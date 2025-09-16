Doktorlar kas ağrısı deyip gönderdi! Gerçek başka çıktı, imkansızı başardı

İngiltere’de yaşayan Gracie Butler, 18 yaşındayken başlayan bacak ağrılarını önemsemedi. Bir gece dışarıda vakit geçirdikten sonra yürüyemez hale geldi. Hastaneye kaldırıldığında nadir ve agresif bir kanser türü olan iğsi hücreli sarkom tanısı konuldu.

DOKTOR "ÇOCUĞUN OLMAYACAK" DEDİ AMA...

Butler, yüksek doz kemoterapi seanslarından geçti. Doktorlar, bacağını kaybedebileceğini ve çocuk sahibi olamayabileceğini söyledi. Dört ay sonra kaval kemiğini aldırmak zorunda kalan Butler, öncü bir operasyonla kanserli kemiğinin radyasyonla temizlenip metal plakalarla yeniden bacağına yerleştirilmesiyle hayata tutundu. Yıllar sonra ise Butler, anne oldu. 2015 yılında dünyaya gelen oğlu Roux, bugün 10 yaşında. Butler, “Agresif kemoterapi ve düşük ihtimale rağmen oğluma sahip olmak hayatımdaki en büyük mucizeydi” ifadelerini kullandı.

“Kanser olmak genç yaşta benim için çok zordu ama bu durum beni bir insan olarak şekillendirdi. Bugün çalışan bir bacağım, yanımda güzel bir oğlum var. Çok şanslı olduğumu biliyorum” dedi.