenin içinde de varlar'

Buket Aydın'dan Kıraç'a sert tepki: Cahilce açıklamalar...

Buket Aydın'dan Kıraç'a sert tepki: Cahilce açıklamalar...

Karın ağrısı şikayetiyle ameliyata alınmıştı! '17 yıllık doktorum, böylesini görmedim'

Karın ağrısı şikayetiyle ameliyata alınmıştı! '17 yıllık doktorum, böylesini görmedim'

Seksenler böyle geri dönüyor! İşte ilk fragman

Seksenler böyle geri dönüyor! İşte ilk fragman

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ünlü sanatçı Tarkan'dan İmamoğlu'na övgü dolu sözler!

Ünlü sanatçı Tarkan'dan İmamoğlu'na övgü dolu sözler!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İmam hatip lisesinde dikkat çeken görüntü!

İmam hatip lisesinde dikkat çeken görüntü!

Erdoğan'ın mitinglerinde videosunu paylaştığı fenomen konuştu

Erdoğan'ın mitinglerinde videosunu paylaştığı fenomen konuştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocasını öldürmüştü! İddianamedeki detaylar kan dondurdu

Kocasını öldürmüştü! İddianamedeki detaylar kan dondurdu

Metrobüsteki kadın ile erkek yolcunun kavgası saniye saniye kaydedildi

Yer: Metrobüs... Kadın ile erkek yolcu birbirine girdi

Samsun'da yol kenarına atılmış ayakkabılar ekipleri alarma geçirdi

Yol kenarına atılmış ayakkabılar ekipleri alarma geçirdi

935 gramlık elma görenleri şaşırtıyor

935 gramlık elma görenleri şaşırtıyor

Polis şüphelenince yakayı ele verdi! Şeytanın aklına gelmez!

Polis şüphelenince yakayı ele verdi!

Polis olma şartları değişiyor! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Polis olma şartları değişiyor! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.