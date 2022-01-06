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Doktor Strange filmi konusu nedir? Doctor Strange oyuncuları kimler?

06.01.2022 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen Marvel filmlerinden Doktor Strange, bugün televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Başrolde Benedict Cumberbatch'ın yer aldığı film 2016 senesinde vizyona girmişti. Peki Doktor Strange filmi konusu nedir? Doctor Strange oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

Doktor Strange filmi konusu nedir? Doctor Strange oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini Scott Derrickson'un üstlendiği filmin senaryosunu ise Scott Derrickson ve C. Robert Cargill kaleme almıştır. Çizgi romandan sinemaya uyarlanan film bilim kurgu türündedir. Peki Doktor Strange filmi konusu nedir?

DOKTOR STRANGE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmde başarılı cerrah Stephen Vincent Strange, geçirdiği bir trafik kazası sonucunda elindeki sinirler zarar görünce artık mesleğini yapamaz hale gelmiştir. Bütün yaraları iyileştirebilen, Tibet'te yaşamakta olan Ancient One isimli büyücünün varlığını öğrenmesi onun için yeni bir umut olmuştur. Tibet'e giden cerrah ise sandığından çok daha büyük güçlerle karşı karşıya gelecektir.

DOKTOR STRANGE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

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Benedict Cumberbatch - Stephen Strange / Doktor Strange
Rachel McAdams - Christine Palmer
Chiwetel Ejiofor - Baron Karl Mordo
Scott Adkins - Lucian
Mads Mikkelsen - Kaecilius
Tilda Swinton - Kadim Kişi (Ancient One)
Benedict Wong - Wong
Michael Stuhlbarg - Nicodemus West
Benjamin Bratt - Jonathan Pangborn

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