Doğuştan havalı olan insanların 6 ortak özelliği

"Havalı" insanların neden dikkat çektiğini hiç düşündünüz mü? 13 ülkede yaklaşık 6 bin kişiyle yapılan araştırma, dünyanın neresinde olursa olsun insanların "cool" olarak gördüğü kişilerin ortak özelliklerini ortaya koydu.

Gökçen Kökden

Kimileri için havalı olmak öz güvenli görünmek, kimileri için ise farklı ve dikkat çekici olmak anlamına geliyor. Ancak yeni bir araştırma, insanların havalı olarak nitelendirdiği kişilerin aslında benzer özelliklere sahip olduğunu gösterdi.

13 farklı ülkede yaklaşık 6 bin kişinin katıldığı uluslararası araştırmada, katılımcılardan çevrelerinde "havalı" ve "havalı olmayan" kişileri düşünmeleri istendi. Daha sonra bu kişiler 15 farklı kişilik özelliğine göre değerlendirildi. Sonuçlar şaşırtıcıydı. Coğrafya, kültür ve yaşam tarzı farklı olsa da insanların havalı bulduğu kişilerin özellikleri büyük ölçüde aynı çıktı.

İŞTE HAVALI İNSANLARIN 6 ORTAK ÖZELLİĞİ

Araştırmaya göre bir kişiyi "cool" gösteren altı temel özellik şunlar:

1. Dışa dönük olmak

Araştırmada en dikkat çeken özelliklerden biri dışa dönüklük oldu. İnsanlarla rahat iletişim kurabilen, sosyal ortamlarda kendini gösterebilen kişiler daha havalı olarak algılanıyor.

2. Hayattan keyif almak

Araştırmacılar, hayattan zevk almayı bilen ve deneyimlere açık kişilerin daha çekici bulunduğunu belirtiyor.

3. Güçlü görünmek

Karar alabilen, liderlik gösterebilen ve etkileyici bir duruş sergileyen kişiler de "havalı" kategorisinde yer alıyor.

4. Maceracı olmak

Risk almaktan çekinmeyen ve yeni deneyimlere açık kişiler birçok insan tarafından daha ilgi çekici bulunuyor.

5. Yeniliklere açık olmak

Farklı fikirlere açık olmak, değişimi kabul etmek ve yenilikleri takip etmek de havalı insanların ortak özellikleri arasında gösteriliyor.

6. Bağımsız hareket etmek

Araştırmaya göre havalı insanlar başkalarının ne düşündüğünden çok kendi kararlarına güveniyor. Kalabalığı takip etmek yerine kendi yollarını çizmeyi tercih ediyorlar.

İYİ İNSAN OLMAKLA HAVALI OLMAK AYNI ŞEY DEĞİL

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de "iyi insan" ile "havalı insan" kavramlarının birbirinden farklı olması oldu. Katılımcılar "iyi insanları" genellikle sıcak, uyumlu, güvenilir, geleneksel, sorumluluk sahibi olarak tanımladı.

Buna karşılık havalı insanlar daha bağımsız, sıra dışı ve kuralları sorgulayan kişiler olarak öne çıktı. Araştırmacılara göre hem iyi insanların hem de havalı insanların ortak sahip olduğu tek özellik "yeterlilik" oldu. Başarılı, becerikli ve işini iyi yapan kişiler hem saygı görüyor hem de çevreleri tarafından daha çekici bulunuyor.

HAVALI İNSANLAR NEDEN BU KADAR ETKİLİ?

Uzmanlara göre havalı kişiler yalnızca dikkat çekmekle kalmıyor, aynı zamanda toplumdaki değişimlerin öncüsü oluyor. Moda trendlerinden müziğe, teknolojiden yaşam tarzlarına kadar birçok yeniliğin yayılmasında bu kişilerin etkisi bulunuyor. Araştırmayı yürüten bilim insanları, toplumların ilerlemesinde kuralları sorgulayan ve yeni fikirler ortaya koyan insanların önemli rol oynadığını belirtiyor.

