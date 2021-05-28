Doğuş Balbay: Bu sene kupayı kazanmalıyız

Anadolu Efes'te Doğuş Balbay, EuroLeague'de CSKA Moskova'yı yenerek finale yükseldikleri maçın sonrasında konuştu.

Zor anlarda birlikte kaldıklarını söyleyen Doğuş, "Kolay gibi gözükse de iyi bir ekibe karşı oynadık. Ne kadar fark açmış olsak da geri gelmeyi başardılar. Maçın sonunu kafa kafaya oynadık ama sonunda galip gelmeyi başardık. Bu bence takım kimyamızı ortaya koydu. Zor zamanlarda kenetlendik ve beraber kalmayı başardık. Finali düşünmemiz gerekiyor artık." dedi.

Kupayı kazanmaları gerektiğini söyleyen milli oyuncu, "Clyburn'ün savunmasında biraz sorun yaşadık. Onun dışında faul sıkıntılarımız oldu. Savunmada yaptığımız hatalar yüzünden onlara sayı imkanı verdik. Hücumda iyiydik. Tecrübemizi kullanarak kazanmayı bildik. Önemli olan o. Üst üste iki sezon finale yükselmemiz Türkiye ve Anadolu Efes basketbolu için çok gurur verici. Daha önce kaçırdığımız bu kupayı bu sene kazanırız umarım. Artık pazar gününe konsantre olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

