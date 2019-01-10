Doğuş Yayın Grubu resmen açıkladı! Kral TV'nin kapanacağı tarih belli oldu

1994 yılından bu yana yayın hayatına devam eden Kral TV kapanıyor. Bu gelişme kanalın sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Doğuş Grubu, bünyesindeki yer alan video müzik kanalı ‘Kral TV'yi de 1 Şubat'tan itibaren kapanıyor. Kral TV artık yayınına dijitalden devam edecek.

Kral TV, 1 Şubat’tan itibaren yayınlarına sadece dijitalde devam edecek… 1 Şubat itibariyle sadece Kral Mobil Uygulaması, Apple TV Kral Uygulaması, Kral Müzik YouTube Kanalı ve https://t.co/Lc0c8aoKJa ve çok yakında Smart TV üzerinden yayınlarına devam edecek! #kralmüzik pic.twitter.com/X1a8Yj9kq6 — Kral TV (@KralTV) 10 Ocak 2019

Kral TV, Türkiye'nin ilk video müzik kanalı olarak 1994 yılında yayın hayatına başlamıştı.

