Kylie Jenner Batman ile iş birliği yaptı! Göğüslerini elleriyle kapattı

Keeping up with the Kardashians adlı reality şov ile ünlenen Kylie Jenner, uzun süredir markası Kylie Cosmetics ile paraya para demiyor. kendi servetini kendi yapan en genç milyarderler listesinde de yer alan Jenner yeni koleksiyonu için kamera önüne geçti.

Kylie Jenner, Kylie Cosmetics’in yeni koleksiyonu için Batman ile işbirliği yaptı. Batman iş birliğine uygun makyaj ve kostüm seçen Jenner yine iddialı bir dekolte tercih etti.

Jenner dekoltesini eliyle sürekli kontrol halindeydi. Ünlü yıldız sık sık göğüslerini eliyle kapadı.