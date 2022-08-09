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  4. Doktorlar yaşama ihtimali %0 demişti! Son hali görenleri şaşırttı

Doktorlar yaşama ihtimali %0 demişti! Son hali görenleri şaşırttı

09.08.2022 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 yaşındaki öğrenci hemşire Chloe Austin, lunaparkta bindiği bir oyuncakta geçirdiği kaza nedeniyle neredeyse ikiye bölünmüştü. Doktorların %0 yaşama ihtimali verdiği genç kadın, uzun süre mücadele ettikten sonra sağlığına kavuşarak doktorları herkesi hayrete düşürdü.

Doktorlar yaşama ihtimali %0 demişti! Son hali görenleri şaşırttı

Doktorların yaşamasına ihtimal vermediği genç bir hemşire adayı Chloe Austin, bir lunaparkta geçirdiği kazanın ardından hayata dönmeyi başardı. Vücudu neredeyse ikiye bölünmek üzere olan genç kadın, azmiyle hayata tutundu ve doktorlar da dahil olmak üzere herkesi şaşkına çevirdi.

''GÖRDÜĞÜM EN KORKUNÇ KIRIK

KAZA2

Geçen yıl ağustos ayında bir lunaparkta geçirdiği kazanın ardından, Chloe sağ bacağında ve pelvisinde ciddi kırıklarla hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, bunun görülebilecek en korkunç pelvik kırık olduğunu ve Chloe'nin orada öleceğini düşündüler. Ancak bekledikleri gibi olmadı.

22 GÜN KOMADAYDI

HASTANE1

Genç kadın, 90 günü hastanede geçirdi. 22 gün komada kalan Chloe, hayat kurtaran birçok zorlu ameliyat geçirdi. Sonrasında ise tekrar yürümeyi öğrenmesini de içeren zorlu bir iyileşme sürecine girdi.

EN ZOR AN

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Uyandığında hiçbir şey hatırlamadığını söyleyen Chloe, yürüyemeyeceğini duyduğu anın hayatının en zor anı olduğunu açıkladı. Bu haberi kabul etmeyi reddeden Chloe, kendisine küçük hedefler koydu ve sonunda dört ay boyunca yatağa bağlı kaldıktan sonra ayaklarının üzerinde durmayı başardı.

TRAVMA HASTALARINA YARDIM EDECEK

GENÇ KIZ

Hatta daha sonra, hemşirelik derecesini bitirmek için üniversiteye de geri döndü. Hayatını kurtaran sağlık ekibine teşekkür ederken, şimdi diğer travma hastalarına yardım etme hayalleri kuruyor.


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İngiltere
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