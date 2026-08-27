Dökülür dökülmez mahalleler toplandı: 9. kez yapıldı!

Burhaniye de 2017 yılında başlatılan ve her yıl düzenli olarak sürdürülen lokma hayrı; Tuncay Eruçar, Aynur Erden, Fatma Gülay Öge, Yıldız İbrahimoğlu ve Fatma Uygun Esen’in öncülüğünde düzenlendi. Etkinliğe Ören Mahallesi’nin yanı sıra çevre mahallelerden de çok sayıda vatandaş katıldı. Dokuz yıldır sürdürülen geleneksel hayır ile mahalledeki birlik, beraberlik, dayanışma ve komşuluk bağlarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

KATILIM HER YIL ARTIYOR

Tertip heyeti adına yapılan bir açıklama açıklamada yapan Tuncay Eruçar, " Bu yıl 9’uncusunu gerçekleştirdiğimiz lokma hayrımızı, bundan sonraki yıllarda da aynı birlik ve beraberlik içerisinde sürdürmek istiyoruz. Amacımız komşularımızla bir araya gelmek, dostluğumuzu ve dayanışmamızı güçlendirmek. Her yıl artan katılım bizleri çok mutlu ediyor. Hayrımıza maddi ve manevi destek veren, emeği geçen tüm komşularımıza ve dostlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz." dedi. Lokma hayrında, hayra katılan vatandaşların geçmişleri, ataları ve vefat eden yakınları için dualar yapıldı. Hayra destek veren Ören Mahallesi Muhtarı İlker Kurt, organizasyona katkı sunan vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır