Doğumları ile şaşkına çeviren dünyanın en inanılmaz anneleri!

Bugün sizlere hamileliklerinde ve doğumlarında yaşadıkları sıra dışı olaylar ile tüm dünyayı şaşkına çeviren dünya tarihinde 5 inanılmaz anneden bahsedeceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım.

İşte o inanılmaz anneler...

1. Nadya Suleman:

2009 yılında aynı anda tam sekiz bebek doğuran bu kadın, tarihe aynı anda en çok çocuk doğran kadın olarak geçmiştir. Büyük bir ailenin hayalini kuran Natalie 8 çocuğua hamile olduğunu öğrendiği zaman büyük bir umutsuzluğa kapılmıştır. 2009 yılında gerçekleşen doğum sırasında ünlenen bu kadını bir çok insan çocuklarına bakamayacağı için eleştirmiştir. Bir hemişrenin doğum sırasında çektiği fotoğraflarla internette meşhur olan kadın bunu kendi avantajına kullanmıştır. Bir çok televizyon programına katılarak, çocuklarına bakabilecek parayı kazanmıştır. Doğum sırasında bir çok doktar 8 çocuğun hayatta kalamayacağını düşünse de, bu kadın 8 çocuğunu sağlıklı bir şekilde doğurarak tıp tarihine geçmiştir.

2. Lauren Perkins:

Texsas'ta yaşayan Lauren Perkins ve eşinin en büyük hayali her yeni evli çift gibi çocuk sahibi olmaktı. Ancak çift çocuk yapmak için hastanelere kadar gitselerde çocuk sahibi olamıyorlardı. Denemedikleri hiç bir yol kalmayan çift en son yapay döneme tekniğini denemeye karar vermişlerdi. Bu yeni geliştilen yöntem sayesinde hamile kalan Lauren Perkins büyük bir mutluluk yaşıyordu. Bu mutlu haberi aldıktan sonra genç çift ve arkadaşları Nikaragua'ya kısa bir seyahate çıkmışlar. Bu seyahatte Lauren'in rahip olan bir arkadaşı yakın zamanda ailelerinin çok fazla büyüyeceğini onlara söylemiş. Lauren ise arkadaşıyla arasında geçen bu konuşmayı unutmuş ve tatilden döndükten sonra doktora kontrole gitmiş. Aslında Lauren'in rahip arkadaşı geleceği çok iyi tahmin etmiştir. Çünkü tatilden döndüklerinde ultrasano giren Lauren'e doktorlar karnında 6 bebek taşıdığını söylemişler. Lauren ve eşi bu haberden sonra önemli bir karar almak zorundaydı. Ya bebeklerinden bazılarından vazgeçecekler ya da büyük bir risk alıp 6 çocuğu ayna anda doğurmayı deneyeceklerdi. Dışarıda gelen bir çok tepkiye rağmen bu çift altı bebek doğurmaya karar vermişti. Doğum tarihi yaklaştığı sırada hastaneye yatırılan Lauren'in doğum yaptığı gün odasında tam 35 hemşire görev yapmaktaymış. Uzun süren doğumun ardından Lauren 6 çocuğunu sağlıklı bir şekilde dünyaya getirmiş.