Mynet Trend

Doğumları ile şaşkına çeviren dünyanın en inanılmaz anneleri!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 27.06.2019 10:57 | Son Güncelleme

Anneler her zaman başımızın tacıdır. Onlar olmasaydı olmazdık. Hele ki anneler öyle güçlü canlılar ki çoğu zaman onların bir süper kahraman olduğunu düşünmemek elde değil. Dünyada hamileliklerinde ve doğumlarında yaşadıkları inanılmaz olaylar ile herkesi şaşkına çeviren bu kadınlar da annelerin süper kahraman olduklarını kanıtlar nitelikte.

Doğumları ile şaşkına çeviren dünyanın en inanılmaz anneleri!

Bugün sizlere hamileliklerinde ve doğumlarında yaşadıkları sıra dışı olaylar ile tüm dünyayı şaşkına çeviren dünya tarihinde 5 inanılmaz anneden bahsedeceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım.

İşte o inanılmaz anneler...

1. Nadya Suleman:

1

2009 yılında aynı anda tam sekiz bebek doğuran bu kadın, tarihe aynı anda en çok çocuk doğran kadın olarak geçmiştir. Büyük bir ailenin hayalini kuran Natalie 8 çocuğua hamile olduğunu öğrendiği zaman büyük bir umutsuzluğa kapılmıştır. 2009 yılında gerçekleşen doğum sırasında ünlenen bu kadını bir çok insan çocuklarına bakamayacağı için eleştirmiştir. Bir hemişrenin doğum sırasında çektiği fotoğraflarla internette meşhur olan kadın bunu kendi avantajına kullanmıştır. Bir çok televizyon programına katılarak, çocuklarına bakabilecek parayı kazanmıştır. Doğum sırasında bir çok doktar 8 çocuğun hayatta kalamayacağını düşünse de, bu kadın 8 çocuğunu sağlıklı bir şekilde doğurarak tıp tarihine geçmiştir.

2. Lauren Perkins:

2

Texsas'ta yaşayan Lauren Perkins ve eşinin en büyük hayali her yeni evli çift gibi çocuk sahibi olmaktı. Ancak çift çocuk yapmak için hastanelere kadar gitselerde çocuk sahibi olamıyorlardı. Denemedikleri hiç bir yol kalmayan çift en son yapay döneme tekniğini denemeye karar vermişlerdi. Bu yeni geliştilen yöntem sayesinde hamile kalan Lauren Perkins büyük bir mutluluk yaşıyordu. Bu mutlu haberi aldıktan sonra genç çift ve arkadaşları Nikaragua'ya kısa bir seyahate çıkmışlar. Bu seyahatte Lauren'in rahip olan bir arkadaşı yakın zamanda ailelerinin çok fazla büyüyeceğini onlara söylemiş. Lauren ise arkadaşıyla arasında geçen bu konuşmayı unutmuş ve tatilden döndükten sonra doktora kontrole gitmiş. Aslında Lauren'in rahip arkadaşı geleceği çok iyi tahmin etmiştir. Çünkü tatilden döndüklerinde ultrasano giren Lauren'e doktorlar karnında 6 bebek taşıdığını söylemişler. Lauren ve eşi bu haberden sonra önemli bir karar almak zorundaydı. Ya bebeklerinden bazılarından vazgeçecekler ya da büyük bir risk alıp 6 çocuğu ayna anda doğurmayı deneyeceklerdi. Dışarıda gelen bir çok tepkiye rağmen bu çift altı bebek doğurmaya karar vermişti. Doğum tarihi yaklaştığı sırada hastaneye yatırılan Lauren'in doğum yaptığı gün odasında tam 35 hemşire görev yapmaktaymış. Uzun süren doğumun ardından Lauren 6 çocuğunu sağlıklı bir şekilde dünyaya getirmiş.

3. Danielle Devis:

3

Görenleri hayrete düşüren bu olayda, İngiltere'nin Cwmbram kentinde bir bebek '' anophthalmia'' adı verilen ve 10 bin bebekte bir görülen hastalık nedeyle gözleri olmadan dünyaya gelmiştir. Danielle Devis adındaki kadın hamileliğinin 21. haftasında bebeğinin beyninde bir kist olduğunu ve bebeğin bu kist sonucu gözlerinin olmadığı öğrenmiştir. Bebeği aldırma şansı bulunan ama buna izin vermeyen Danielle bebeğinin gözleri olmasa da onu doğurmaktan vazgeçmemiştir. Göz kapaklarının içi boş olan bebeğe 18 aylık olduğunda doğal görünümlü göz takılacağı belirtilmiştir.

