Kapat
Yerleri silerken suya tuz katın! Sonucu gören şaşırıyor

Yer silerken kovaya eklenen bir tutam tuzun, zemin temizliğinde şaşırtıcı etkiler oluşturduğu yeniden gündemde. Özellikle ağır kimyasal kokularından rahatsız olanların tercih ettiği bu yöntem, iz bırakmadan temizlik sağlamasıyla dikkat çekiyor.

Gökçen Kökden

Gün içinde en fazla kirlenen alanların başında gelen zeminler, ev hijyeninin de en önemli parçalarından biri olarak görülüyor. Özellikle çocukların ve evcil hayvanların sık vakit geçirdiği evlerde kullanılan temizlik ürünlerinin içeriği daha da önem kazanıyor. Bu nedenle son dönemde birçok kişi, sert kimyasallar yerine daha doğal yöntemlere yönelmeye başladı.

Bu yöntemlerin başında ise yıllardır bilinen ama yeniden popüler hale gelen “tuzlu suyla yer silme” alışkanlığı geliyor.

PASPAS SUYUNA EKLENEN TUZ NE İŞE YARIYOR?

Uzmanlara göre düşük miktarda kullanılan sofra tuzu, zemin temizliğinde destekleyici bir etki oluşturabiliyor. Özellikle parke, fayans ve seramik yüzeylerde oluşan mat görüntünün azalmasına yardımcı olduğu belirtiliyor.

Ayrıca temizlik sonrası sık görülen çizgi ve iz oluşumunu azaltabildiği için birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Kimyasal temizleyicilerin bıraktığı yoğun kokuların aksine, tuzlu su zeminde daha doğal ve ferah bir his bırakıyor. Koku hassasiyeti olanlar ve astım problemi yaşayanlar için de daha konforlu bir alternatif olarak görülüyor.

NASIL UYGULANIYOR?

Yöntem oldukça basit:

Yarım kova ılık suyun içine yaklaşık 3 çay kaşığı sofra tuzu ekleniyor.
Tuz tamamen eriyene kadar karıştırılıyor.
Paspas karışıma batırılıp iyice sıkılıyor.
Temizlik, odanın en uzak köşesinden kapıya doğru yapılıyor.

Ilık su, kirlerin daha kolay çözülmesine yardımcı olurken tuzun da suyla daha hızlı karışmasını sağlıyor.

FAZLA TUZ ZARAR VEREBİLİR

Ancak uzmanlar miktarın önemli olduğuna dikkat çekiyor. Gereğinden fazla tuz kullanılması halinde zeminde beyaz kalıntılar oluşabileceği belirtiliyor. Özellikle derz aralarında zamanla aşınma riski oluşabiliyor.

Mermer gibi doğal taş yüzeylerde ve cilasız ahşap zeminlerde ise dikkatli olunması gerektiği ifade ediliyor. Tuz kristallerinin yüzeye nüfuz ederek zaman içinde deformasyona yol açabileceği belirtilirken, uygulama öncesi küçük bir alanda deneme yapılması öneriliyor. Doğru yüzeyde ve doğru miktarda kullanıldığında ise tuzlu su yöntemi, pahalı deterjanlara ihtiyaç duymadan zeminde temiz ve ferah bir görünüm sağlayabiliyor.

