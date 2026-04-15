Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Doktorlar 6 ay ömür biçmişti: Hastalıkla 7 senedir böyle savaşıyor!

Doktorların “6 ay ömür biçtiği” Güney Afrikalı olimpiyat sporcusu Oscar Chalupsky, nadir kan kanseriyle mücadelesinde 7 yılı geride bıraktı. Sporcu, yaşama tutunma hikayesiyle ilham veriyor.

Doktorlar 6 ay ömür biçmişti: Hastalıkla 7 senedir böyle savaşıyor!
Çiğdem Berfin Sevinç

Güney Afrikalı olimpiyat sporcusu Oscar Chalupsky, doktorların “en fazla 6 ay yaşar” dediği teşhise rağmen tam 7 yıldır hayata tutunuyor. 12 kez dünya şampiyonu olan sporcuya, nadir görülen bir kan kanseri türü olan Multipl Miyelom teşhisi konulmuştu.

Doktorlar 6 ay ömür biçmişti: Hastalıkla 7 senedir böyle savaşıyor! 1

“SADECE BİR DAKİKA AĞLADIM”

1992 Barselona Olimpiyatları’nda da yarışan Chalupsky, aldığı haberin hayatını altüst ettiğini ancak pes etmediğini söyledi. Ünlü sporcu, “Sadece bir dakika ağladım, sonra savaşmaya karar verdim” diyerek kararlılığını anlattı.

Doktorlar 6 ay ömür biçmişti: Hastalıkla 7 senedir böyle savaşıyor! 2

HEDEFİ: HAYATTA KALMAK

Zorlu tedavi sürecine rağmen yaşam mücadelesini sürdüren Chalupsky, zaman zaman ağır tedavilerin etkisini hissetse de aktif kalmaya çalıştığını belirtiyor.

Doktorlar 6 ay ömür biçmişti: Hastalıkla 7 senedir böyle savaşıyor! 3

“SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIM”

Deneyimli sporcu, tek hedefinin hayatta kalmak ve bir gün bu hastalığın tedavisinin bulunmasını görmek olduğunu vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
Doktor milli sporcu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.