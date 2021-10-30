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Doktorlarından Kraliçe Elizabeth'e uyarı!

30.10.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan, Kuzey İrlanda seyahati iptal edilen Kraliçe Elizabeth'in doktorları en az iki hafta dinlenmesini önerdi.

Doktorlarından Kraliçe Elizabeth'e uyarı!

İngiltere'de doktorlar, Kraliçe 2. Elizabeth'e en az iki hafta dinlenmesi tavsiyesinde bulundu.

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Buckingham Sarayından yapılan yazılı açıklamada, doktorların daha önce Kraliçe'nin birkaç gün dinlenmesi gerektiği yönünde tavsiyede bulunduğu hatırlatılarak, şimdi de en az iki hafta boyunca dinlenmesinin tavsiye edildiği aktarıldı.

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Kraliçe'nin bu süre zarfında bazı online görüşmeler dahil masa başı görevleri üstlenmeye devam edebileceği ifade edilen açıklamada, ancak herhangi bir resmi ziyaret yapmayacağı kaydedildi.

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Açıklamada, tavsiye doğrultusunda Kraliçe'nin 1. Dünya Savaşı'nda ölenler için 13 Kasım'da düzenlenecek anma festivaline katılamayacağı ancak ertesi günkü Ulusal Anma Töreni'ne katılma niyetinde olduğu vurgulandı.

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Kraliçe'nin endişe veren sağlık sıkıntıları nedeniyle Kraliyet Ailesi onun herhangi bir resmi törene yalnız başına katılmasını istemiyor.

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