Doktorlar dizisinin Zenan’ı Melike Güner uzun bir aradan sonra ekranlara dönüyor

Hayat Bağları, Ekmek Teknesi, Gülbeyaz ve Dadı gibi dizilerde boy gösteren ama en çok Doktorlar dizisinde canlandırdığı Zenan karakteriyle hafızalara kazınan Melike Güner, altı yıl aradan sonra ekrana dönmeye hazırlanıyor.

Yasemin Ergene ve Kutsi ile başrolü paylaşan Melike Güner, Doktorlar dizisinden sonra İffet, Merhaba Hayat ve Böyle Bitmesin dizilerinde rol aldı. Uzun zamandır setlerden uzak kalan başarılı isim yeni bir diziyle ekrana gelmeye hazırlanıyor.

YALANCILAR VE MUMLARI DİZİSİYLE ANLAŞTI

Melike Güner, Fox Tv ekranlarında yayınlanacak olan Yalancılar Ve Mumları dizisinde rol almaya hazırlanıyor. Mistresses (Metresler) adlı yabancı bir yapımdan uyarlanacak olan dizi, Elif, Meliha, Şebnem ve Leyla adlı 4 arkadaşın işlediği cinayet sahnesiyle açılacak.

Dizide etkileyici çocukluk sahnelerinin de yer alacağı Elif rolüne Ceren Moray hayat verecek. Elif’in hayatının kırılma noktası kaybolan eşi Engin’i ise İsmail Demirci canlandıracak. Kızı Sumru ile ayakta durma savaşı veren ve kafe işleten Elif’in kızının okul arkadaşı Pelin’in babası Yakup’u Feyyaz Duman ve bakıcısı Şerife’yi de Melike Güner canlandıracak. Elif’in yolunun Şerife ve Yakup ile kesişmesi ile her şey allak bullak olacaktır.

Öte yandan dizinin aynı zamanda anlatıcısı olan psikiyatrist Meliha karakterine Elçin Sangu, anne olmak için uğraşan Şebnem’e Şafak Pekdemir ve düğün organizasyon yapan Leyla’ya ise Burcu Gölgedar hayat verecek.



