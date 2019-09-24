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Doğu Karadeniz'den gelen lezzet: Pepeçura nedir? Pepeçura tatlısı nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 24.09.2019 14:49 | Son Güncelleme

Dışı sert, içi ise yumuşacık olan İsabella üzümleriyle hazırlanan pepeçura, Doğu Karadeniz'e özgü bir tatlı türüdür. Pepeçura tatlısı tadından önce enfes kokusu ve rengiyle büyüler insanı... Usulüne uygun hazırlandığında ise tadından yenmez. Daha önce duymayanları bu lezzetten mahrum bırakmak istemiyoruz. "Pepeçura nedir?" diyenler için tarifiyle birlikte anlatıyoruz, buyursunlar.

Doğu Karadeniz'den gelen lezzet: Pepeçura nedir? Pepeçura tatlısı nasıl yapılır?

Doğu Karadeniz bölgesinde yetişen kokulu üzümlerle hazırlanan pepeçura tatlısı, nefis bir muhallebi türüdür. Tüm Karadeniz tatlıları gibi pepeçura da oldukça hafif bir lezzettir. Kokusuyla mest eden İsabella üzümleri, muhallebiye mayhoş bir tat ve büyüleyici bir renk verir.

PEPEÇURA NEDİR?
Doğu Karadeniz'de kokulu üzümle hazırlanan muhallebiye verilen isimdir. Pepeçura ismi yerine mor üzüm tatlısı olarak da karşınıza çıkabilir. Hatta bazı bölgelerde Rizelilerin sütlacı da dendiğini duyabilirsiniz. Ağustos'un ikinci yarısı olgunlaşan üzümlerle hazırlanan tatlının şimdi tam zamanı. Siz de bu enfes lezzete sofranızda yer vermek istiyorsanız pepeçura tarifini bir kenara not edebilirsiniz.

PEPEÇURA TARİFİ

pepe

Bir kg isabella üzümü
6 su bardağı su
2 su bardağı toz şeker
1/2 çay bardağı nişasta
1/2 çay bardağı mısır unu

HAZIRLANIŞI

Üzümü su ile beraber tencereye koyup şekeri de ekleyin şeker eriyip üzüm yumuşayana dek kaynatın. Ara ara karıştırın.

Üzümler yumuşayınca tencereyi ocaktan alın. Süzgeci büyükçe bir kasenin üzerine koyun ve şerbetli üzümü süzgeçten süzün. Süzgecin içinde kalan üzümleri bir kaşık yardımıyla ezerek tüm suyunun süzgeçten geçmesini sağlayın.

Ortaya çıkan üzüm suyundan 2 su bardağı alıp ayrı bir tencerenin içine koyun ve çırpma teli ile tenceredeki üzüm suyunu karıştırarak içine nişasta ve mısır ununu ekleyin.

Çırpma işlemine devam ederek azar azar geri kalan üzüm suyunu da ilave edin. Karışımı kıvam alana dek karıştırarak pişirin.

Kıvam alan pepeçurayı kaselere paylaştırın. Ilınana kadar dışarda bekletin. Ilındıktan sonra buzdolabına koyup soğutun. Servis öncesi üzerini istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.

Pepeçurayı nişasta ve mısır ununu koyduktan sonra mutlaka kaynayana kadar çırpma teliyle karıştırmalısınız.


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