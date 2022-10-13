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Kylie Jenner Batman ile iş birliği yaptı! Göğüslerini elleriyle kapattı

13.10.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kardashian Ailesi'nin en genç üyesi olan Kylie Jenner, kendi kozmetik ürünlerini yarattığı Kylie Cosmetics’in yeni koleksiyonu için Batman ile işbirliği yaptı. İddialı tarzıyla pozlar veren Jenner dekoltesini de eliyle kapatmayı tercih etti.

Kylie Jenner Batman ile iş birliği yaptı! Göğüslerini elleriyle kapattı

Keeping up with the Kardashians adlı reality şov ile ünlenen Kylie Jenner, uzun süredir markası Kylie Cosmetics ile paraya para demiyor. kendi servetini kendi yapan en genç milyarderler listesinde de yer alan Jenner yeni koleksiyonu için kamera önüne geçti.

Kylie Jenner, Kylie Cosmetics’in yeni koleksiyonu için Batman ile işbirliği yaptı. Batman iş birliğine uygun makyaj ve kostüm seçen Jenner yine iddialı bir dekolte tercih etti.

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Jenner dekoltesini eliyle sürekli kontrol halindeydi. Ünlü yıldız sık sık göğüslerini eliyle kapadı.

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Anahtar Kelimeler:
Kylie Jenner kardashian
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