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Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan gömleğinin düğmelerini açarak ayna pozuyla olay yarattı

15.07.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle herkes tarafından tanınan güzel oyuncu Yasemin Özilhan, Instagram pozlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Son olarak gömleğinin düğmelerini açarak ayna pozu veren güzel oyuncu, güzelliğiyle herkesi büyüledi.

Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan gömleğinin düğmelerini açarak ayna pozuyla olay yarattı

Bir döneme damga vurmuş televizyon dizisi Doktorlar'da canlandırdığı Ela karakteriyle tüm Türkiye tarafından tanınan güzel oyuncu Yasemin Özilhan, tarzı ve şıklığıyla sosyal medyada adından söz ettirmeye devam ediyor. Her pozuyla dikkat çeken güzel oyuncu, son olarak gömleğinin düğmelerini açarak verdiği ayna pozuyla olay yarattı.

GÖMLEĞİNİN DÜĞMELERİNİ AÇARAK VERDİĞİ POZ OLAY OLDU

Tarzı, şıklığı ve lüks yaşamıyla sosyal medyada adından söz ettiren güzel oyuncu Yasemin Özilhan, pozlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

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Son olarak gömleğinin düğmelerini açarak verdiği ayna pozuyla gündeme gelen başarılı oyuncu güzelliğiyle büyüledi.

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Instagram hikayelerinden daha sonrasında bikinisiyle tekne pozunu paylaşan güzel oyuncu takipçilerini mest etti.

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TARZIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla özel hayatına dikkat çeken güzel oyuncunun tarzı herkesi mest etmeye devam ediyor.

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Muhteşem fiziği ve güzelliğiyle giydiği her elbiseye yakışan Özilhan, fit vücuduyla da dikkat topluyor.

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Yasemin Özilhan doktorlar doktorlar ela
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