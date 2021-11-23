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Doğu Yücel’in sevilen romanı “Kimdir Bu Mitat Karaman” sinemaya uyarlanıyor! Başrolünü Kadir Doğulu oynayacak

23.11.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekimleri 2020 yılında tamamlanan Süleyman Arda Eminçe'nin yönettiği Doğu Yücel’in sevilen romanı Kimdir Bu Mitat Karaman’ın kitabından uyarlanan film için geri sayım başladı. Başrolünde Kadir Doğulu’nun yer alacağı filme dair ilk haber Doğu Yücel’in sosyal medya hesabından verildi.

Doğu Yücel’in sevilen romanı “Kimdir Bu Mitat Karaman” sinemaya uyarlanıyor! Başrolünü Kadir Doğulu oynayacak

Doğu Yücel’in 2017 yılında çıkan polisiye kara mizah tarzındaki kitabı Kimdir Bu Mitat Karaman beyaz perdeye uyarlandı. Doğu Yücel’in sosyal medya hesabından verdiği müjdeli habere göre filmin çekimleri 2020 yılının Kasım ayında tamamlandı. Koronavirüs pandemisinin yarattığı belirsiz durum nedeniyle filmin tanıtımı yapılmadı ve bilgileri son derece gizli tutuldu.

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SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

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Filmin ilk açıklamasını yazarı Doğu Yücel yaptı. Yücel sosyal medya hesabından çekimlerden alınan bir kareyi paylaşarak, “Sadece story'lerde, o da öyle yarım yamalak yazarak paylaşmıştım. Şimdi adam akıllı yazabilirim: Klaketten de okunabileceği üzere çekimler gerçekleşeli bir seneyi geçti. Kimdir Bu Mitat Karaman'dan uyarlanan filmimiz şu an postprodüksiyonda. Yönetmenimiz Suç Unsuru isimli ilk uzun metrajıyla dikkatleri çeken Süleyman Arda Eminçe. Merakla beklenen Mitat Karaman rolünü ise Kadir Doğulu oynadı. Kadir Doğulu sadece Mitat'ı oynamadı, yaşadı, yaşattı ve filmin yapımcılığını da yaptı. Henüz onun filmdeki imajını paylaşmıyoruz, spoiler olmasın. Diğer rollerde İpek Filiz Yazıcı, Bülent Çolak, Sinan Albayrak, Beyti Engin, Biğkem Karavus, Zeliha Kaynak Çetinkaya, Beril Acar, Eva Dedova, Nurlan Koyanbayev gibi isimler var. Bir set fotoğrafı, poster, fragman vb paylaşacağım günleri iple çekiyorum. Filmin 2022'nin başlarında vizyona girmesi planlanıyor. Kitaba aşırı sadık bir uyarlama olduğunu söyleyebilirim. Kitabı okuyanlar için ilginç bir seyir tecrübesi olacak! İkinci kitap da Ocak'ta çıkıyor, fyi! Kitabı okur okumaz arayıp inanılmaz bir inançla "bunu çekeceğiz gör bak" diyen Süleyman Arda Eminçe'ye ve bu hayali gerçekleştirmek için yapımcılığa soyunan Kadir Doğulu'ya ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.” notunu ekledi.

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Kadir Doğulu
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