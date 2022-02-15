Doktorlar dizisinin Jülide'si son haliyle şaşırttı! Güzelliğiyle yıllara meydan okuyor

2006-2011 yılları arasında yayınlanan Doktorlar dizisinde canlandırdığı 'Doktor Jülide' karakteriyle akıllara kazınan başarılı oyuncu Mehtap Altunok, son haliyle sevenlerini şaşırttı. Mehtap Altunok, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor.

Şimdilerde 50 yaşında olan Mehtap Altunok, 2005 yılında yayınlanan Beyaz Gelincik dizisiyle ekran macerasına adım attı. Sonrasında Tutsak ve Genco'da rol alan Mehtap Altunok, 2006 yılında kadrosuna dahil olduğu Doktorlar dizisiyle ününe ün kattı. Doktorlar dizisinden sonra bir süre kamera karşısına geçmeyen ünlü oyuncu, çeşitli projelerde seslendirme yapmayı tercih etti.

ABD'ye yerleşen Mehtap Altunok, 2015 yılında yayınlanan Baba Candır dizisinden gelen teklif nedeniyle Türkiye'ye döndü.

Sonrasında başrollerini Nilay Deniz, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Furkan Andıç'ın paylaştığı Çatı Katı Aşk dizisinde 'Şenay Karaca' rolüyle izleyici karşısına çıktı.

Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü oyuncu, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle, sosyal medyada övgü dolu yorumlar alıyor.

Hayatına dair anları paylaşmayı ihmal etmeyen Mehtap Altunok, kızıyla pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Mehtap Altunok'un paylaşımlarına ''Hala çok güzelsiniz'', ''Muhteşemsin Doktor Jülide Aydın'' ve ''Meleksi bir gülüşünüz var'' gibi övgü dolu yorumlar yapılıyor.



