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Doktorlar dizisinin Jülide'si son haliyle şaşırttı! Güzelliğiyle yıllara meydan okuyor

15.02.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosunda Yasemin Ergene, Kutsi, Yağmur Atacan, Aysun Kayacı, Melike Güner ve Bekir Aksoy'un gibi isimlerin yer aldığı Doktorlar dizisi, yayınlandığı dönem, heyecan verici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla büyük beğeni topluyordu. Dizide Doktor Jülide karakterine hayat veren ünlü oyuncu Mehtap Altunok, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Doktorlar dizisinin Jülide'si son haliyle şaşırttı! Güzelliğiyle yıllara meydan okuyor

2006-2011 yılları arasında yayınlanan Doktorlar dizisinde canlandırdığı 'Doktor Jülide' karakteriyle akıllara kazınan başarılı oyuncu Mehtap Altunok, son haliyle sevenlerini şaşırttı. Mehtap Altunok, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor.

Şimdilerde 50 yaşında olan Mehtap Altunok, 2005 yılında yayınlanan Beyaz Gelincik dizisiyle ekran macerasına adım attı. Sonrasında Tutsak ve Genco'da rol alan Mehtap Altunok, 2006 yılında kadrosuna dahil olduğu Doktorlar dizisiyle ününe ün kattı. Doktorlar dizisinden sonra bir süre kamera karşısına geçmeyen ünlü oyuncu, çeşitli projelerde seslendirme yapmayı tercih etti.

Doktorlar dizisinin Jülide'si son haliyle şaşırttı! Güzelliğiyle yıllara meydan okuyor

ABD'ye yerleşen Mehtap Altunok, 2015 yılında yayınlanan Baba Candır dizisinden gelen teklif nedeniyle Türkiye'ye döndü.

Doktorlar dizisinin Jülide'si son haliyle şaşırttı! Güzelliğiyle yıllara meydan okuyor

Sonrasında başrollerini Nilay Deniz, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Furkan Andıç'ın paylaştığı Çatı Katı Aşk dizisinde 'Şenay Karaca' rolüyle izleyici karşısına çıktı.

Doktorlar dizisinin Jülide'si son haliyle şaşırttı! Güzelliğiyle yıllara meydan okuyor

Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü oyuncu, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle, sosyal medyada övgü dolu yorumlar alıyor.

Doktorlar dizisinin Jülide'si son haliyle şaşırttı! Güzelliğiyle yıllara meydan okuyor

Hayatına dair anları paylaşmayı ihmal etmeyen Mehtap Altunok, kızıyla pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Doktorlar dizisinin Jülide'si son haliyle şaşırttı! Güzelliğiyle yıllara meydan okuyor

Mehtap Altunok'un paylaşımlarına ''Hala çok güzelsiniz'', ''Muhteşemsin Doktor Jülide Aydın'' ve ''Meleksi bir gülüşünüz var'' gibi övgü dolu yorumlar yapılıyor.

Doktorlar dizisinin Jülide'si son haliyle şaşırttı! Güzelliğiyle yıllara meydan okuyor

Doktorlar dizisinin Jülide'si son haliyle şaşırttı! Güzelliğiyle yıllara meydan okuyor

Doktorlar dizisinin Jülide'si son haliyle şaşırttı! Güzelliğiyle yıllara meydan okuyor

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Show TV Yasemin Özilhan
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