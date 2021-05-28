SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. THY Euro League
  4. Doğuş Balbay: Bu sene kupayı kazanmalıyız

Doğuş Balbay: Bu sene kupayı kazanmalıyız

28.05.2021 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Efes'in EuroLeague'de finale yükselmesinin ardından Doğuş Balbay konuştu.

Doğuş Balbay: Bu sene kupayı kazanmalıyız

Anadolu Efes'te Doğuş Balbay, EuroLeague'de CSKA Moskova'yı yenerek finale yükseldikleri maçın sonrasında konuştu.

Zor anlarda birlikte kaldıklarını söyleyen Doğuş, "Kolay gibi gözükse de iyi bir ekibe karşı oynadık. Ne kadar fark açmış olsak da geri gelmeyi başardılar. Maçın sonunu kafa kafaya oynadık ama sonunda galip gelmeyi başardık. Bu bence takım kimyamızı ortaya koydu. Zor zamanlarda kenetlendik ve beraber kalmayı başardık. Finali düşünmemiz gerekiyor artık." dedi.

Kupayı kazanmaları gerektiğini söyleyen milli oyuncu, "Clyburn'ün savunmasında biraz sorun yaşadık. Onun dışında faul sıkıntılarımız oldu. Savunmada yaptığımız hatalar yüzünden onlara sayı imkanı verdik. Hücumda iyiydik. Tecrübemizi kullanarak kazanmayı bildik. Önemli olan o. Üst üste iki sezon finale yükselmemiz Türkiye ve Anadolu Efes basketbolu için çok gurur verici. Daha önce kaçırdığımız bu kupayı bu sene kazanırız umarım. Artık pazar gününe konsantre olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İmam ile cemaatin namaz tartışması karakolda bittiİmam ile cemaatin namaz tartışması karakolda bitti
Euroleague’de sezonun MVP'si MicicEuroleague’de sezonun MVP'si Micic
Adil Rami'nin gözyaşlarıAdil Rami'nin gözyaşları
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Efes
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sedat Peker Suç Örgütü'ne operasyon

Sedat Peker Suç Örgütü'ne operasyon

Bakan Soylu çağrıda bulunmuştu! Mehmet Ağar'dan açıklama

Bakan Soylu çağrıda bulunmuştu! Mehmet Ağar'dan açıklama

Cenk Tosun imzayı attı

Cenk Tosun imzayı attı

Aboubakar'a 3 yıllık sözleşme! Fenerbahçe...

Aboubakar'a 3 yıllık sözleşme! Fenerbahçe...

Neymar'a cinsel saldırı suçlaması

Neymar'a cinsel saldırı suçlaması

Real Madrid, yılın bombasını patlattı!

Real Madrid, yılın bombasını patlattı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Gökhan Gönül F.Bahçe'ye veda ediyor

Gökhan Gönül F.Bahçe'ye veda ediyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Galatasaray'da Fatih Terim nedeniyle istifa geldi

Galatasaray'da Fatih Terim nedeniyle istifa geldi

Valentin Rosier resmen açıkladı! Fenerbahçe ve transfer...

Valentin Rosier resmen açıkladı! Fenerbahçe ve transfer...

Burak Yılmaz resmen açıklamıştı! 4 yıllık imza...

Burak Yılmaz resmen açıklamıştı! 4 yıllık imza...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.