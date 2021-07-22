MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kadın dizisinin Arif’i Feyyaz Duman’ın yeni projesi belli oldu

Kadın dizisinin Arif’i Feyyaz Duman’ın yeni projesi belli oldu

22.07.2021 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadın dizisinden sonra Baraj dizisiyle ekranda boy gösteren Feyyaz Duman, yine bir Fox Tv yapımı dizide rol alacak.

Kadın dizisinin Arif’i Feyyaz Duman’ın yeni projesi belli oldu

İçerde dizisiyle dikkatleri üzerine çeken ancak asıl çıkışını Kadın dizisindeki Arif karakteriyle yapan Feyyaz Duman, yeni sezon için tercihini yaptı.

Kadın dizisindeki Arif karakteriyle hafızalara kazınan Feyyaz Duman son projesi Baraj dizisinde olduğu gibi yine bir Fox Tv dizisinde rol alacak.

YALANCI VE MUMLARI DİZİSİ

Feyyaz Duman, Fox Tv’de yayınlanacak olan Yalancı ve Mumları adlı dizinin başrolünü üstlenecek. 2017 yılından bu yana Fox TV ekranında yer alıyor ve 2021-2022 sezonunda da aynı ekranda farklı bir rolde yer alacak.

feyyazduman-baraj-33

Koray Kerimoğlu’nun yönetmenliğini yaptığı dizide Feyyaz Duman’ın bazı rol arkadaşları da belli oldu. Bu isimler arasında; Ceren Moray, Şafak Pekdemir ve Burcu Gölgedar yer alıyor. İsmail Demirci’ye ise teklif götürüldüğü gelen kulis bilgileri arasında bulunuyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
İşte Cem Yılmaz'ın dizisinden kareler!İşte Cem Yılmaz'ın dizisinden kareler!
Anahtar Kelimeler:
Baraj dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rize ve Artvin'de sel felaketi! Bakan Soylu'dan açıklama

Rize ve Artvin'de sel felaketi! Bakan Soylu'dan açıklama

4 il, 5 ilçe! Denize girmek yasaklandı

4 il, 5 ilçe! Denize girmek yasaklandı

Vahşet! Baba, 20 yaşındaki kızını boğarak öldürdü

Vahşet! Baba, 20 yaşındaki kızını boğarak öldürdü

Koronavirüste 4. dalga uyarısı: Bağıra bağıra "Geliyorum" diyor

Koronavirüste 4. dalga uyarısı: Bağıra bağıra "Geliyorum" diyor

Kaçan kurbanlığın peşinden gitti, bir daha dönmedi

Kaçan kurbanlığın peşinden gitti, bir daha dönmedi

Afrodit'in yakışıklı aktörle buluşması olay oldu

Afrodit'in yakışıklı aktörle buluşması olay oldu

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Bikinili ve makyajsız pozlarını paylaştı!

Bikinili ve makyajsız pozlarını paylaştı!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bikini üstü yerine ilginç tercih

Bikini üstü yerine ilginç tercih

İç çamaşırlarını giyip kıvrımlarını sergiledi! Hayranları "Artık yeter" dedi

İç çamaşırlarını giyip kıvrımlarını sergiledi! Hayranları "Artık yeter" dedi

Eski kocasının olduğu fotoğrafı paylaştı, yorum yağdı

Eski kocasının olduğu fotoğrafı paylaştı, yorum yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.