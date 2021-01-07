Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 6 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor. Sakarya'da Valilik koordinasyonunda kent merkezi ve ilçelerde tedbirlere ilişkin denetimlerini sürdüren polis, jandarma ve zabıta ekipleri, yoğunluğun yaşandığı yerlerde maske, mesafe ve hijyen kuralına uyulup uyulmadığını kontrol ediyor. Ekipler, toplu taşıma araçlarında maske, mesafe ve dezenfektan kontrolü yapıyor, sürücü ve yolculara salgında uyulması gereken önlemleri hatırlatıyor. İş yerleri, alışveriş merkezleri, market ve kamuya açık alanlarda da denetimlerini sürdüren ekipler, yoğunluğun olduğu pazar yerleri ve araç trafiğine kapalı caddelerin girişlerinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması gerçekleştiriyor. - Düzce Düzce'de tedbirlere ilişkin denetlemelerini sürdüren emniyet ve jandarma ekipleri, özellikle toplu taşıma araçlarını ve işlek alanları kontrol ediyor. Kent merkezinin yan sıra ilçelerde de maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarını hatırlatan ekipler, iş yerleri ve kamuya açık alanlarda denetim yapıyor.

Belediye ekipleri ise pazar yerlerinde sosyal mesafe ve maske denetimi yaparak, vatandaşlara ücretsiz maske veriyor. - Bartın Bartın'da kolluk kuvvetleri, yoğunluk oluşan yerlerde vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyarıyor. Polis ve zabıta ekipleri de pazar yeri girişinde oluşturulan kontrol noktasında vatandaşların ateşini ölçerek HES kodu sorgusu yapıyor. Belediye ekiplerince bazı cadde ve sokaklar belli aralıklarla yıkanıyor, ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor. Belediye hoparlöründen de vatandaşlar, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, eş, dost ve akraba ziyaretlerinde bulunmamaları için uyarılıyor. - Zonguldak Zonguldak Belediyesi temizlik ekiplerince kentteki bazı cadde ve sokakların belli aralıklarla yıkanmasının yanı sıra ortak kullanım alanları düzenli dezenfekte ediliyor. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu banka önleri ve iş yerlerinde polis ve zabıta ekipleri, kurallara uyulması konusunda ikazda bulunuyor. İlçelerin girişlerindeki kontrol noktalarında kimlik ve HES kodu kontrolü yapılıyor, vatandaşların ateşi ölçülüyor.