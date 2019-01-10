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Doğuş Yayın Grubu resmen açıkladı! Kral TV'nin kapanacağı tarih belli oldu

okan.akin okan.akin
SİNEMA TV  | 10.01.2019 20:05 | Son Güncelleme

Doğuş Yayın Grubu'nda yer alan kanallardan biri olan Kral TV kapanıyor. Kral TV, 1 Şubat’tan itibaren yayınlarına dijitalde devam edecek.

Doğuş Yayın Grubu resmen açıkladı! Kral TV'nin kapanacağı tarih belli oldu

1994 yılından bu yana yayın hayatına devam eden Kral TV kapanıyor. Bu gelişme kanalın sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Doğuş Grubu, bünyesindeki yer alan video müzik kanalı ‘Kral TV'yi de 1 Şubat'tan itibaren kapanıyor. Kral TV artık yayınına dijitalden devam edecek.

Kral TV, Türkiye'nin ilk video müzik kanalı olarak 1994 yılında yayın hayatına başlamıştı.

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KRAL TV kral tv kapanıyor doğuş yayın grubu

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