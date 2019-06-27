Doğumları ile şaşkına çeviren dünyanın en inanılmaz anneleri!

Bugün sizlere hamileliklerinde ve doğumlarında yaşadıkları sıra dışı olaylar ile tüm dünyayı şaşkına çeviren dünya tarihinde 5 inanılmaz anneden bahsedeceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım.
İşte o inanılmaz anneler...
2009 yılında aynı anda tam sekiz bebek doğuran bu kadın, tarihe aynı anda en çok çocuk doğran kadın olarak geçmiştir. Büyük bir ailenin hayalini kuran Natalie 8 çocuğua hamile olduğunu öğrendiği zaman büyük bir umutsuzluğa kapılmıştır. 2009 yılında gerçekleşen doğum sırasında ünlenen bu kadını bir çok insan çocuklarına bakamayacağı için eleştirmiştir. Bir hemişrenin doğum sırasında çektiği fotoğraflarla internette meşhur olan kadın bunu kendi avantajına kullanmıştır. Bir çok televizyon programına katılarak, çocuklarına bakabilecek parayı kazanmıştır. Doğum sırasında bir çok doktar 8 çocuğun hayatta kalamayacağını düşünse de, bu kadın 8 çocuğunu sağlıklı bir şekilde doğurarak tıp tarihine geçmiştir.
Texsas'ta yaşayan Lauren Perkins ve eşinin en büyük hayali her yeni evli çift gibi çocuk sahibi olmaktı. Ancak çift çocuk yapmak için hastanelere kadar gitselerde çocuk sahibi olamıyorlardı. Denemedikleri hiç bir yol kalmayan çift en son yapay döneme tekniğini denemeye karar vermişlerdi. Bu yeni geliştilen yöntem sayesinde hamile kalan Lauren Perkins büyük bir mutluluk yaşıyordu. Bu mutlu haberi aldıktan sonra genç çift ve arkadaşları Nikaragua'ya kısa bir seyahate çıkmışlar. Bu seyahatte Lauren'in rahip olan bir arkadaşı yakın zamanda ailelerinin çok fazla büyüyeceğini onlara söylemiş. Lauren ise arkadaşıyla arasında geçen bu konuşmayı unutmuş ve tatilden döndükten sonra doktora kontrole gitmiş. Aslında Lauren'in rahip arkadaşı geleceği çok iyi tahmin etmiştir. Çünkü tatilden döndüklerinde ultrasano giren Lauren'e doktorlar karnında 6 bebek taşıdığını söylemişler. Lauren ve eşi bu haberden sonra önemli bir karar almak zorundaydı. Ya bebeklerinden bazılarından vazgeçecekler ya da büyük bir risk alıp 6 çocuğu ayna anda doğurmayı deneyeceklerdi. Dışarıda gelen bir çok tepkiye rağmen bu çift altı bebek doğurmaya karar vermişti. Doğum tarihi yaklaştığı sırada hastaneye yatırılan Lauren'in doğum yaptığı gün odasında tam 35 hemşire görev yapmaktaymış. Uzun süren doğumun ardından Lauren 6 çocuğunu sağlıklı bir şekilde dünyaya getirmiş.
Görenleri hayrete düşüren bu olayda, İngiltere'nin Cwmbram kentinde bir bebek '' anophthalmia'' adı verilen ve 10 bin bebekte bir görülen hastalık nedeyle gözleri olmadan dünyaya gelmiştir. Danielle Devis adındaki kadın hamileliğinin 21. haftasında bebeğinin beyninde bir kist olduğunu ve bebeğin bu kist sonucu gözlerinin olmadığı öğrenmiştir. Bebeği aldırma şansı bulunan ama buna izin vermeyen Danielle bebeğinin gözleri olmasa da onu doğurmaktan vazgeçmemiştir. Göz kapaklarının içi boş olan bebeğe 18 aylık olduğunda doğal görünümlü göz takılacağı belirtilmiştir.
Sıradaki olayda ise Avusturalya'nın Sydney kentinde yaşayan Kate Ogg adındaki kadın ikizlerine hamileydi. Kate Ogg ikizlerini 27 haftalıkken dünyaya getirmişti. Ancak ikizler dünyaya geldikten sonra Kate ikizlerden bir tanesinde bir gariplik olduğunu hemen anlamıştı. Doktorlar ikizlerden kız olan Emily'de hiçbir sorun bulamazken erkek kardeşi Jamie'nin nefes alamadığını fark etmişlerdi. Doktorlar, yaklaşık 20 dakika boyunca bebeği hayata döndürmeye çalışmış ancak bunda başarılı olamamışalardı. Bebeği vedalaşmak için annelerin kucağına verdikleirnde ise daha önce görülmemiş bir mucize ile karşılaşmışlardı. Kadın bebeğini kucağına aldıktan yarım saate sonra mucizevi bebek nefes almaya başlamıştı. Anne sevgisi sayesinde hayata geri dönen Jamie bebek şu an tıpkı ikiz kardeşi gibi mutlu bir hayat sürmekte.
Bu inanılmaz hikayenin başkahramanı olan Shannon Conarty 15 yaşından bu yana hormon dengesizliğinin açtığı polistik over sendromu ile mücadele ediyordu. Bu hastalığa sahip olan bir kadının doğal yollarla çocuk yapma şansı ise sadece yüzde 10'du. Üç yıl boyunca çocuk yapmayı deneyen Shannon, büyük çabaları ve doktorların yardımı ile 2018 yılının sonlarında albino bir bebek dünyaya getirdi. Albino olan bebeğinin küçük bir görme bozukluğu olduğunu öğrenen anne bütün bu olanlara rağmen çocuğu olduğu için çok mutlu olduğunu ve bütün hayatı boyunca bu çocuğu beklediğini belirtmiştir.
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