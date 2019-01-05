TREND

Doktor bu ne? Hastanede ailesiyle yaşayan başhekim görevden alındı

aris.aras aris.aras
TÜRKİYE GÜNCEL  | 05.01.2019 09:19 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta, satın aldığı evdeki tadilat nedeniyle eşi ve 2 çocuğuyla birlikte Devrek Devlet Hastanesi'ndeki özel odada kaldığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Başhekim Dr. Feyzullah Hasanoğlu, görevden alındı.

Doktor bu ne? Hastanede ailesiyle yaşayan başhekim görevden alındı

Devrek Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Feyzullah Hasanoğlu, kasım ayında, ilçedeki TOKİ konutlarından satın aldığı evde tadilat başlattı. Dr. Hasanoğlu, bu sırada eşi ve çocuklarıyla otele yerleşti. Tadilat uzayınca otelden ayrılan Hasanoğlu, ailesiyle birlikte hastanenin Kadın Doğum Servisi'ndeki özel odaya taşındı. Eşi ve çocuklarıyla bir süre hastanede kalan Dr. Hasanoğlu, olay ortaya çıkınca ailesiyle beraber buradan ayrıldı.

esi-ve-cocuklariyla-hastanede-kalan-bashekim-gorevden-alindi_6125_dhaphoto1

İl Sağlık Müdürlüğü'nce konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 2 müfettişin hazırladığı rapor tamamlandı. Dr. Hasanoğlu, rapor doğrultusunda başhekimlik görevinden alındı. İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner de Dr. Feyzullah Hasanoğlu'nun soruşturma kapsamında başhekimlik görevinden alındığını doğruladı.

DHA

PARTNERNe kadar büyüttüler!Ne kadar büyüttüler!
Ünlü oyuncunun biletine ikramiye vurdu!Ünlü oyuncunun biletine ikramiye vurdu!
Kayıp ilanının 10 metre ilerisindeki çocuğu fark etmediler!Kayıp ilanının 10 metre ilerisindeki çocuğu fark etmediler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak hastane başhekim doktor

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Kayıp ilanının 10 metre ilerisindeki çocuğu fark etmediler!

Kayıp ilanının 10 metre ilerisindeki çocuğu fark etmediler!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Cinsel organı olmadan yaşıyor!

Cinsel organı olmadan yaşıyor!

Bu meslekleri yapanlar aldatıyor! En riskli meslek ise...

Bu meslekleri yapanlar aldatıyor! En riskli meslek ise...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun biletine ikramiye çıktı!

Ünlü oyuncunun biletine ikramiye vurdu!

Kayıp ilanının 10 metre ilerisindeki çocuğu fark etmediler!

Kayıp ilanının 10 metre ilerisindeki çocuğu fark etmediler!

Yok böyle poşet tepkisi! Hepsini montuna koydu

Vatandaşın aklı: Yok böyle poşet tepkisi!

Kim Milyoner Olmak İster'de herkes bu soruya kilitlendi: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin eski adı nedir?

Herkes bu soruya kilitlendi!

Son tarih yaklaşıyor! İnternet sınırsız oluyor

Herkesi ilgilendiriyor! Son tarih yaklaşıyor

Hatice'nin büyük dramı! Babası evden çıkmasın diye çamaşır makinesine zincirledi

Evden çıkmasın diye çamaşır makinesine zincirlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.