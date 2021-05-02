Doktorlar dizisi ekranlara dönüyor! Doktorlar hangi kanalda ne zaman yayınlanacak?

Türk televizyonlarının en fazla konuşulan ve tekrarları en çok yayınlanan dizilerinden olan Doktorlar ekranlara geri dönüyor.

Başrollerinde Kutsi, Yasemin Özilhan, Melike Güner, Bekir Aksoy, Yağmur Atacan ve Yeşim Ceren Bozoğlu’nun yer aldığı dizinin tekrar bölümleri hafta içi her gün ekranda olacak.

Doktorlar, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün 16.45'de teve2 ekranlarında yayınlanacak.

DOKTORLAR KONUSU NEDİR?

Doktorlar, Türkiye'nin en ünlü ve en iyi hastanesinde eğitime başlayan bir grup genç cerrahın hikayesidir.

Ancak kahramanlarımızı tanıdıkça ve onların renkli, bir o kadar sıra dışı hayatlarına tanık oldukça hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını anlarız. Hayatın tüm renkleri bu dizinin içinde yer alacaktır. Hastaneye gelen her hasta, kurtarılan ya doktorların elinden kayıp giden her hayat bize bir gerçeği gösterecektir.



Doktorlar, başrollerini Kutsi, Yasemin Ergene, Leyla Göksun, Bekir Aksoy, Melike Güner ve Yeşim Ceren Bozoğlu'nun oynadığı bir hastane dizisidir. Grey's Anatomy dizisinden uyarlanan Doktorlar, 28 Aralık 2006 tarihinde Show TV'de ekran macerasına başlamıştı . Dizide doktorların yaşantıları ve aşkları konu edilmektedir.

Dizi tekrarlarına olan ilgiden dolayı 2010'da yeniden yayına başladı. Bu kez başrolde Yasemin Ergene yerine Leyla Göksun yer almıştı.



