Kadın dizisinin Arif’i Feyyaz Duman’ın yeni projesi belli oldu

İçerde dizisiyle dikkatleri üzerine çeken ancak asıl çıkışını Kadın dizisindeki Arif karakteriyle yapan Feyyaz Duman, yeni sezon için tercihini yaptı.

Kadın dizisindeki Arif karakteriyle hafızalara kazınan Feyyaz Duman son projesi Baraj dizisinde olduğu gibi yine bir Fox Tv dizisinde rol alacak.

YALANCI VE MUMLARI DİZİSİ

Feyyaz Duman, Fox Tv’de yayınlanacak olan Yalancı ve Mumları adlı dizinin başrolünü üstlenecek. 2017 yılından bu yana Fox TV ekranında yer alıyor ve 2021-2022 sezonunda da aynı ekranda farklı bir rolde yer alacak.

Koray Kerimoğlu’nun yönetmenliğini yaptığı dizide Feyyaz Duman’ın bazı rol arkadaşları da belli oldu. Bu isimler arasında; Ceren Moray, Şafak Pekdemir ve Burcu Gölgedar yer alıyor. İsmail Demirci’ye ise teklif götürüldüğü gelen kulis bilgileri arasında bulunuyor.



