Doktorlar 6 ay ömür biçmişti: Hastalıkla 7 senedir böyle savaşıyor!

Güney Afrikalı olimpiyat sporcusu Oscar Chalupsky, doktorların “en fazla 6 ay yaşar” dediği teşhise rağmen tam 7 yıldır hayata tutunuyor. 12 kez dünya şampiyonu olan sporcuya, nadir görülen bir kan kanseri türü olan Multipl Miyelom teşhisi konulmuştu.

“SADECE BİR DAKİKA AĞLADIM”

1992 Barselona Olimpiyatları’nda da yarışan Chalupsky, aldığı haberin hayatını altüst ettiğini ancak pes etmediğini söyledi. Ünlü sporcu, “Sadece bir dakika ağladım, sonra savaşmaya karar verdim” diyerek kararlılığını anlattı.

HEDEFİ: HAYATTA KALMAK

Zorlu tedavi sürecine rağmen yaşam mücadelesini sürdüren Chalupsky, zaman zaman ağır tedavilerin etkisini hissetse de aktif kalmaya çalıştığını belirtiyor.

“SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIM”

Deneyimli sporcu, tek hedefinin hayatta kalmak ve bir gün bu hastalığın tedavisinin bulunmasını görmek olduğunu vurguladı.