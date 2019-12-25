Doktorlar inanamadı! Tam 9.5 kilo ağırlığında

The Sun’ın aktardığına göre, 2002’de polikistik böbrek hastalığı teşhisi konulan Whatley’in bu hastalık yüzünden böbreğin ağırlığı, içinde biriken sıvı birikmesi nedeniyle giderek arttı.

Whatley’in 7 yıl önce, 7.5 kilo ağırlığına ulaşan diğer böbreği ameliyatla alınmıştı. İki yıl sonra bir donordan böbrek nakli yapılmıştı. Bu yıl da ikinci hasta böbreği alınmış oldu.

Doktorlar, alınan böbreğin 30 santimetre çapta olduğunu söylediler.

Ameliyattan sonra çok rahatladığını dile getiren Whatley, "Sanki üçüz taşıyormuşum gibi hissediyordum" dedi.

Whatley, doktorlar için de "Muazzam bir iş çıkardılar. Şimdi çok daha zarif görünüyorum" diye kyadetti.

