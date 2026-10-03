Doktor kendi ameliyatını yapmak zorunda kaldı! Apandisitini aynaya bakarak aldı

Antarktika'nın dondurucu koşullarında görev yapan 27 yaşındaki Sovyet cerrah Leonid Rogozov, bir gece şiddetli karın ağrısıyla uyandı. Kısa sürede durumunun ciddi olduğunu anladı. Teşhis belliydi ancak büyük bir sorun vardı. Yardım isteyebileceği başka bir doktor ya da hastaneye ulaşma imkanı yoktu.

Rogozov'un önünde yalnızca iki seçenek vardı. Ya bekleyip hastalığın ilerlemesini göze alacaktı ya da hayatını kurtarmak için daha önce kimsenin kolay kolay hayal bile edemeyeceği bir şeyi yapacaktı...

ANTARKTİKA'NIN ORTASINDA ÇARESİZ KALDI

Rogozov, 1961 yılında 12 kişilik Sovyet Antarktika seferinin bir parçası olarak Novolazarevskaya İstasyonu'nda görev yapıyordu. Nisan ayının sonlarına doğru kendisini yorgun ve halsiz hissetmeye başladı. Ardından bulantı ve karnının sağ tarafında şiddetli ağrı ortaya çıktı.

Bir cerrah olan Rogozov, belirtilerin akut apandisite işaret ettiğini hemen anladı. Normal şartlarda rutin kabul edilen bir ameliyat onun için ölüm kalım meselesine dönüşmüştü.

İstasyona yardım ulaştırılması da mümkün değildi. Rusya'dan Antarktika'ya yapılan yolculuk 36 gün sürüyordu ve geminin geri dönmesine daha aylar vardı. Yoğun kar yağışı ve fırtınalar nedeniyle uçakla yardım gönderilmesi de mümkün değildi.

KENDİ KENDİNE AMELİYAT OLMAYA KARAR VERDİ

Rogozov'un apandisinin patlaması halinde hayatının tehlikeye gireceğini biliyordu. Bunun üzerine hayatını kurtarmak için kendi kendine ameliyat yapmaya karar verdi.

Ameliyat öncesinde ayrıntılı bir plan hazırladı. İki arkadaşını asistan olarak görevlendirdi. Onlardan cerrahi aletleri kendisine vermelerini, lambayı doğru açıya getirmelerini ve bir ayna tutmalarını istedi.

İstasyondaki diğer görevli de ameliyathanede hazır bulunacaktı. Eğer asistanlardan biri fenalaşırsa müdahale edilecekti. Rogozov, bilincini kaybetmesi ihtimaline karşı bile plan yaptı. Arkadaşlarına gerektiğinde kendisine adrenalin uygulamalarını ve suni teneffüs yapmalarını anlattı.

GENEL ANESTEZİ MÜMKÜN DEĞİLDİ

Kendi kendine ameliyat yapan Rogozov'un genel anestezi alma şansı yoktu. Karın bölgesine lokal anestezi uyguladı ancak ameliyatın ilerleyen aşamalarında daha fazla ağrı kesici kullanmadı. Ameliyat sırasında bilincinin açık kalması gerekiyordu.

Başlangıçta işlemi bir aynanın yansımasına bakarak gerçekleştirmeyi planladı. Ancak aynadaki görüntünün ters olması işleri daha da zorlaştırdı. Bunun üzerine ameliyatın büyük bölümünü dokunarak ve hislerine güvenerek yapmak zorunda kaldı.

İKİ SAAT BOYUNCA KENDİ KARNINI AÇTI

Ameliyat ilerledikçe Rogozov'un durumu daha da zorlaştı. Kanama artıyordu ve kendisini giderek daha güçsüz hissediyordu.

Operasyon sırasında bağırsak bölgesinde de yaralanma meydana geldi ve burayı dikmek zorunda kaldı. Başının dönmeye başladığını fark edince birkaç dakikada bir kısa molalar verdi.

En kritik anda apandisine ulaştığında organın tabanında koyu renkli bir bölge gördü. Bu, apandisin patlamak üzere olduğunu gösteriyordu. Rogozov daha sonra tuttuğu günlüğünde ameliyat sırasında kalbinin yavaşladığını ve ellerinin adeta lastik gibi hissettirdiğini yazdı. Ancak pes etmedi. Yaklaşık iki saat süren ameliyatın sonunda apandisini tamamen çıkarmayı ve yarayı dikmeyi başardı.

AMELİYAT BİTTİ AMA HEMEN DİNLENMEDİ

Rogozov'un yaptığı şey bununla da bitmedi. Operasyon tamamlandıktan sonra önce asistanlarına cerrahi aletlerin nasıl temizleneceğini anlattı. Oda temizlenip düzenlendikten sonra antibiyotik ve uyku ilacı aldı ve dinlenmeye geçti. Kısa süre sonra iyileşmeye başladı.

SOVYETLER BİRLİĞİ'NE DÖNDÜĞÜNDE KAHRAMAN İLAN EDİLDİ

Rogozov, Antarktika'daki görevini tamamladıktan sonra ülkesine döndü. Hikayesi Sovyetler Birliği'nde büyük yankı uyandırdı ve kendisine Kızıl İşçi Bayrağı Nişanı verildi.

Dönemin Sovyet propagandasında Rogozov'un hikayesi, ülkenin genç neslinin dayanıklılığını gösteren bir başarı olarak kullanıldı.

Aynı dönemde Yuri Gagarin'in uzaya çıkan ilk insan olması nedeniyle iki isim arasında da benzerlikler kuruldu. Her ikisinin de 27 yaşında olması ve daha önce gerçekleştirilmemiş tarihi bir başarıya imza atmaları özellikle öne çıkarıldı.

Ancak Rogozov bu ilgiden uzak durmayı tercih etti. Ülkesine döndükten yalnızca bir gün sonra hastanesine giderek doktorluk görevine devam etti.

ANTARKTİKA'DA GÖREV YAPAN DOKTORLARA DERS OLDU

Rogozov'un yaşadığı olay, yıllar sonra bile tıp dünyasında konuşulmaya devam etti. Bazı ülkelerde Antarktika'ya gidecek araştırmacıların apandisit nedeniyle acil ameliyata ihtiyaç duyma ihtimaline karşı önlem alınmaya başlandı.