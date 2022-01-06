Doktor Strange filmi konusu nedir? Doctor Strange oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini Scott Derrickson'un üstlendiği filmin senaryosunu ise Scott Derrickson ve C. Robert Cargill kaleme almıştır. Çizgi romandan sinemaya uyarlanan film bilim kurgu türündedir. Peki Doktor Strange filmi konusu nedir?

DOKTOR STRANGE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmde başarılı cerrah Stephen Vincent Strange, geçirdiği bir trafik kazası sonucunda elindeki sinirler zarar görünce artık mesleğini yapamaz hale gelmiştir. Bütün yaraları iyileştirebilen, Tibet'te yaşamakta olan Ancient One isimli büyücünün varlığını öğrenmesi onun için yeni bir umut olmuştur. Tibet'e giden cerrah ise sandığından çok daha büyük güçlerle karşı karşıya gelecektir.

DOKTOR STRANGE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Benedict Cumberbatch - Stephen Strange / Doktor Strange

Rachel McAdams - Christine Palmer

Chiwetel Ejiofor - Baron Karl Mordo

Scott Adkins - Lucian

Mads Mikkelsen - Kaecilius

Tilda Swinton - Kadim Kişi (Ancient One)

Benedict Wong - Wong

Michael Stuhlbarg - Nicodemus West

Benjamin Bratt - Jonathan Pangborn