4. Kate Ogg:

4

Sıradaki olayda ise Avusturalya'nın Sydney kentinde yaşayan Kate Ogg adındaki kadın ikizlerine hamileydi. Kate Ogg ikizlerini 27 haftalıkken dünyaya getirmişti. Ancak ikizler dünyaya geldikten sonra Kate ikizlerden bir tanesinde bir gariplik olduğunu hemen anlamıştı. Doktorlar ikizlerden kız olan Emily'de hiçbir sorun bulamazken erkek kardeşi Jamie'nin nefes alamadığını fark etmişlerdi. Doktorlar, yaklaşık 20 dakika boyunca bebeği hayata döndürmeye çalışmış ancak bunda başarılı olamamışalardı. Bebeği vedalaşmak için annelerin kucağına verdikleirnde ise daha önce görülmemiş bir mucize ile karşılaşmışlardı. Kadın bebeğini kucağına aldıktan yarım saate sonra mucizevi bebek nefes almaya başlamıştı. Anne sevgisi sayesinde hayata geri dönen Jamie bebek şu an tıpkı ikiz kardeşi gibi mutlu bir hayat sürmekte.

5. Shannon Conarty:

5

Bu inanılmaz hikayenin başkahramanı olan Shannon Conarty 15 yaşından bu yana hormon dengesizliğinin açtığı polistik over sendromu ile mücadele ediyordu. Bu hastalığa sahip olan bir kadının doğal yollarla çocuk yapma şansı ise sadece yüzde 10'du. Üç yıl boyunca çocuk yapmayı deneyen Shannon, büyük çabaları ve doktorların yardımı ile 2018 yılının sonlarında albino bir bebek dünyaya getirdi. Albino olan bebeğinin küçük bir görme bozukluğu olduğunu öğrenen anne bütün bu olanlara rağmen çocuğu olduğu için çok mutlu olduğunu ve bütün hayatı boyunca bu çocuğu beklediğini belirtmiştir.

Gören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cennetiGören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cenneti
Dünyanın en iyi taklitçisi! Bu bir sülün değilDünyanın en iyi taklitçisi! Bu bir sülün değil
Akıl alır gibi değil! Evin duvarının içine gizlenen...Akıl alır gibi değil! Evin duvarının içine gizlenen...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilginç haberler anne doğum inanılmaz anneler

En Çok Okunan Trend Haberler

Erdoğan onayladı! O yerler devlet tarafından alınacak

Erdoğan onayladı! O yerler devlet tarafından alınacak

Meteoroloji: Bazı illerde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji: Bazı illerde kuvvetli yağış bekleniyor

Şoke oldu: Gidin başkasını yakalayın ya, zaten işsizim

Şoke oldu: Gidin başkasını yakalayın ya, zaten işsizim

Sosyal medyayı sallayan kare

Sosyal medyayı sallayan kare

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Onun adı Apollo ve o dünyanın en büyüğü!

Onun adı Apollo ve o dünyanın en büyüğü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Şiddetli baş ağrısının nedeni herkesi şaşkına çevirdi!

Şiddetli baş ağrısının nedeni herkesi şaşkına çevirdi!

Mesut Özil ve Amine Gülşe salona bu şarkıyla girdi

Mesut Özil ve Amine Gülşe salona bu şarkıyla girdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir Fransız mucit, gaz kokusu güzel yapan hapları satıyor!

Bu haplar o sorunu kökünden çözüyor!

Eğer bunları yapıyorsa size aşık demektir!

Bir erkek size böyle davranıyorsa aşık demektir!

Dünyanın en iyi taklitçisi: Lir kuşu!

Dünyanın en iyi taklitçisi! Bu bir sülün değil

Akıl alır gibi değil! Evin duvarının içine gizlenen devasa arı kovanı

Akıl alır gibi değil! Evin duvarının içine gizlenen...

Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı! Bakın şimdi nasıl görünüyor

Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı!

İnsanlar 2100'de nasıl görünecek? Teknoloji insan vücudunu nasıl değiştirebilir?

Bilim insanları açıkladı! 2100'de insanoğlu böyle görünecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.