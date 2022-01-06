Doktor Strange filmi konusu nedir? Doctor Strange oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini Scott Derrickson'un üstlendiği filmin senaryosunu ise Scott Derrickson ve C. Robert Cargill kaleme almıştır. Çizgi romandan sinemaya uyarlanan film bilim kurgu türündedir. Peki Doktor Strange filmi konusu nedir?
Filmde başarılı cerrah Stephen Vincent Strange, geçirdiği bir trafik kazası sonucunda elindeki sinirler zarar görünce artık mesleğini yapamaz hale gelmiştir. Bütün yaraları iyileştirebilen, Tibet'te yaşamakta olan Ancient One isimli büyücünün varlığını öğrenmesi onun için yeni bir umut olmuştur. Tibet'e giden cerrah ise sandığından çok daha büyük güçlerle karşı karşıya gelecektir.
Benedict Cumberbatch - Stephen Strange / Doktor Strange
Rachel McAdams - Christine Palmer
Chiwetel Ejiofor - Baron Karl Mordo
Scott Adkins - Lucian
Mads Mikkelsen - Kaecilius
Tilda Swinton - Kadim Kişi (Ancient One)
Benedict Wong - Wong
Michael Stuhlbarg - Nicodemus West
Benjamin Bratt - Jonathan Pangborn
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