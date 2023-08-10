Doktorlar'ın çapkın cerrahı Arslan yıllar sonra ortaya çıktı! Devrim Nas'ın son hali şaşırttı

Emmy ve Altın Küre ödüllü ABD yapımı Grey's Anatomy dizisinden uyarlanan Doktorlar 2006-2011 yılları arasında tüm Türkiye'yi ekran başına kilitledi. Kutsi, Yasemin Özilhan, Aysun Kayacı, Bekir Aksoy, Melike Güner ve Yeşim Ceren Bozoğlu'nun başrolleri paylaştığı dizinin tekrar bölümleri bile defalarca izlendi.

Plastik Cerrah Arslan İbrahimoğlu herhangi bir duygusal yakınlık hissetmediği kadınlarla bile birlikte olan, çapkın ve açık sözlü biri olması nedeniyle Doktorlar'ın en akılda kalan karakterlerinden oldu.

DOKTORLAR DİZİSİNİN ARSLAN'I YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Devrim Nas, kadınların izlerken öfkelendiği bu karakterin hakkını vererek oynadı.

DEVRİM NAS'IN YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI!

Doktorlar dizisinin yıldızı Devrim Nas'ın son hali ortaya çıktı.

Yaz Evi, Osman Amcanın Elleri, Bizim Aile, Ruhsar, İkinci Bahar, Zeybek Ateşi, Melekler Adası, Sis Ve Gece, Mavi Gözlü Dev, Ece, Makber, Karakol gibi birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu yıllar içindeki değişimi nedeniyle gündem oldu.

Nas'ın sosyal medya hesabını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İşte Devrim Nas'ın son hali:



