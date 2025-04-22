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Papa Francis'in tabuttaki görüntüleri paylaşıldı! Yüzü açık, eline de tespih koyuldu...

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Jale Uslu

88 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Papa Francis'in tabutu içindeki görüntüler paylaşıldı. Cenaze günü ise belli oldu.

Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis’in 88 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Papa'nın tabutu içindeki ilk görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı.

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YÜZÜK İMHA EDİLDİ, TESPİH KOYULDU!

Kardinal Camerlengo Kevin Joseph Farrell, Başpiskopos Diego Giovanni Ravelli ve Tören Yöneticisi Lubomir Welnitz’in, 21 Nisan 2025 Pazartesi günü Vatikan’daki özel şapelde Papa Francis’in naaşına kutsal su serptiği anlar yer aldı.

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Papa'nın Vatikan’daki konutu ve Papalık Sarayı'ndaki şahsi kullanım alanları mühürlendi. Bu işlemler, Kamerlengo Kardinal Farrell’in gözetiminde, Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin ve Başpiskopos Edgar Pena Parra eşliğinde gerçekleşti. Papa’nın resmî mührü olarak bilinen "balıkçı yüzüğü" de kilise hukukuna uygun biçimde imha edildi.

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CENAZE TÖRENİ BELLİ OLDU!

Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamada, "Papa Franciscus için dokuz günlük yas döneminin ilk günü olan 26 Nisan Cumartesi yerel saatle 10.00'da (TSİ 11.00) Aziz Petrus Bazilikası'nın ön avlusunda cenaze töreni yapılacak. Kardinaller Meclisi Dekanı olan Kardinal Giovanni Battista Re, cenaze ayinine başkanlık edecek." ifadeleri kullanıldı.

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Açıklamada, Papa Franciscus'un naaşının ilk olarak Aziz Petrus Bazilikası'nın içine götürüleceği daha sonra da defin işleminin yapılacağı Roma'daki Azize Büyük Meryem (Santa Maria Maggiore) Bazilikası'na taşınacağı belirtildi. Papa'nın vasiyeti de buraya defnedilmek yönündeydi. Papa Franciscus'un isteği ve yaptığı düzenlenmeler doğrultusunda cenaze merasiminin sade bir şekilde yapılması bekleniyor.

TRUMP TÖRENE KATILACAK

ABD Başkanı Donald Trump, 88 yaşında hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenecek olan cenaze törenine katılacak. Trump, yaptığı açıklamada First Lady Melania Trump ile törene katılacağını belirterek, "Melania ve ben Roma’da Papa Francis’in cenaze törenine gideceğiz. Orada olmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Papa Francis
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